Telefon s kávovarem za 1 Kč? Mobilní operátor O2 spouští srpnovou Slevománii

O2 spustilo srpnovou Slevománii. Vybrané telefony pořídíte levněji a k nim získáte kávovar nebo tablet za pouhou 1 Kč.
Nová akce láká na super slevy
Mobilní operátor O2 nabízí svým zákazníkům kromě tarifů i další produkty. Ať už jde o příslušenství vlastní produkce nebo smartphony. Nyní si firma nejen pro své zákazníky připravila pořádnou srpnovou Slevománii.
Jak O2 uvádí, prázdniny se chýlí ke konci a školní zvonek netrpělivě čeká. Vaše děti nebo vy tak možná potřebujete technologického pomocníka, jenž ulehčí studium.
O2 si je vědomo, že například nový smartphone není zrovna levnou záležitostí. Nejen svým zákazníkům tak nabízí zajímavé slevy a připravil si i praktické dárky.
Telefon s kávovarem za kačku
O2 se rozhodlo slevománií obdarovat každého. Nemusíte být tedy zákazníkem, abyste mohli využít tuto skvělou akci. Co tedy O2 nabízí pro všechny? Pokud si zakoupíte jeden z trojice telefonů značky Vivo, dostanete kávovar De’Longhi Nespresso Inissia v hodnotě 2 335 korun za pouhou jednu korunu.
Co se týče telefonů, konkrétně jde o modely Vivo V40 Lite 5G, Vivo V40 5G a Vivo V40 SE 5G. Jde o velmi kvalitní telefony střední třídy, které zaujmou například povedeným fotoaparátem, krásným displejem i velkou baterií.
Dárek k telefonu O2 přibalí i v případě, že si zakoupíte Motorolu EDGE 60. V tomto případě dostanete za jednu korunu tablet Lenovo M11 LTE. Zařízení v hodnotě 3 601 korun nabízí 11palcový displej, 7 040mAh baterii a moderní LTE připojení.
S kódem „SLEVOMANIE08“ pak zakoupíte praktické příslušenství za skvělou cenu. Například 20 000mAh powerbanku nebo bezdrátová sluchátka značky Niceboy.
Vivo V40 5G 256 GB – 8 989 korun + Kávovar De’Longhi Nespresso Inissia za 1 korunu
Vivo V40 Lite 5G 256 GB – 6 489 korun + Kávovar De’Longhi Nespresso Inissia za 1 korunu
Vivo V40 SE 5G 256 GB – 4 989 korun + Kávovar De’Longhi Nespresso Inissia za 1 korunu
Příslušenství se slevovým kódem „SLEVOMANIA08“
Powerbanka Swissten 20 000 mAh 100 W – původní cena 1 699 korun – po slevě 849 korun
Sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 BT – původní cena 999 korun – po slevě 699 korun
Reproduktor Niceboy Rize Mini 4 – původní cena 499 korun – po slevě 249 korun
Kompletní nabídku Slevománie si můžete prohlédnout na stránkách O2.
Slevy pro zákazníky
O2 nezapomíná ani na věrné zákazníky. Ti mohou využít všechny zmíněné slevy, avšak v aplikaci Moje o2 na ně čekají další výhody. Slevu si O2 v tomto případě připravilo hned pro několik povedených telefonů.
Nabídka pro zákazníky O2
Motorola Moto G86 5G 256 GB – původní cena 7 489 korun – po slevě 6 489 korun
Motorola Moto G54 256 GB Power Edition 5G – původní cena 4 489 korun – po slevě 3 989 korun
Motorola Moto G35 256 GB – původní cena 3 989 korun – po slevě 3 489 korun
Honor 400 5G 512 GB – původní cena 11 989 korun – po slevě 10 489 korun
Samsung Galaxy A56 5G 256 GB – původní cena 10 989 korun – po slevě 9 989 korun