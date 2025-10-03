Uživatelé hlásí problémy s iMessage na iOS 26. Poradíme, jak je můžete vyřešit

Apple přiznal chybu v iOS 26, kdy iMessage nejdou aktivovat přes číslo. Nefunkčnost vyřešíte odstraněním neaktivní SIM v nastavení.
Problémy s iMessage
Apple před nedávnem vydal systém iOS 26 a jak už to tak bývá, i přes dlouhé testování dorazil s několika chybkami a problémy. Ty nejvážnější byly opraveny v rámci poslední verze iOS 26.0.1, která dorazila teprve před pár dny a Apple vnesl trochu toho světla i do nefunkčních iMessage.
Jeden z největších problémů iOS 26 je totiž nefunkčnost populární platformy iMessage, respektive tedy nemožnost její aktivace přes telefonní číslo. S aktivací nastává problém v okamžiku, kdy má uživatel neaktivní SIM kartu se stejným číslem, jaké používá v iPhonu.
Bez aktivace přes telefonní číslo se stane to, že iMessage nefungují tak, jak mají a komunikace probíhá přes klasický SMS kanál, nebo RCS. To poznáte podle barvy bublin, které jsou u iMessage modré a u SMS a RCS zelené.
Jak celou situaci napravit?
Pokud vám iMessage nefungují tak, jak mají, náprava je poměrně snadná a návod na ni zveřejnil přímo Apple. V podstatně je pouze nutné odstranit neaktivní SIM karty se stejným číslem, a to ať už jak virtuální eSIM, tak fyzickou SIM kartu.
V nastavení telefonu zamiřte do sekce Mobilní síť, kde by mělo být zobrazeno vaše číslo dvakrát – jedno je aktivní a druhé naopak neaktivní. To neaktivní je třeba odstranit a mějte na paměti, že pokud je neaktivní číslo spojeno s fyzickou SIM kartou, je třeba ji z telefonu vyjmout.
Po smazání neaktivního čísla je pak nutné opětovně aktivovat iMessage. Otevřete si v nastavení telefonu menu Aplikace, poté Zprávy a následně Odesílání a příjem. V tomto nastavení poté vyberte zobrazené telefonní číslo a mělo by být hotovo, iMessage budou opět plně funkční.