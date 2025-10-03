Logo Mobilizujeme.cz

Populární sociální síť zavádí nové poplatky za ukládání vašich vzpomínek

Ondřej Koníček
Snapchat na telefonu | Zdroj: Unsplash
Snapchat na telefonu | Zdroj: Unsplash

Uživatelé Snapchatu si dosud zdarma uložili bilion vzpomínek. Teď však aplikace zavádí placené tarify pro větší úložiště.

Snapchat zpoplatňuje svou stěžejní funkci

Sociální síť Snapchat se těší vysoké popularitě a celosvětově má okolo 900 milionů uživatelů měsíčně. Jedná se o platformu pro rychlé sdílení krátkých videí či fotografií a její esenciální vlastností je to, že sdílený obsah po krátké době nenávratně mizí.

Tento obsah je sice možné uložit formou vytvoření screenshotu, ale pokud tak učiníte, jeho tvůrce dostane avízo. V roce 2016 nicméně vznikla funkce Memories, neboli Vzpomínky a ty umožňují tento obsah ukládat, a to na cloudové úložiště Snapchatu.

Z této funkce se stal velmi rychle hit a od jejího spuštění před takřka deseti lety si uživatelé uložili více než 1 bilion vzpomínek. Taková popularita pravděpodobně překvapila i provozovatele sítě a ten nyní oznámil, že bude ukládání v rámci funkce Vzpomínky zpoplatňovat.

Parta teenagerů fotí selfie s mobilem | Zdroj: T-Mobile
Parta teenagerů fotí selfie s mobilem | Zdroj: T-Mobile

Chamtivost, nebo oprávněné platby?

Mohlo by se zdát, že si tvůrci sítě Snapchat po letech uvědomili, že jsou Vzpomínky slepicí snášející zlatá vejce a bude z nich pramenit více než solidní příjem. Jenže tak tomu s největší pravděpodobností není a za zpoplatněním této služby zřejmě stojí něco jiného.

Čím dál vyšší popularita a více a více uložených vzpomínek znamenají vyšší náklady na provoz a udržování infrastruktury. Toto ukládání bylo totiž až doposud zcela zdarma, takže veškeré náklady šly za provozovateli Snapchatu.

Zpoplatnění služby platí pro uživatele, kteří mají uloženo více než 5 GB vzpomínek, takže pokud jste se k této hranici ještě nepřiblížili, budete mít ukládání i nadále zdarma. Placené tarify nabízí úložiště o velikosti 100 GB, 250 GB, nebo 5 TB pro ty nejnáročnější uživatele.

Jaké budou ceny?

Základní tarif s úložištěm o velikosti 100 GB bude vycházet na 1,99 dolarů měsíčně (zhruba 50 korun) a varianta s kapacitou 250 GB pak na 3,99 dolarů (cca 99 korun). Nejdražší bude verze s úložným prostorem 5 TB, která je vázána na předplatné Platinum (15,99 dolarů – 400 korun).

Zdroj: Snapchat

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Samsung Galaxy S26 Ultra dostane naprosto revoluční funkci. O co půjde?
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S26 Ultra dostane naprosto revoluční funkci. O co půjde?

Před 2 lety v kině, teď na Netflixu: Mrkněte o víkendu na skvělou komedii
Tomáš Rajnoch

Před 2 lety v kině, teď na Netflixu: Mrkněte o víkendu na skvělou komedii

Špatná vizitka pro Apple? Nejnovější sluchátka AirPods Pro 3 jsou téměř neopravitelná
Ondřej Koníček

Špatná vizitka pro Apple? Nejnovější sluchátka AirPods Pro 3 jsou téměř neopravitelná

Nová Tesla zvládne nabíjet kávovar, televizi, ale i kompletně celou domácnost
Tomáš Rajnoch

Nová Tesla zvládne nabíjet kávovar, televizi, ale i kompletně celou domácnost

Překrásné LEGO kytky jsou teď za nejnižší cenu. Češi je často kupují za mnohem víc
Ondřej Koníček

Překrásné LEGO kytky jsou teď za nejnižší cenu. Češi je často kupují za mnohem víc

Máte Facebook? Meta prohlíží všechny fotky ve vaší galerii. Jak tomu zabránit?
Tomáš Rajnoch

Máte Facebook? Meta prohlíží všechny fotky ve vaší galerii. Jak tomu zabránit?

Co dělat, pokud se vám zasekne prsten od Samsungu na prstě a nejde sundat?
Ondřej Koníček

Co dělat, pokud se vám zasekne prsten od Samsungu na prstě a nejde sundat?

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT
Ondřej Koníček

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč
PR článek

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč