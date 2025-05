Po aktualizaci Samsungu na One UI 7 se vám může hodit tato změna nastavení

Samsung Galaxy Z Fold 6 a rozhraní One UI | foto: Luboš Srb

Po přechodu na One UI 7 zkontrolujte nastavení oznamovacího panelu. Nově jsou notifikace a přepínače oddělené, ale lze je spojit zpět.

One UI 7 přináší jednu méně praktickou změnu

Nová nadstavba One UI 7 se pomalu dostává stále na více telefonů Samsung a kromě velkých estetických změn přináší i jednu poměrně nevýraznou novinku. Ta výrazně mění chování oznamovacího panelu. Výrobce totiž oddělil notifikační lištu od sekce rychlého nastavení.

Tato změna rozhodně nemusí vyhovovat každému, jelikož už nemáte notifikace a přepínače rychlého nastavení na jednom místě. Nemůžete tak během prohlížení oznámení upravit jas obrazovky, zapnout či vypnout Bluetooth nebo zapnout režim letadlo.

Pokud vám tato změna nevyhovuje, Samsung naštěstí umožňuje vše vrátit do původního stavu. Stačí stáhnout dolů oznamovací panel a klepnout na ikonu tužky (úpravy). Poté v levém horním rohu vyberte Nastavení panelu a v nabídce přepněte z možnosti Rozdělit na Společně. Změnou tohoto nastavení si oznamovací panel zachová stejnou funkčnost, jako tomu bylo v One UI 6.1.

Ovládací centrum na Samsungu | foto: Guiding Tech

Beta verze nadstavby One UI 8 je za dveřmi

Na většině podporovaných Samsung telefonů ještě ani neběží nadstavba One UI 7 a Samsung už chystá One UI 8. První beta verze této nadstavby založené na Androidu 16 by měla dorazit ještě v květnu a nejspíše přinese několik nových, blíže nespecifikovaných AI funkcí spolu s možností rozšířit si paměť RAM na úkor úložiště až o 12 GB.

Na jaké všechny novinky se můžeme těšit, se nejspíše dozvíme už v červnu, kdy by měla být vypuštěna finální verze Androidu 16 pro telefony Pixel. Samsung si letos bude chtít napravit reputaci, protože nadstavba One UI 7 založená na Androidu 15 dorazila s velkým zpožděním.

Za zpoždění si společnost nemohla jen sama, nýbrž je za něj zodpovědný zčásti i Google, jelikož ten vypustil Android 15 až v září roku 2024 a na první telefony dorazil až v říjnu. Letos téměř s jistotou bude Samsung cílit na vydání už na podzim, a pokud vše půjde hladce, tak nejnovější telefony Galaxy S25 obdrží Android 16 už v říjnu nebo listopadu.