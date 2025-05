Pokud chcete mobil s nejlepší výdrží baterie, vybírejte jen z těchto značek

Výdrž je klíčová. Telefon, který přežije celý den bez nabíječky, je k nezaplacení. Podle čeho vybírat a které značky jsou na tom nejlépe?

Výdrž, výdrž a zase výdrž

Výdrž na jedno nabití je jeden z nejdůležitějších aspektů při výběru nového telefonu. Ano, rychlé nabíjení může částečně nevýhodu v podobě horší výdrže eliminovat, ale přednosti přístroje, který nemusíte každý den připojovat na nabíječku, jsou neoddiskutovatelné. Celkovou výdrž pak samozřejmě ovlivňuje ve velkém styl používání.

Když telefon opravdu využíváte naplno a neustále přes něj něco řešíte, máte často zapnutý hotspot, posloucháte hudbu a pracujete, přístrojům s malou baterií se vyhněte. Při vyšší zátěži si můžete být jistí, že prakticky jakýkoliv telefon s baterií okolo kapacity 4500 mAh vybijete už v průběhu dne a telefon se tak bez nabíječky nedožije večera.

Pokud chcete mít jistotu výdrže alespoň jednoho dne i při pořádné zátěži, počítejte spíše s telefony, které nabízí kapacitu okolo 5500 mAh. Velikost baterií se v poslední době poměrně rychle zvyšuje a máme pro vás tip, na jaké značky vsadit, pokud chcete opravdu co možná nejlepší výdrž. Možná vám to nebude zcela po chuti, ale tomuto aspektu zcela dominují čínští výrobci.

Vivo V50 Lite, zadní strana | foto: Vivo

Na nejznámější značky zapomeňte

Drtivá většina čínských výrobců přešla na nový typ baterií postavených na bázi křemíku a uhlíku, což znamená zlepšení výdrže v kombinaci se zachováním standardních rozměrů. U telefonů značek z druhé nejlidnatější země světa začíná být standardem kapacita okolo 6000 mAh, přičemž problémem není ani vyšší objem.

To vše v šasi, které je kolikrát tenčí než co nabízí Apple, Samsung, nebo Google. Ti se pořád drží standardních baterií a u nich se vyloženě nadstandardní výdrže úplně nedočkáte. Co se týče konkrétních značek, tak tyto baterie využívají opravdu již takřka všichni hlavní čínští výrobci, takže Xiaomi, včetně značek Redmi i Poco, dále Honor, Vivo, Oppo, Realme či OnePlus.

Jako největšího specialistu na výdrž bych osobně zvolil Vivo. To má ve své nabídce několik telefonů, které v tomto aspektu vynikají a jedním z nich je i vlajkový model Vivo X200 Pro. Ten se chlubí baterií o kapacitě 6000 mAh, a i když se jedná o nabušený telefon plný moderních technologií, den zvládne s jistotou a při mírném omezení nabídne i dva dny na jedno nabití.

Jaký je největší přeborník co se výdrže týče?

Jeden z nejlepších telefonů co se výdrže týče je zcela jistě Vivo V50 Lite, které je dostupné i na našem trhu (4G verze od 5 700 korun). To nabízí baterii s kapacitou 6500 mAh, což znamená, že se i při vyšším zatížení dostanete pohodlně na dva dny a utahat tento telefon za den je pak prakticky nemožné. Kromě toho nabízí i nabíjení s výkonem 90 W, takže nabíjení je velmi svižné.

Další díly seriálu