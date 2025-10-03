Samsung Galaxy S26 Ultra dostane naprosto revoluční funkci. O co půjde?

Samsung Galaxy S26 Ultra nabídne Privacy displej, který omezí pozorovací úhly a ochrání vaše soukromí před zvědavými pohledy.
Vyšší bezpečnost díky revolučnímu displeji
Samsung se již plně soustředí na svou novou vlajkovou řadu Galaxy S26, která dorazí zkraje příštího roku. Na jejím vrcholu bude stát tradiční model Galaxy S26 Ultra, který by měl představovat to nejlepší, co umí jihokorejský výrobce nabídnout.
Velmi zajímavé novinky se budou týkat displeje, který by mohl být v lečem unikátní. Aktuální vlajka Galaxy S25 Ultra disponuje výborným krycím sklem displeje s pokročilou úpravou, která je nesmírně schopná v pohlcování odlesků. Nový Galaxy S26 Ultra by měl jít ale ještě dál.
Možná jste již viděli různé speciální bezpečnostní fólie, které výrazně redukují pozorovací úhly a to znamená, že člověk stojící vedle vás prakticky nemá šanci vidět, co máte na displeji. A právě tento prvek chránící soukromí uživatelů by mohl nabídnout Samsung Galaxy S26 Ultra již z výroby.
Soukromí na prvním místě
Zmínky o této unikátní funkci byly objeveny v kódu nadcházející verze systému One UI 8.5. Toto natavení se jmenuje Privacy displej a z popisku je jasně patrné, že omezí pozorovací úhly tak, aby bylo eliminováno nepříjemné nahlížení přes rameno uživatele na displej.
To bude praktické hlavně na veřejnosti, kde vám může na displej telefonu nakouknout opravdu kde kdo a vidět, co zrovna provádíte. Tuto funkci bude možné zapnout i vypnout dle zvoleného plánu, mít ji aktivní konstantně a nabídne i rozsáhlé možnosti nastavení.
Uživatel si bude moct například vybrat, u kterých aplikací ji chce mít aktivní a mělo by být možné takto ochránit i pouze část displeje, například pro příchozí notifikace. V rámci Privacy displej bude k dispozici i volba Maximum privacy, která navíc ještě ztlumí jas a šmírování ještě více znesnadní.
Které telefony funkci Privacy displej dostanou?
I když byly nalezeny zmínky o této funkci v rámci systému One UI 8.5 a dalo by se tak čekat, že bude vázána právě na něj, s největší pravděpodobností tomu tak nebude. Je prakticky jisté, že bude vyžadovat speciální hardware a ten dostane jen model Galaxy S26 Ultra.
Samsung si dlouhodobě nechává to nejlepší primárně pro svou vrcholnou vlajku Ultra, což platí například i o již zmíněném skle s účinnou anti-reflexní vrstvou. Bohužel se tedy nedá úplně čekat, že by displej s touto funkcí dostaly i nižší modely v rámci řady Galaxy S26.