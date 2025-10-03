Populární sociální síť zavádí nové poplatky za ukládání vašich vzpomínek

Uživatelé Snapchatu si dosud zdarma uložili bilion vzpomínek. Teď však aplikace zavádí placené tarify pro větší úložiště.
Snapchat zpoplatňuje svou stěžejní funkci
Sociální síť Snapchat se těší vysoké popularitě a celosvětově má okolo 900 milionů uživatelů měsíčně. Jedná se o platformu pro rychlé sdílení krátkých videí či fotografií a její esenciální vlastností je to, že sdílený obsah po krátké době nenávratně mizí.
Tento obsah je sice možné uložit formou vytvoření screenshotu, ale pokud tak učiníte, jeho tvůrce dostane avízo. V roce 2016 nicméně vznikla funkce Memories, neboli Vzpomínky a ty umožňují tento obsah ukládat, a to na cloudové úložiště Snapchatu.
Z této funkce se stal velmi rychle hit a od jejího spuštění před takřka deseti lety si uživatelé uložili více než 1 bilion vzpomínek. Taková popularita pravděpodobně překvapila i provozovatele sítě a ten nyní oznámil, že bude ukládání v rámci funkce Vzpomínky zpoplatňovat.
Chamtivost, nebo oprávněné platby?
Mohlo by se zdát, že si tvůrci sítě Snapchat po letech uvědomili, že jsou Vzpomínky slepicí snášející zlatá vejce a bude z nich pramenit více než solidní příjem. Jenže tak tomu s největší pravděpodobností není a za zpoplatněním této služby zřejmě stojí něco jiného.
Čím dál vyšší popularita a více a více uložených vzpomínek znamenají vyšší náklady na provoz a udržování infrastruktury. Toto ukládání bylo totiž až doposud zcela zdarma, takže veškeré náklady šly za provozovateli Snapchatu.
Zpoplatnění služby platí pro uživatele, kteří mají uloženo více než 5 GB vzpomínek, takže pokud jste se k této hranici ještě nepřiblížili, budete mít ukládání i nadále zdarma. Placené tarify nabízí úložiště o velikosti 100 GB, 250 GB, nebo 5 TB pro ty nejnáročnější uživatele.
Jaké budou ceny?
Základní tarif s úložištěm o velikosti 100 GB bude vycházet na 1,99 dolarů měsíčně (zhruba 50 korun) a varianta s kapacitou 250 GB pak na 3,99 dolarů (cca 99 korun). Nejdražší bude verze s úložným prostorem 5 TB, která je vázána na předplatné Platinum (15,99 dolarů – 400 korun).