Konec plastových SIM karet. Přechod na eSIM je jednoduchý a má samé výhody

SIM kartám v tradiční plastové podobě odzvonilo. Vodafone na český trh přináší nové řešení eSIM Transfer, které lidem zjednodušuje přechod.
Přechod bez zdržování a kódů
Přechod na eSIM býval otrava. Dlouhé návody, opisování kódů a čekání na potvrzení. Teď ho ale Vodafone zjednodušil natolik, že trvá jen pár minut a zvládne ho i běžný uživatel. Nová funkce eSIM Transfer totiž umožňuje přenos SIM karty bez nutnosti kontaktovat operátora, navštěvovat prodejnu nebo spouštět samoobsluhu. Celý proces je stejně jednoduchý jako nainstalovat aplikaci.
Funkce eSIM Transfer je určena pro vybrané chytré telefony s Androidem a umožňuje výměnu plastové SIM za eSIM, přesun eSIM mezi dvěma zařízeními nebo výměnu eSIM v rámci jednoho telefonu. Uživatel potřebuje pouze datové připojení, Bluetooth a aktuální software. Přenos se spouští automaticky při zapnutí nového zařízení, případně ručně v nastavení.
Vodafone spustil technologii ve spolupráci se společnostmi Google a Samsung. Přenos eSIM probíhá podle globálního bezpečnostního standardu GSMA. Mezi první podporované modely patří Google Pixel 9a a vlajková série Samsung Galaxy S25. U Pixelů lze přenášet eSIM od modelu Pixel 6 a novějšího. Výčet kompatibilních zařízení se má rychle rozšiřovat.
Kromě pohodlného přenosu přináší eSIM i další výhody. Virtuální karta je zabudovaná přímo v telefonu, což výrazně zvyšuje bezpečnost. Na rozdíl od fyzické SIM ji nelze vyjmout a zneužít. V případě ztráty nebo krádeže zařízení tak roste šance na jeho dohledání i návrat majiteli.
Uživatelé mohou mít v jednom zařízení hned několik čísel současně, například pracovní a soukromé. Tato flexibilita je dnes dostupná i u cenově dostupných telefonů. Například Motorola Moto G35 5G podporuje eSIM a stojí méně než čtyři tisíce korun. Technologie eSIM Transfer pak tuto funkcionalitu posouvá blíž k běžným uživatelům. Pro ty, kdo chtějí pohodlnost, bezpečí a nulové papírování, je to logická volba.
„Fyzické SIM karty jsou s námi desítky let, ale s ohledem na ochranu životního prostředí a technologický vývoj je budoucnost jasná – virtuální eSIM. V naší nabídce už většina smartphonů eSIM podporuje a více než 170 tisíc našich zákazníků ji aktivně využívá,“ uvádí Michal Janda, Head of Products and Services Vodafone Česká republika.