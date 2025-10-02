Špatná vizitka pro Apple? Nejnovější sluchátka AirPods Pro 3 jsou téměř neopravitelná

Nová Apple AirPods Pro 3 zaujmou technologiemi, ale opravit je skoro nelze. iFixit jim udělil skóre opravitelnosti 0 z 10.
Sluchátka od Applu se nedají opravit
Apple představil před pár týdny, spolu s iPhony 17, také nová bezdrátová sluchátka AirPods Pro 3. Jedná se o jedny z nejpokročilejších a nejmodernějších sluchátek na trhu, jenže rozborka specializovaného webu iFixit ukázala jednu jejich velkou slabinu.
Tento web se specializuje na opravu většiny spotřebitelské elektroniky a čas od času provádí pečlivé rozborky. Ty mají dva účely – dají nám detailně nahlédnout do nitra konkrétního produktu a na jejich základně je pak možné určit, jak dobře, nebo naopak špatně opravitelný je onen přístroj.
Nejnověji se tento web zaměřil právě na nová sluchátka AirPods Pro 3, jejichž „pitva“ odhalila velmi znepokojivou věc. Míra jejich opravitelnosti je velmi nízká a jsou bez dalšího poškození takřka neopravitelná, což rozhodně nejsou dobré vyhlídky.
Novinky a (ne)opravitelnost
Video odhaluje nové silikonové špunty s tenkou vrstvou pěny, aby sluchátka padla do uší zase o trochu lépe, nebo baterii o kapacitě 0,221 Wh v každém sluchátku. V pouzdře se pak nachází jeden akumulátor o velikosti 1334 Wh, což vysvětluje horší výdrž než u AirPods Pro 2 se dvěma články.
Pouzdro má také méně magnetů než u minulé generace, ale to na funkci technologie MagSafe nemá víceméně žádný vliv. Daleko horší je ale ona opravitelnost, která je prakticky nulová a tato nová sluchátka rozborku serveru iFixit vlastně skoro nepřežila.
Apple sluchátka navrhl evidentně tak, aby byla oprava velmi náročná a neproveditelná bez velmi speciálního vybavení. A i s ním by nebylo jejich poškození při opravě nic nemožného. I proto si AirPods Pro 3 vysloužila od iFixit skóre opravitelnosti 0 z 10.
Při poškození baterie budete nahraní
Obrovským problémem při opravě nových AirPods Pro 3 může být i obyčejná výměna baterie. Ta je ve sluchátkách, ale i v nabíjecím pouzdře, zalita lepidlem a při snaze o vyjmutí je nutné ji vypáčit, a to i po použití tepelné pistole. To se neobejde bez poškození okolních plastů.
Je pravděpodobné, že velká část servisů se o výměnu baterie ani nepokusí. Mezi další obtížné zásahy patří odpojení flex kabelu uvnitř každého sluchátka a bez poškození se neobejde ani zpřístupnění stopky. Dá se předpokládat, že AirPods Pro 3 nebudou mír servisní centra moc rády.