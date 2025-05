Samsung Galaxy S25 Edge je tu. Nejtenčí mobil má jen 5,8 mm, zlomit by se neměl

Nejtenčí smartphone světa je tu. Samsung Galaxy S25 Edge nabízí šasi o tloušťce 5,8 mm, nízkou hmotnost 163 g a odolnost IP68 s titanovým rámem.

Samsung má nejtenčí mobil

A je jím samozřejmě očekávaný, vyhlížený model Galaxy S25 Edge od Samsungu. Ten ho poprvé letmo ukázal v lednu, při premiéře řady Galaxy S25 a nyní jsme se tedy konečně dočkali oficiálního odhalení. Hlavní zbraní této novinky je konstrukce, která je tenká pouhých 5,8 mm a jedná se nejenom o nejtenčí telefon od Samsungu, ale aktuálně i o nejtenčí smartphone na trhu.

Kromě útlého šasi potěší také nízkou hmotností, která čítá pouhých 163 gramů a samozřejmě i zvýšenou odolností dle normy IP68. Samsung neponechal v oblasti odolnosti nic náhodě – rámeček telefonu je vyrobený z titanu, záda kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 a displej pak nový typ Gorilla Glass Ceramic 2.

Design je vyvedený v minimalistickém duchu tak, aby vynikla tenká konstrukce a duální fotoaparát je usazen v kompaktní platformě. To znamená, že fotografická jednotka vystupuje do prostoru hned nadvakrát, a to ne zrovna málo. To je ale zkrátka daň za extrémně tenké šasi, což se dá prohlásit také o fotoaparátu jen s dvojicí objektivů.

Samsung Galaxy S25 Edge | foto: Samsung

Výkon bez kompromisů

Nový Galaxy S25 Edge pohání vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite ve speciální úpravě pro telefony Galaxy, což znamená, že disponuje vyššími taktovacími frekvencemi. Samsung pak musel zapracovat na chlazení, protože tenké šasi není zrovna ideální k odvodu odpadního tepla a upravil ho speciálně pro potřeby této novinky.

Displej s úhlopříčkou 6,7 palce zaujme ultra-tenkým vnitřním rámečkem, vysokým rozlišením (3120 × 1440 pixelů) i adaptivní obnovovací frekvencí. Duální fotoaparát pak vsází na hlavní čip s rozlišením 200 Mpx a tomu dělá společnost ultra-širokoúhlá kamerka. Primární fotoaparát je opticky stabilizovaný a díky vysokému rozlišení nabízí 2násobné přiblížení optické kvality.

Samsung Galaxy S25 Edge – specifikace

Rozměry: 158,2 × 75,6 × 5,8 mm

Hmotnost: 163 gramů

Zvýšená odolnost: IP68

Snímač otisků prst: v displeji

Displej: 6,7 palce, AMOLED, 3120 × 1440 pixelů, 1 – 120 Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Operační paměť: 12 GB RAM

Vnitřní úložiště: 256 / 512 GB

Fotoaparát: 200 + 12 Mpx, PDAF, OIS

Selfie kamerka: 12 Mpx

Konektivita: 5G, USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Baterie: 3900 mAh + 25W drátové nabíjení + bezdrátové nabíjení

Cena a dostupnost

Galaxy S25 Edge běží na systému One UI 7, který vychází z Androidu 15 a Samsung mu přislíbil 7letou podporu. Tato novinka bude dostupná jen na vybraných trzích (například v USA či Německu), nicméně je možné, že se postupem času rozšíří i do dalších zemí. Základní model s pamětí 256 GB stojí 1 249 euro (31 190 korun) a vrcholná verze (512 GB) pak vychází na 1 369 euro (34 190 korun).