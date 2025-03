Samsung zveřejnil harmonogram aktualizací na One UI 7. Kdy dorazí na váš mobil?

One UI 7 | foto: Samsung

Samsung letos podcenil aktualizace na One UI 7. Po odkladech a betách konečně víme, kdy se dočkají první telefony. Přinese Samsung včas One UI 8?

One UI 7 je pro Samsung noční můra

Samsung letos aktualizace na nový Android 15, respektive na svůj systém One UI 7, hrubě podcenil. Jeho pověst jako výrobce s nejlepší softwarovou podporou výrazně utrpěla, a kromě vlajkové řady Galaxy S25 tento systém prozatím nedorazil na žádný z jeho telefonů.

A to v době, kdy drtivá většina výrobců aktualizuje na Android 15 ve velkém a blíží se Android 16. Nyní se ale ledy konečně začaly výrazněji hýbat, a po několika odkladech a beta verzích jsme se dočkali oficiálního data, kdy One UI 7 dorazí na první starší telefony Samsung.

Není s podivem, že se v první vlně dočkají majitelé loňské vlajkové řady Galaxy S24, na kterou bylo uvolněno již několik beta verzí. Pokud tedy vlastníte některý model z této řady, můžete si v kalendáři zakroužkovat 7. duben 2025, kdy to všechno vypukne. Uvádí to Samsung v tiskové zprávě.

Samsung Galaxy S25 Ultra, nastavení One UI 7 | foto: Luboš Srb

Harmonogram aktualizací na One UI 7

Nezůstane ale jen u série Galaxy S24 a v tento den odstartují aktualizace i pro skládačky Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6. Je pravděpodobné, že poté bude Samsung postupovat dle zažité hierarchie a bude posílat aktualizace na telefony dle jejich stáří a postavení.

To znamená, že po řadě Galaxy S24 s skládačkách Fold a Flip 6 se dočká řada Galaxy S23 v kombinaci s modely Fold a Flip 5. Nový One UI 7 dorazí samozřejmě i na tablety a v první várce se ho dočká model Galaxy Tab S10, následovaný starší verzí Galaxy Tab S9.

Pro řadu Galaxy S24 je aktuálně k dispozici beta verze s pořadovým číslem 5 a je pravděpodobné, že se jedná o již poslední betu. Po ní dorazí finální a vytoužené ostré vydání One UI 7. To v době, kdy se již pomalu připravuje One UI 8, protože Android 16 dorazí letos s předstihem.

Bude se situace opakovat s One UI 8?

Je jasné, že Samsungu se stávající situace nelíbí a bude se snažit, aby se něco podobného s One UI 8 již neopakovalo. Práce na další verzi tohoto systému již údajně probíhají, nezávisle na One UI 7 a to právě z toho důvodu, aby bylo vše připraveno včas. Android 16 totiž vyjde pravděpodobně již v červnu, takže na nějaké zahálení určitě není čas.