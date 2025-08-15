Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost

Nepodceňte správné nastavení aplikace WhatsApp. Dejte si pozor hlavně na jednu funkci, kterou mají Češi často vypnutou a pak se diví.
Nebezpečí číhá všude
Virtuální prostor je velmi nebezpečné místo a člověk už kolikrát ani neví, z které strany může přijít nějaké nebezpečí. Podezřelé přílohy v mailu? Nevyžádaná volání? Nebezpečné aplikace? Kanálů, jak si přitáhnout do telefonu nezvaného hosta, je hodně.
V poslední době jsou rozšířené také krádeže identit, kdy se hackeři vydávají za uživatele ve vašem seznamu a kontaktují vás přes WhatsApp. Pak už je to jen kousek od toho nechat si zcizit svůj účet, nebo otevřít kybezločincům zadní vrátka do telefonu.
Toto nebezpečí je poměrně reálné, protože WhatsApp je nejpopulárnější platforma svého druhu na světě a má již více než 3 miliardy uživatelů. Meta, která ho provozuje, se ale snaží, aby byl co nejbezpečnější a aplikace má spoustu rozličných bezpečnostních prvků.
Jedna z bezpečnostních vrstev, která vám může zachránit telefon před napadením či krádeží identity, je ukryta v nastavení aplikace a rozhodně byste si jim měli aktivovat. Jmenuje se „Zobrazovat upozornění na zabezpečení na tomto zařízení“ a nachází se v nastavení účtu.
Tato bezpečnostní funkce vás upozorní pokaždé, když dojde ke změně bezpečnostního kódu mezi vašim telefonem a telefonem některého z vašich kontaktů v chatu. To znamená, že když třeba jeden z vašich kontaktů vymění telefon a přihlásí se, budete o této změně informováni.
Jakmile budete o něčem podobném informováni, můžete si ověřit, zda udělal onen uživatel opravdu nějakou změnu, nebo se někdo pokusil ukrást jeho účet. Tyto bezpečnostní zprávy jsou pochopitelně opatřeny koncovým šifrováním a vidíte je jen vy dva.
Kde tuto funkci zapnout?
Pro aktivace této bezpečnostní vrstvy zamiřte do nastavení WhatsAppu (tři tečky vpravo nahoře), poté klikněte na Nastavení a zamiřte do položky Účet. Zde klikněte na Upozornění na zabezpečení a aktivujte funkci Zobrazovat upozornění na zabezpečení na tomto zařízení.