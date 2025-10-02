Logo Mobilizujeme.cz

Nová Tesla zvládne nabíjet kávovar, televizi, ale i kompletně celou domácnost

Tomáš Rajnoch
Tesla Model Y Performance | Zdroj: Tesla
Tesla Model Y Performance | Zdroj: Tesla

Tesla Model Y Performance dostane obousměrné nabíjení. Díky technologiím V2L a V2H zvládne napájet spotřebiče i celý dům.

Tesla přichází se skvělou funkcí

Automobily značky Tesla jsou vnímány jako vozy, které nabízí tu nejmodernější technologii. Značka se samozřejmě snaží zákazníkům nabídnout co nejlepší zážitek a nyní přichází s jednou velmi užitečnou novinkou.

Jelikož jsou vozy Tesla elektrické, znamená to, že uchovávají spoustu energie, která je využita pro pohon automobilu. Momentálně ale Tesla Model Y Performance nabízí něco speciálního. Pomocí auta lze energii pumpovat i do jiných zařízení.

Nový Model Y Performance získá ve čtvrtém čtvrtletí 2025 aktualizaci softwaru 2025.20, která přidá podporu technologií Vehicle-to-Load (V2L) a Vehicle-to-Home (V2H). Co přesně to znamená?

Tesla a technologie V2L / V2H | Zdroj: Tesla
Tesla a technologie V2L / V2H | Zdroj: Tesla

Napájení spotřebičů, ale i celého domu

Jakmile tedy zmiňovaná aktualizace dorazí, budou moci majitelé vozu Tesla Model Y Performance pomocí speciálního adaptéru napájet spotřebiče. Ať už jde například o ledničku, pračku nebo třeba sekačku na trávu.

Obousměrné napájení ovšem půjde využít i pro celý dům. Zde již ale bude třeba využít další hardware. Ať už zařízení Powerwall 3 přímo od Tesly, nebo kompatibilní měnič jiných výrobců. Tato zařízení ovšem nejsou vůbec levná a například cena Powerwallu 3 se pohybuje okolo 2500 dolarů (cca 52 tisíc korun).

Nové technologie V2L a V2H navíc budou podporovat pouze vozy Tesla Model Y Performance. Ostatní modely by sice teoreticky obousměrné napájení taktéž mohly využít, avšak Tesla se tímto krokem zřejmě snaží svůj nový vůz pro zákazníky ještě více zatraktivnit.

Konkurence umí i něco navíc

Samotná Tesla sice obousměrné napájení prezentuje jako revoluční novinku, avšak pravda je malinko jinde. Standardy V2L a V2H již poměrně mnoho let podporují i jiné vozy, především pak asijských značek, jako je Hyundai nebo Kia.

Některé automobilky navíc aktuálně přicházejí s technologií. Vehicle-to-Grid (V2G). Vůz může elektrickou energii přímo vracet do rozvodné sítě a z prodeje ještě vydělat nějakou tu kačku navíc. Pro Evropu jsou nicméně tyto technologie zatím zapovězeny, především pak kvůli legislativě.

Zdroj: Elektrickevozy.cz

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

