Neomezený tarif se slevou 40 % a napořád. Vodafone se překonal, jen si pospěšte

Vodafone výrazně zlevňuje své neomezené tarify. Sleva až 40 % platí do konce října a týká se nových i stávajících zákazníků.
Vodafone zlevňuje neomezené tarify
Mobilní operátoři čas od času upraví ceny svých tarifů. Tentokrát se na svou cenovou politiku podíval Vodafone, který chce s neomezenými tarify přetáhnout zákazníky od konkurence.
Proto aktuálně jeden z největších operátorů v Česku upravuje ceny. Novou cenu nasazuje pro všechny své tři neomezené tarify, přičemž tato akční nabídka potrvá celý říjen.
Velkou výhodou je také fakt, že nová cenová nabídka platí pro nové, ale i stávající zákazníky. To je vcelku neobvyklé, jelikož tyto slevové akce se většinou stahují na jen na nové zákazníky. A jaké jsou tedy nové ceny neomezených tarifů?
Vodafone aktuálně nabízí tři neomezené tarify, které však mají omezenou přenosovou rychlost. U nejdražšího tarifu pak sleva činí skvělých 40 %.
Neomezený Super+ (20 Mbit/s)
Původní cena: 997 korun
Nová cena: 599 korun
Sleva: 398 korun / 40 %
Neomezený Super (10 Mbit/s)
Původní cena: 870 korun
Nová cena: 549 korun
Sleva: 321 korun / 37 %
Neomezený Basic+ (4 Mbit/s)
Původní cena: 747 korun
Nová cena: 499 korun
Sleva: 248 korun / 34 %
Nové ceny jsou již mnohem přívětivější a hlavně konkurence schopné. Zvláště původní cena tarifu Neomezený Basic+ byla velmi přestřelená a cenová úprava je na místě.
Jak získat slevu od Vodafone?
I když jsou nové ceny rozhodně příjemnější a je dobře, že jsou nabízeny novým i stávajícím zákazníkům, tak pro ty stávající to má stejně háček. Operátor povolí uživatelům pouze přejít z nějakého levnějšího tarifu na neomezený za zvýhodněnou cenu, nebo si zaplatit doplňkovou službu.
Pokud tedy aktuálně využíváte například tarif Neomezený Super, novou cenu automaticky nedostanete. Na slevu se dostanete až při přechodu na vyšší tarif. Je ale možné, že pokud operátorovi zavoláte nebo se stavíte na pobočku, najdete společnou řeč.
Nová akce poté platí do konce října a zatím není jisté, jestli se Vodafone v listopadu vrátí k původním, značně vyšším, cenám. Je však možné, že operátor zlevněné ceny nechá i nadále. S jistotou to ale říct nemůžeme.