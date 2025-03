Nothing Phone (3) bude nejnašlapanějším zástupcem řady. Kdy vyjde?

Nothing čeká největší rok v historii. Phone (3) má být první vlajková loď značky. Očekává se špičkový hardware, vyšší odolnost a lepší fotoaparát.

Nothing čeká silný rok

Pravděpodobně nejsilnější v rámci této mladé značky vůbec. Ta vznikla v roce 2020, svou pouť mobilním světem započala prostřednictvím sluchátek Ear (1) a poté jsme se dočkali i telefonu. Původní Nothing Phone (1) dorazil v roce 2022, jeho nástupce pak o rok později a britská firma, která začínala jako startup, se poté vydala do střední třídy.

Letos stihl Nothing představit prozatím dva velmi zajímavé telefony, a to modely Phone (3a) a (3a) Pro, které spadají právě to střední třídy. Navazují na loňské modely Phone (2a) a (2a) Plus a v rámci této značky jsou to první přístroje, které jsou osazeny fotoaparátem s teleobjektivem. Jenže se stále pohybujeme ve střední třídě a něčeho jako vlajky jsem se od Nothingu nikdy nedočkali.

Původní dvojice Phone (1) a (2) spadá do vyšší střední třídy a tradiční vlajky to rozhodně nejsou, nicméně nástupce těchto telefonů by to měl změnit. Carl Pei, tedy zakladatel a CEO Nothingu, rozeslal v lednu tohoto roku mail svým zaměstnancům, ve kterém mimo jiné zmínil, že model Phone (3) dorazí letos a že to bude vlajka. A jak to tak vypadá, ledy se začínají hýbat.

Nothing Phone (1) | foto: Luboš Srb

Nothing Phone (3) v přípravě

Carl Pei ve svém mailu použil ono slovo „flagship“, tedy vlajkový telefon, ale je samozřejmě otázkou, v jakém kontextu ho myslel. Mohl to myslet obecně, ale i jako vlajku v rámci nabídky značky, což by znamenalo sice lepší výbavu než modely Phone (3a) / (3a) Pro, ale ne nutně telefon složený z toho nejlepšího dostupného hardwaru.

Ohledně modelu Nothing Phone (3) se toho tedy prozatím moc neví, ale bude to nový přírůstek do hlavní modelové řady značky, takže bude muset nabídnout lepší výbavu než model (3a) Pro, který je aktuálně tím nejlépe vybaveným přístrojem Nothing. Očekáváme proto například vyšší odolnost než jen IP64 krytí, klidně IP68 a samozřejmě i výkonnější procesor.

Pokud se bude jednat o plnohodnotnou vlajku, tak nic jiného než Snapdragon 8 Elite, nebo Dimensity 9400, nepřichází v úvahu. Fotoaparát samozřejmě bude muset nabídnout periskopický teleobjektiv a scházet by rozhodně nemělo ani bezdrátové nabíjení se solidním výkonem. Uvidíme, zda tato novinka přijde i s nějakými změnami v oblasti designu s průhlednými prvky.

Kdy by mohl Nothing Phone (3) vyjít?

Informátor Abhishek Yadav přišel se zprávou, že nejvýše postavený telefon značky Nothing dorazí s s největší pravděpodobností v červenci tohoto roku. Pokud by se tak stalo, kopírovalo by představení stejný časový rámec jako v případě obou předchůdců, které Carl Pei přinesl světu také v tomto letním měsíci.