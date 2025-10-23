Recenze iPhone Air – Mobil, který vyvolává nejen pozitivní emoce, ale i rozpaky

Tenoučký iPhone Air se naprosto vymyká tomu, co Apple za dlouhé roky vyrobil. Jde o geniální stroj, nebo jen krásku s kompromisy?
„Nudný“ iPhone 16 Plus nahrazen stylovou žiletkou
Od roku 2022, tedy od představení iPhonů 14, jsme si zvykli na stálou modelovou řadu, tedy na dva základní iPhony ve dvou velikostech a duo Pro modelů, které se opět lišily hlavně velikostí displeje. Letos jsme se však dočkali velkých změn a řada většího základního modelu tentokrát nedorazila, ale nahradilo ji něco mnohem originálnějšího – iPhone Air.
Jak název prozrazuje, jde se o telefon, který jde cestou minimální tloušťky a hmotnosti. Díky tomu je vlastně jedním z nejzajímavějších iPhonů posledních let a přináší svěží vítr do jinak poměrně předvídatelné modelové řady. Nejedná se však o telefon pro každého. Pro koho je nový iPhone Air určen? To prozradí naše recenze.
Pravý bok
Levý bok
Elegantní a lehký jako pírko
Jakmile poprvé spatříte iPhone Air, ihned víte, že se jedná o naprosto odlišný telefon, než nám Apple v předchozích letech servíroval. Dalo by se říct, že jde o jeden z nejstylovějších telefonů jablečného giganta, za což vděčí hlavně kalifornským inženýrům, kterým se vše potřebné podařilo dostat do extrémně tenkého těla s tloušťkou 5,6 mm.
Na rozdíl od ostatních letošních iPhonů má Air rám z titanu, který zajišťuje nesmírnou odolnost a vydrží prakticky jakékoliv hrubé zacházení. To prokázalo mnoho youtuberů v testech odolnosti. Jen škoda, že Apple zvolil povrchovou úpravu, na kterou se nesmírně zachycují otisky prstů, ale to samozřejmě může vyřešit pouzdro. Jen zvolte maximálně tenké, aby se vám z telefonu nestal najednou iPhone 17 Pro.
Jako uživatel těžkých telefonů s obrovskými fotomoduly pro mě bylo až nepřirozené, jak je iPhone Air s hmotností 165 gramů lehký. S přehledem se jedná o nejtenčí telefon, který jsem zkusil, a do ruky padne jako ulitý.
Na zadní straně si můžete všimnout širokého modulu fotoaparátu, který je nejvýznamnějším designovým prvkem celého telefonu, a Apple do něj schoval nejen jeden fotoaparát, ale i všechny potřebné vnitřnosti včetně čipsetu Apple Bionic A19 Pro. Jen díky tomu se podařilo vytvořit takto lehký telefon. Zbytek vnitřní části konstrukce zabírá baterie.
Přední stranu chrání ochranná vrstva Ceramic Shield 2, která má v součinnosti nejlepší odolnost vůči škrábancům ze všech vlajkových telefonů. Zadní strana je chráněna méně odolným sklem Ceramic Shield. Přes umístění elektroniky do kamerového výstupu má telefon překvapivě dobře vybalancované rozložení hmotnosti, takže se při držení jednou rukou nemusíte obávat nadměrného tlaku v horní části konstrukce.
Nabušený displej bez kompromisů
Letos Apple sjednotil displeje u všech modelů, proto ať už si koupíte levnější iPhone 17 nebo nejtenčí iPhone Air, vždy dostanete LTPO OLED displej s variabilní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz. Letos se zvýšil i jas a obrazovky nově dosahují maxima až 3000 nitů. Air má 6,5palcovou obrazovku, tedy naprosto ideální velikost pro většinu uživatelů.
Mně osobně telefon velikostně připadal tak akorát a líbily se mi i úzké rámečky okolo obrazovky. Dynamic Island je stejně velký jako na všech modelech a opět se v něm schovává selfie kamerka a Face ID. Další změnou, které si ihned všimnete, je nasazení protiodrazové vrstvy s dobrou schopností eliminovat přebytečné odrazy na obrazovce, avšak samotný efekt je o něco méně viditelný než u S25 Ultra.
Rozlišení displeje je 2736 × 1260, což zajistí 460 ppi, které je u všech letošních modelů stejné, a nemáte šanci rozpoznat jednotlivé pixely, ani když obrazovku zkoumáte zblízka. Samozřejmostí je i Always-on režim, který jde plně přizpůsobit, ale u Airu ho spíše nedoporučuji používat – k tomu se však dostaneme až později. Barevnému podání displeje nemám naprosto co vytknout a jde o špičku na trhu.
iPhone Air, detail displeje | Zdroj: Luboš Srb
iPhone Air, iOS 26 | Zdroj: Luboš Srb
iOS 26 s prvky Liquid Glass
Operační systém se letos dočkal nejen velké číselné změny a z iOS 18 poskočil rovnou na iOS 26. V hlavní roli je nový designový jazyk, Liquid Glass, a ten zásadně mění celý operační systém a přidává velké množství průhledných prvků s efektem skla. Průhledné je ovládací centrum i příchozí notifikace na zamykací obrazovce, což se ale nemusí líbit každému.
Značnou výhodou je možnost přizpůsobit si podle sebe většinu widgetů, ikon i složek, jak barevně, tak samotným tvarem či velikostí. Zmínit musím i možnost vytvoření 3D tapet na zamykací obrazovce. Jednoduše si můžete vybrat z těch předinstalovaných nebo zvolit svou fotku a následně pro ni nastavit třírozměrný efekt.
Naštěstí, pokud nechcete mít i průhledné ikony aplikací, můžete to změnit spolu s možností sjednocení stylu či barev všech ikon na domácí obrazovce. Velkého redesignu doznala i většina Apple aplikací a budete si muset zvyknout na nové rozlišení ovládacích prvků. Mně to však problém nedělalo, protože nejsem dlouhodobý uživatel iPhonů, a tak jsem nemusel přivykat změnám.
Samotný systém hodnotím pozitivně, i když jsme se občas setkal s menšími bugy, jako jsou podivné tvary některých ikon, ale to není nic, co by nešlo vyřešit. iOS 26 byl celou dobu naprosto plynulý jak v rámci animací, tak při multitaskingu. Opět však musím zmínit pro nás Čechy téměř neexistující AI funkce. I možnost odstranění objektů ve fotkách pokulhává za konkurencí, a to je rozhodně škoda.
Výkonu na rozdávání, ale…
Srdcem iPhonu Air je aktuálně nejvýkonnější čipset od kalifornského giganta Apple Bionic A19 Pro, tedy stejné železo, které najdete i v dražších iPhonech Pro. Je zde však o jedno grafické jádro méně než v iPhonech 17 Pro, což ale poznáte maximálně v benchmarcích.
Kde už si však všimnete ústupků, je chlazení a stabilita maximálního výkonu. Ten při delším hraní výrazně kolísá, protože zde není parní odpařovací komora jako u Pro modelů a procesor se zkrátka musí podtaktovat, aby se telefon nepřehřál. Musíte však hrát alespoň déle než 20 minut, abyste si poklesu výkonu všimli.
Apple byl štědrý a všem modelům nadělil 12 GB RAM, ať už zvolíte jakoukoliv paměťovou variantu. Já testoval Air s 512 GB úložištěm a nedokázal jsem ho zaplnit ani z poloviny. Při běžném používání se telefon téměř vůbec nezahříval, jen při prvotní konfiguraci.
Bez problémů si zahrajete i ty nejnáročnější hry, jen nepočítejte s několikahodinovým hraním nejen kvůli stabilitě, ale i kvůli zahřívání, které je při držení telefonu na šířku výraznější, protože máte ruku poblíž čipsetu u hlavního zdroje tepla. V benchmarcích situace není tak dramatická a telefon se zahřívá méně, i stabilita je lepší než u konkurenčních vlajek, což mě příjemně překvapilo.
Baterie a výdrž
Jeden z největších kompromisů musel Apple udělat u baterie. Ta má kapacitu 3149 mAh, a to je na dnešní poměry už málo, ale příjemně mě překvapila. Čekal jsem, že telefon vybiju za 4 až 5 hodin náročného používání, ale nakonec jsme se dostal na 6 hodin zapnutého displeje. Jedná se tedy čistě o jednodenní telefon, ale to se dalo čekat vzhledem k malé tloušťce.
Zde by se opravdu hodilo, kdyby Apple využil tenčí uhlíko-křemíkové baterie s vyšší hustotou energie, čímž bychom se mohli dostat na dobrou výdrž vyššího modelu iPhone 17 Pro. Kdo ví, třeba se dočkáme příští rok. I přes svou typickou tloušťku telefon podporuje bezdrátové nabíjení v rámci MagSafe s maximální rychlostí 20 W. Drátové nabíjení je podporováno jen do rychlosti 20 W, což je méně, než kolik podporoval iPhone 16.
I tak se mi však telefon podařilo nabít z 0 na 100 % za cca hodinu a půl pomocí 65W GaN nabíjecího adaptéru. iPhone Air je čistě eSIM telefon, takže se jedná o první iPhone na evropském trhu bez podpory fyzických SIM karet, což komplikuje život, pokud často přecházíte mezi operátory. Pokud by zde fyzický slot byl, nejspíše bychom se dočkali ještě menší baterie.
Pouze jedna čočka fotoaparátu
Apple musel u iPhonu Air udělat jeden z největších ústupků, který u telefonu za cenu okolo 30 tisíc korun opravdu zabolí, a tím je nasazení pouze hlavního senzoru fotoaparátu, který je navíc pouze senzor z levnějšího iPhone 17 (Sony IMX904) a ne schopnější senzor Sony IMX903 s větší plochou snímače, který Apple nasadil do iPhonů 17 Pro.
Kvůli absenci teleobjektivu a ultraširokoúhlého objektivu nevyfotíte makro a musíte se spolehnout na 2× digitální zoom. Fotoaparát má navíc i poměrně dlouhou ostřící vzdálenost. Avšak při focení mě telefon příjemně překvapil a během dne dokázal vytvořit dostatečně ostré fotky s přirozenými barvami a za světla tak nemáte šanci poznat rozdíl mezi iPhone Air a dražšími Pro modely.
Díky nízké cloně f/1,6 si telefon vedl překvapivě dobře i při nízkém osvětlení a fotografie byly ostré i ve večerních hodinách a díky schopnému HDR si poradil i s nočními světly nebo svítícími reklamními bannery. Pokud jde o šum, ani ten nebyl na fotkách téměř patrný.
Protože telefon nemá teleobjektiv, musíte zapomenout na dalekosáhlý zoom. Od 5× přiblížení je už velmi znatelná digitální rekonstrukce fotografií a rapidní úbytek detailů. 2× přiblížení jsem však shledal použitelným i při horším osvětlení a Apple z větší části dostál tomu, že dvojnásobný zoom má optickou kvalitu.
Pokud s telefonem fotíte jen občas a nepotřebujete zoomovat nebo pravidelně používat šíro, s přehledem si vystačíte s jedním fotoaparátem, avšak pokud je telefon i váš jediný přístroj, kterým fotíte, bude lepší, když si připlatíte 3000 korun za iPhone 17 Pro se třemi fotoaparáty na zádech.
Jak fotí iPhone Air?
Makro snímky/ 2× zoom
Noční snímky
Nová selfie kamera
Stejně jako všechny ostatní modely i Air dostal novou 18Mpx selfie kamerku s podporou funkce Center Stage pro videohovory. Nový senzor přináší i další praktickou výhodu, kterou je možnost zachování poměru fotografie, ať už se fotíte na výšku nebo na šířku.
iPhony jsou tradičně nejlepší smartphony na natáčení videí a jinak tomu není ani letos. S iPhonem Air můžete natočit detailní videa s vysokým bitratem, skvělou expozicí a přirozenými barvami. Na vysoké úrovni je i stabilizace videa. Jen škoda, že Apple stále nepřidal možnost natáčet 8K videa, což konkurence už několik let umí. Většina uživatelů si však stejně vystačí s 4K při 60 fps.
Finální zhodnocení a pro koho vlastně iPhone Air je?
iPhone Air rozhodně není telefon pro každého, ale příjemně mě překvapila výdrž baterie a situačně vlastně i kvalita fotografií, což jsem moc u telefonu s jednou čočkou nečekal. Dle mě se jedná o nejzajímavější jablečný telefon letošní modelové řady, protože jde proti proudu a velmi se liší od ostatních modelů. Přesto bych ho nezvolil jako můj každodenní telefon kvůli omezeným možnostem v rámci fotoaparátů.
Air je tedy skvělá stylovka pro všechny, které nudí stávající iPhony, chtějí zkusit něco zcela nového a překousnou pouze průměrnou výdrž baterie a jednu čočku fotoaparátu. Telefon má skvělý displej, výkon na několik let dopředu a prémiové zpracování, jelikož jako jediný letošní iPhone má titanový rám.
Kromě dříve zmíněných nedostatků jsou zde i další kompromisy, jako je mírně podprůměrný reproduktor, pomalé nabíjení a rozhodně nejde o telefon pro hardcore hráče kvůli slabšímu systému chlazení. Velkou nevýhodou je i to, že telefon podporuje pouze eSIM, což nemusí vyhovovat každému, a přesun telefonního čísla mezi různými smartphony je tak stále poměrně komplikovaný.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
