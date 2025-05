One UI 8 – Kdy vyjde, novinky, kompatibilní zařízení a zkrátka vše, co víme

One UI 8 by mohlo dorazit už velmi brzy. Zjistěte, kdy vyjde aktualizace, jaké novinky přinese a která Samsung zařízení získají podporu systému.

One UI 8 se rychle blíží

Samsung patří k premiantům, pokud jde o softwarovou podporu, ale minulý rok si trochu pokazil reputaci. Nadstavba One UI 7 založená na Androidu 15 totiž dorazila s rekordním půlročním zpožděním a Samsung stejnou chybu už nechce opakovat. Vydání Androidu 16 je za dveřmi a mělo by k němu dojít buď ke konci května nebo v červnu a podobné plány má i Samsung.

První beta verze One UI 8 nejspíše dorazí už v červnu a dozvíme se tak, jaké novinky si pro nás jihokorejský gigant přichystal. S jistotou se dočkáme lepší optimalizace prostředí s plynulejšími animacemi a zásadně bude vylepšena i spotřeba baterie, což jistě u svého mobilního telefonu s povděkem přivítáte.

One UI 7 přineslo radikální redesign nadstavby, takže se letos žádných velkých grafických změn u nadcházející verze One UI 8 nedočkáme. Spekuluje se ale o předělání několika systémových aplikací od Samsungu a přidání nových ciferníků pro zamykací obrazovku.

One UI 8.0 beta | foto: Sammobile

One UI 8 a jeho novinky

Nová generace nadstavby od Samsungu bude cílit především na vylepšení dosavadního, takže se nejspíše nedočkáme žádných nových zásadních funkcí. Nejpravděpodobněji se dočkáme přepracované aplikace Počasí s novými obrázky a modernějšími animacemi. Přibude několik ciferníků pro zamykací obrazovku a zapracuje se i na rychlosti animací při otevírání a zavírání aplikací.

Mírně vylepšen bude i multitasking a rozšíří se funkce RAM Plus, aby bylo možné navýšit RAM až o 12 GB. U současné verze One UI 7 lze virtuální RAM využít jen do velikosti 8 GB. Tuto funkci oceníte hlavně na levnějších Samsung telefonech, které mají v základu nižší operační paměť.

Spekuluje se o vylepšení prostředí Samsung DeX, což je desktopový režim, jelikož Android brzy dostane nativní počítačový režim. Tato funkce byla v poslední době poněkud upozaděna, protože ji mnoho lidí nepoužívá a není pro Samsung prioritou. O dalších novinkách zatím nevíme, ale už v červnu budeme moudřejší.

Aplikace Počasí (vlevo One UI 7, vpravo One UI 8) | foto: X - choehau_alen

Datum vydání

One UI 8 dorazí na novější telefony společnosti ještě letos a nejpravděpodobněji během listopadu nebo prosince. Prvně budou rozhodně aktualizovány nejnovější vlajky Galaxy S25 a poté přijdou na řadu skládačky Galaxy Flip 7 a Galaxy Z Fold 7. Majitelé vlajkových telefonů z roku 2024 si budou muset počkat minimálně do ledna nebo února 2026.

Seznam zařízení, která obdrží One UI 8

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Skládací telefony

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Série Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (4G+5G)

Galaxy A14 (4G+5G)

Galaxy A16 (4G+5G)

Galaxy A06

Tablety Galaxy

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Série Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Odolné telefony

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Série Galaxy F