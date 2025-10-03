Konkurence pro Chrome? Prohlížeč Comet od Perplexity je teď zcela zdarma

Perplexity AI zpřístupňuje svůj prohlížeč Comet zdarma. AI nástroj kombinuje prohlížení webu s osobním asistentem pro každodenní úkoly.
AI prohlížeč zcela zdarma
Společnost Perplexity AI, známá hlavně díky chatbotovi stejného jména, který je přímou konkurencí pro ChatGPT nebo Gemini, zpřístupňuje svůj vlastní prohlížeč zdarma všem uživatelům. Ten byl představen již v červenci, ale až doposud byl k dispozici za poplatek.
Tento prohlížeč se jmenuje Comet a původně byl zpřístupněn jen předplatitelům verze Perplexity Max, které u nás stojí 4 990 korun měsíčně. Jedná se o nejvyšší úroveň předplatného, která nabízí spoustu pokročilých funkcí a odemyká všechno, co Perplexity nabízí.
Prohlížeč Comet byl tedy až doposud jeho součástí, nicméně v Perplexity se nyní rozhodli zpřístupnit ho všem uživatelům zcela zdarma. Stalo se tak pravděpodobně kvůli silně konkurenčnímu prostředí, kterému vévodí Chrome od Googlu.
Prohlížeč jako osobní asistent
Prohlížeč Comet je samozřejmě poháněn umělou inteligencí a je navržen tak, aby byl nejenom prohlížečem, ale zároveň i osobním asistentem. Kromě vyhledávání umí také organizovat záložky, nakupovat, nebo například vytvářet e-maily.
Zájem o placenou verzi byl prý vysoký, nicméně přesun na bezplatný model by mohl Perplexity přinést obrovský nárůst nových uživatelů. Americká AI společnost má zájem se v tomto segmentu výrazněji prosadit a před pár týdny dokonce udělala Googlu nabídku na nákup jeho Chromu.
Vyhledávacímu gigantu přistála na stole nabídka na obrovskou sumu, nicméně ten svůj prohlížeč pochopitelně neprodal. I to je možná jedním z důvodů, proč se v Perplexity rozhodli prohlížeč Comet zpřístupnit zdarma a přilákat nové uživatele.
Stahujte a užívejte Comet zdarma
Pokud máte zájem tento prohlížeč vyzkoušet, neváhejte. Stahovat ho můžete z oficiálního webu Perplexity a mějte na paměti, že je nutné používat Windows 10 nebo novější. Prohlížeč je kompletně v češtině a brzy by měla dorazit i jeho mobilní verze.