Recenze telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 – Nejlepší skládačka na trhu?

Nejnovější skládací Samsung se povedl a po slabších generacích přišel ultimátní upgrade. Samsung Galaxy Z Fold 7 je jedním z nejlepších mobilů dneška.
Samsung se do toho pořádně opřel
Když byl v roce 2019 představen první Galaxy Fold, šlo o naprosto unikátní zařízení, na které konkurence neměla žádnou odpověď. Poté přišel Galaxy Fold 2, který byl lepší ve všech ohledech. Obě obrazovky měly menší rámečky a samotná konstrukce byla o dost lépe provedená. Jenže od té doby Samsung usnul na vavřínech a svůj nejdražší telefon téměř neaktualizoval.
Každý rok byl vyměněn pouze procesor, sem tam se zvýšil jas obrazovky, telefon se mírně ztenčil a byl lehčí a kamerová soustava zůstala téměř 4 roky beze změny. Čínská konkurence ve formě Huawei, Honor, Vivo, Oppo nebo OnePlus oproti tomu nabízela konstrukčně lépe zvládnuté telefony s výrazně lepšími fotoaparáty, minimálními ohyby mezi obrazovkami a Samsung tak dominoval pouze v oblasti softwaru.
Naštěstí tento trend minimálních meziročních změn ve stylu Applu letos končí a Samsung nám naservíroval novou generaci skládacího telefonu, která se minimálně vyrovná nebo dokonce i překoná dravou čínskou konkurenci.
Horní strana
Spodní strana
Spodní strana po otevření skládačky
Odtučňovací kúra se povedla na jedničku
Skládačky od Samsungu byly dlouhá léta kritizovány za to, že jsou výrazně tlustší, těžší a mají výrazný ohyb, který je při porovnání s Honorem nebo Vivem velmi patrný na první pohled. Letos korejský gigant ale na všem zapracoval a vyrovnal se i současné nejtenčí skládačce Honoru Magic V5. V uzavřeném stavu má telefon tloušťku 8,9 mm, což je při porovnání s předchozí generací s 12,1 mm markantní rozdíl.
Tloušťka se snížila i ve stavu plného otevření a 7. generace skládačky má nově pouze 4,2 mm, takže jde spolu s dříve zmíněným Honorem o nejtenčí skládačku vůbec. Meziročně telefon zhubl z 5,6 mm, tedy o 1,4 mm, tedy obrovský rozdíl při porovnání s minulými lety, kdy se rozměry Foldu měnily jen nepatrně.
V hmotnosti dokonce Galaxy Z Fold pokořil i čínskou konkurenci a nová skládačka váží pouze 215 gramů, dokonce o 24 gramů méně než Z Fold 6 a je to velmi znát, hlavně při držení v jedné ruce. Fold 7 je dokonce lehčí než Galaxy S25 Ultra ze stejné stáje a o 12 gramů lehčí než iPhone 16 Pro Max, který navíc plno lidí nosí s krytem, takže rozdíl by byl ještě znatelnější.
Pochválím i prohlubeň mezi displeji a kloub s ohebným mechanismem, ten je v konstrukci telefonu skvěle schovaný a působí kvalitně. Jen je zde na můj vkus moc odporu při otvírání, ale to se může změnit k lepšímu po pár měsících aktivního používání. Ohebný pruh mezi obrazovkami sice stále vidíte, ale jen v určitém úhlu a po přejetí prstem není téměř cítit. Telefon si proto polepšil i v tomto aspektu.
Konstrukce Foldu 7 je vyhotovena z kombinace kovu a skla a potěší přítomnost certifikace odolnosti proti prachu a vodě IP48, díky které je chráněn proti vniknutí vody i prachu do vnitřku zařízení, proto by nechtěné upuštění do vody měl telefon přežít i klidně 30 minut.
Na zádech naleznete velký fotomodul, který z těla dost vyčnívá, a pokud telefon položíte na stůl a budete ho používat, bude se kolíbat – to je jistá daň za tenké tělo. Tento nedostatek může vyřešit ochranný kryt, který je u takto drahého telefonu téměř nutností.
Větší duo obrazovek
Samsung mnoho let téměř neměnil velikost vnější i vnitřní obrazovky, a letos jsme se vítaně dočkali zásadnější změny. Vnější obrazovka má nově velikost 6,5 palce, čímž se o dost přiblížila tradičním menším telefonům. Vnitřní obrazovka povyrostla z 7,6 na rovných 8 palců, čímž se vyrovnala čínské konkurenci a konečně jsme se dostali více do teritoria tabletů. Pro zajímavost, největší tradiční telefon Huawei Mate 20 X měl 7,2palcovou obrazovku, a to už bylo poměrně blízko skládačkám od Samsungu. Jak je v současnosti standardem, obě obrazovky mají variabilní obnovovací frekvenci 120 Hz.
Samsung Galaxy Z Fold 7, displej | foto: Luboš Srb
Samsung Galaxy Z Fold 7, One UI 8 | foto: Luboš Srb
Vnější obrazovku chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 a stejně tomu je i u zad telefonu. U vnitřní obrazovky je to komplikovanější, tu chrání pouze předem nainstalovaná fólie, kterou jednoduše poškrábete i ostrým nehtem na prstu, ale naštěstí ji Samsung umí jednoduše vyměnit.
Jen je škoda, že Samsung odstranil podporu pro S-Pen, ten je u takto velké obrazovky užitečný, ale odstraněna byla nejspíše kvůli tomu, že ho moc lidí nevyužívalo. Za mě je to rozhodně negativum, protože Fold díky tomu dokázal zčásti nahradit tablet při podepisování dokumentů. Dalším důvodem, proč podpora stylusu musela být odstraněna, bylo ztenčení telefonu, neboť pro aktivní stylus je třeba mít dodatečnou vrstvu obrazovky, která jeho pohyb dokáže snímat.
Jas oproti Foldu 6 nestoupl a opět mají obě obrazovky maximálně 2600 nitů. Stejně tak rozlišení zůstalo ve finále podobné, jen mírně narostlo, aby kompenzovalo zvětšení úhlopříček obrazovek, ale hustota pixelů na palec (PPI) je stále téměř totožná.
Čistá a minimalistická nadstavba One UI 8.0
Samsung Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7 jsou první Samsung telefony s předinstalovaným Androidem 16, a tím pádem i nadstavbou One UI 8.0. Nová verze se od té předchozí neliší tolik, ale přináší vítané optimalizace pro skládací telefony. To jsem ihned poznal při přepínání mezi obrazovkami a aplikacemi, prostředí je o dost plynulejší.
Díky zvětšení vnější obrazovky je uživatelské prostředí mnohem blíže tradičním telefonům a to znamená, že i software Samsung mohl lépe doladit. Na klávesnici se dobře píše a videa na YouTube mají minimální černé okraje na stranách a samotný obraz je méně uříznutý než u dřívějších skládaček.
Samsung má stále nejlépe zvládnutý multitasking na skládačkách, je velmi intuitivní a můžete vedle sebe nastavit i několik oken či záložek v prohlížeči, čímž využijete velký displej na maximum. Opět se dbalo na maximální nasazení AI funkcí a optimalizoval je tak, aby fungovaly dobře i na větších displejích. Celou obrazovku můžete nově sdílet s chatbotem Gemini a dokonce lze využívat Circle to Search i ve hrách.
Samotné odpovědi od AI lze v oknech i přemísťovat po celé obrazovce, aby vám neustále nepřekážely. Samozřejmě nechybí ani další funkce, jako překlad v reálném čase, možnost rozšířit si fotografie či integrovaný upscaler. Pomocí umělé inteligence můžete shrnout i konkrétní stránku nebo převést do textu nahranou přednášku.
Pokročilá umělá inteligence Galaxy AI
Pokročilá umělá inteligence Galaxy AI
Samsung Labs
Výkon hodný vlajkové skládačky
Opět jsme se dočkali toho nejlepšího, co mohl Samsung nasadit, tedy 8jádrového Snapdragonu 8 Elite, mírně upraveného pro potřeby telefonu korejského giganta (vyšší taktovací frekvence procesoru a grafiky), kterému dopomáhá 12 GB nebo 16 GB RAM v případě varianty s 1 TB interním úložištěm.
Telefonu v této cenové hladině by rozhodně více sedělo v základu 16 GB RAM, a to hlavně kvůli budoucím aktualizacím a stále náročnějším AI funkcím, na které Samsung neustále sází. Já telefon recenzoval v 512GB variantě, tedy v kapacitě, která nejspíše uspokojí potřeby většiny uživatelů. I po zaplnění úložiště hrami a fotkami mi stále zbylo přes 200 GB.
S pomocí vlajkového procesoru si zahrajete ty nejnáročnější mobilní hry i několik let dopředu a nikdy se mi nestalo, že by se mi jakákoliv hra nebo aplikace zasekávala, což je rozhodně velké plus. Problém může přijít při delším hraní, kdy se procesor a grafická část mírně podtaktuje, protože se telefon přehřívá, avšak nejedná se o žádné snížení výkonu na nehratelnou úroveň.
V syntetických benchmarcích si Fold 7 vedl dobře, avšak ne skvěle. Výkonnostně o pár procent zaostával za Galaxy S25 Ultra, ale překvapivě dlouhodobý maximální výkon si skládačka udržela lépe, a to i přesto, že je samotný telefon velmi tenký. I přes patrné přehřívání jsem zařízení nikdy nemusel položit, protože by bylo moc horké. Navíc většina vlajkových telefonů se stejným čipsetem trpí podobnými problémy.
Antutu
Geekbench
Wild Life Extreme Stress Test
Baterie by si zasloužila vylepšení
Nejslabším článkem této nové skládačky je rozhodně kapacita baterie. Ta se od uvedení Galaxy Z Foldu 3 v roce 2021 nezměnila a aktuálně jsme v situaci, kdy i menší Flip 7 má téměř totožný akumulátor s kapacitou 4300 mAh, a to je ostuda. Konkurenční skládačky mají baterie s kapacitou minimálně 5000 mAh a některé atakují i hranici 6000 mAh. Nemluvě o nadcházejících telefonech s akumulátory v rozmezí od 7000 do 8000 mAh.
Galaxy Z Fold 7 byl tedy pro mě jednodenním telefonem a při častém focení, stahování dat přes 5G a využívání hlavního displeje jsem měl situačně obavy, že jeden náročný den telefon nezvládne. Naštěstí k tomu nedošlo po zapnutí úsporného režimu. Důvod, proč Samsung nevsadil na větší baterii, je jasný – aby nenarůstala hmotnost. Přitom by ale stačilo nasazení uhlíko-křemíkového akumulátoru s vyšší energetickou hustotou a nižší hmotností. Snad Samsung tento zásadní nedostatek odstraní příští rok.
Telefon nabijete adaptérem s výkonem 25 W, to je opět na dnešní dobu pomalé nabíjení a od Galaxy Z Foldu 3 se nezměnilo. Z 0 na 100 se mi Fold 7 podařilo nabít za cca hodinu a půl, což není tak špatné, ale vybrané konkurenční skládačky mají poloviční čas nabíjení.
Vítané vylepšení fotoaparátu
Stejně jako baterii, i fotoaparáty Samsung meziročně neměnil a už 3 až 4 roky recykluje stejné senzory. I to se letos ale změnilo, protože Galaxy Z Fold 7 se dočkal hlavního senzoru s 200 Mpx rozlišením. Skládačka tedy dostala stejný primární senzor jako má vlajkový model Galaxy S25 Ultra. 12Mpx ultraširokoúhlá kamerka a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením se od loňska téměř nezměnily. Avšak teleobjektiv je nyní od Sony namísto Samsungu a širokáč dostal automatické ostření a tedy přijde vhod při focení makrofotek.
Pokud jde o selfie kamerky, letos jsme přišli o poddisplejovou kameru s rozlišením 4 Mpx, kterou nahradila 10Mpx v průřezu. To může být vlastně dobré rozhodnutí, oproti Nubii byla kamerka výrazně vidět a fotky z ní byly podprůměrné. Na vnějším displeji najdeme opět 10Mpx kamerku s mírně vylepšeným senzorem.
Nasazení nového primárního senzoru Foldu 7 prospělo a pořizuje hezké snímky se skvělým dynamickým rozsahem a výrazně vyšší ostrostí, než tomu bylo u předchozího 50Mpx senzoru. Bez nadsázky lze říct, že se tato nová generace skládačky vyrovná těm nejlepším vlajkovým telefonům, pokud nebudeme brát v potaz čínské fotomistry jako Vivo X200 Pro či Ultra, Xiaomi 15 Ultra nebo Oppo Find X8 Ultra.
Jak je zvykem u Samsung telefonů, barevné podání je opět mírně saturované, což se nemusí líbit každému, ale fotky díky tomu lépe vyniknou a jsou ihned po pořízení připraveny na publikaci na sociální sítě. Oproti minulým vlajkám z předchozích let má však Fold 7 mnohem přirozenější barvy i přes dříve zmíněnou saturaci.
Meziročně se výrazně vylepšily i noční snímky. Ty jsou nyní o dost detailnější a už není ani tolik patrný šum v tmavých částech scény. Při večerním focení doporučuji používat noční režim, protože ten výrazně vylepší ostrost, barevné podání i kontrast. Líbilo se mi i to, že noční obloha tolik nešumí, jak tomu bylo například u S24 Ultra se stejným hlavním senzorem. Samsung tedy vyladil postprocessing a už není tak agresivní v přesvětlování scén.
Ultraširokoúhlá kamera i teleobjektiv dokážou během dne s dostatkem světla vykouzlit dobré fotky s dostatkem detailů a věrnými barvami, avšak výrazně ztrácejí na hlavní senzor. To je očekávané, jelikož se fyzicky jedná o dost menší senzory s nižším rozlišením.
Teleobjektiv dokáže vytvořit použitelné fotky v rozmezí od 3× do 10× přiblížení, poté kvalita výrazně klesá a je ihned vidět agresivní postprocessing, který se snaží fotografie doostřit. V podmínkách s horším osvětlením je u obou senzorů nutnost zapnout noční režim, a i s ním jsou snímky jen mírně nadprůměrné.
Co mě však příjemně překvapilo, je kvalita makrofotek. Ty mají věrné barvy a jsou dostatečně ostré. Stále bych však uvítal spíše teleobjektiv s makrofunkcí, jak tomu je u většiny čínských vlajkových lodí v poslední době.
Jak fotí Samsung Galaxy Z Fold 7?
Ultra-širokoúhlé snímky
Zoom 3×
Zoom 10×
Makro snímky
Noční fotky
Video schopnosti
Samsung Galaxy Z Fold 7 podporuje natáčení až ve 8K rozlišení při 30 fps a ostatní kamery zvládnou maximálně 4K rozlišení při 60 fps. Navíc můžete s hlavním snímačem natáčet 10bitová videa s výrazně lepšími barvami a širším dynamickým rozsahem.
Nejlepší videa natočíte rozhodně hlavním snímačem a těšit se můžete na detailní a stabilní videa se solidním dynamickým rozsahem. Teleobjektiv a ultraširokoúhlá kamerka dokážou opět natáčet detailní videa s dostatkem světla, ale u nejširší kamerky je patrná ztráta detailů na okrajích.
Závěr recenze Samsung Galaxy Z Fold 7
Obvykle jsem každý rok Samsung kritizoval kvůli nedostatku inovací u skládaček, a letos se společnost velmi překonala. Fold 7 je aktuálně konstrukčně nejlépe zpracovaný skládací telefon na trhu a konečně se vyrovnal i konkurenci, která se nebojí experimentovat. Dočkali jsme se tenoučkého telefonu, hlavního senzoru z vlajky a i zvětšení vnějšího i vnitřního displeje, což je hodně znát, navíc s téměř nepatrnou prohlubní. Zásadního vylepšení se dočkala i hlavní kamera, která má také senzor z vlajky.
Asi největší nevýhoda nového Foldu 7 je až nesmyslně nízká kapacita baterie, která si zasloužila vylepšení už před pár lety, natož nyní. Někoho může odradit vyčnívající modul s fotoaparáty nebo to, že vnitřní displej můžete poškrábat pouhým nehtem při aplikaci dostatečného tlaku. Krokem zpět je také odstranění podpory pro S-Pen.
Ve finále bych tuto skládačku doporučil všem, kteří dlouhou dobu přemýšlejí, že konečně zkusí svůj první skládací telefon, a i těm, kteří si mohou dovolit upgrade z předchozího Foldu 6. Samsung se letos opravdu překonal a vytvořil nejspíše jednu z nejlepších, ne-li tu nejlepší skládačku na trhu.
Hodnocení
Jedna z nejtenčích a nejlehčích skládaček
Malá kapacita baterie a výdrž
Kvalitní konstrukce
Odstraněná podpora pro stylus S-Pen
Nejlépe optimalizovaný software pro skládací telefony na trhu
Teleobjektiv i ultra širokoúhlá kamera by si zasloužily update
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
