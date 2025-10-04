Nový díl Griffinovi, světový fotbal a další novinky na Disney+ (10. díl)

Disney+ v nadcházejících dnech obohatí svou již tak nabitou knihovnu. Jaké novinky by vám neměly uniknout a co rozhodně stojí za to?
Griffinovi: Trochu děsivé hudby (2025)
Seriál Griffinovi je ve světě velmi populární. Animovaná rodinka se nebojí na obrazovky přinést žádnou kontroverzi a rozhodně pobaví. Aktuálně Disney+ vítá nový speciální díl k Halloweenu. Ten nese podtitul Trochu děsivé hudby a pokusí se vás pořádně vystrašit.
Datum premiéry: 6.10. 2025
Liga Mistryň UEFA (2025/2026)
Velkou novinkou na Disney+ se stává živé vysílání. Konkrétně služba získala práva na ten nejprestižnější ženský fotbal na světě. Diváci se zde budou moci dívat na utkání Ligy Mistryň. Zvednou nejprestižnější trofej nad hlavu znovu fotbalistky Arsenalu? Nebo titul vybojuje tentokrát někdo jiný.
Datum premiéry: 7.10. 2025
Jen vraždy v budově (2025)
Pokud máte rádi netradiční detektivky, je pro vás seriál Jen vraždy v budově jako dělaný. Aktuálně běží na Disney+ 5. série, která se pomalu chýlí ke konci.
V sedmé díle se přitom samozvaní vyšetřovatelé Charles-Haden Savage, Oliver Putman a Mabel Mora opět o krok přiblíží k rozlousknutí případu.
Datum premiéry: 7.10. 2025
Velký potenciál (2025)
V plném běhu je na Disney+ velmi populární seriál Velký potenciál, jenž tento týden odvysílá čtvrtou z celkových třinácti epizod. Hlavní hrdinou je svobodná matka Morgan, která má velmi bystrou mysl.
Když policie zjistí, o jak chytrou ženu se jedná, rozhodne se jí požádat o pomoc při vyšetřování těch nejtěžších případů. Parťáka jí přitom bude dělat ostřílený detektiv Karadec.
Datum premiéry: 7.10. 2025
Toreador a taxikář (2025)
Španělská produkce vyslala na Disney+ snímek Toreador a taxikář. Hlavním hrdinou je začínající prokurátor David, jenž zachrání řidiče skupiny toreadorů a nakonec za něj dokonce zaskočí.
Ihned si ho navíc najme legendární toreador Maestro, se kterým si nečekaně vytvoří přátelské pouto. A zatímco Maestro bude v Madridu čelit největší životní výzvě, David se bude muset tváří v tvář postavit své budoucnosti.
Datum premiéry: 8.10. 2025
Ztracené dívky z Perpignanu (2025)
Snímek Ztracené dívky z Perpignanu je policejním dramatem, které se odehrává na konci 90. let a je inspirované skutečnými událostmi. Mladá vyšetřovatelka Flore Robinová zažívá svůj první případ a je přivolána k obzvláště šokujícímu místu činu.
Tehdy ale ještě netušila, že jde teprve o začátek něčeho většího. Flore začne vyšetřovat sérii děsivých vražd a záhad, které ji budou pronásledovat téměř 20 let její kariéry.
Datum premiéry: 8.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.