Elektrokolo od konkurenta Tesly: Vypadá futuristicky a nabíjí se přes USB-C

Rivian vstupuje do světa elektrokol. Nové Also TM-B má dojezd 160 km, rychlé nabíjení přes USB-C i baterii, která funguje jako powerbanka.
Jak by to vypadalo, kdyby elektrokolo uvedla Tesla
Americká automobilka Rivian představila elektrickou novinku, ačkoliv tentokrát ne automobil, ale trochu jiný typ dopravního prostředku. Tento rival Muskovy Tesly přišel s elektrokolem TM-B a podepsána je pod ním značka Also, která je dceřinou společností právě Rivanu.
Tento počin je v několika směrech opravdu unikátní a jeho originalita začíná už u designu a konstrukce. Ta je postavena okolo modularity, takže na kole je možné během několika sekund změnit například sedlo, a to včetně horní části rámu.
K dispozici je hned několik typů, například širší sedlo, nebo sedlo s velkým nosičem zavazadel. Design samotný je velmi futuristický, částečně vychází z elektromobilů Rivian a kolo se může pochlubit jak předním odpružením se zdvihem 120 mm, tak zadním.
Před řidičem se nachází kruhový displej, který zobrazuje všechny nezbytné informace a přední i zadní světlo jsou pochopitelně LED. Kolo má také integrovaný alarm, samo se zamkne, upozorní majitele na neoprávněnou manipulaci a pomocí GPS ho lze přesně lokalizovat.
Baterie s funkcí powerbanky
Elektrokolo Also TM-B je vybaveno elektromotorem s vysokým točivým momentem 180 Nm, takže se nezalekne ani opravdu strmého stoupání a poradí si s většinou nástrah a výzev. Baterie nabízí dojezd až 160 km, který mohou brzy s rekuperací prodloužit o 25 %.
Baterie je pochopitelně vyjímatelná a je možné ji plně nabít za 2 hodiny a 20 minut. Podporuje maximální nabíjecí výkon 240 W a zajímavostí je to, že ji lze nabít pomocí USB-C kabelu, což eliminuje nutnost nosit u sebe speciální nabíječky.
Samotná baterie pak obsahuje dva porty USB-C, takže může v případě potřeby posloužit jako powerbanka například pro nabití telefonu. Co se týče velikost, tak kapacita baterie se pohybuje od 538 Wh až 808 Wh v závislosti na zvoleném modelu.
Přímo na baterii se pak nachází malý e-ink displej, který zobrazuje stav nabití. Již zmíněný displej v řídítkách pak může posloužit například k zobrazení navigace a lze přes něj také ovládat přehrávání hudby z připojeného telefonu.
Cena a dostupnost
Elektrokolo Also TM-B se dostane na trh na jaře 2026. Jako první dorazí edice „Launch Edition“ za 4 500 dolarů (115 000 korun) a v létě se pak zájemci dočkají obdobně vybavené verze „Performance“. Základní model se slabším motorem a dojezdem (96 km) dorazí koncem roku 2026.