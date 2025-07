Google nejspíš šmíroval i vás, dostává tučnou pokutu – je čas přejít na iPhone?

Google má zaplatit 314,6 milionu dolarů kvůli neoprávněnému sběru dat z Androidu. Chytré telefony odesílaly data, aniž by o tom uživatelé věděli.

Google čelí rozsáhlé žalobě

Každý moderní smartphone shromažďuje obrovské množství dat, ať už za účelem vylepšení uživatelského zážitku, nebo za účelem cílené reklamy. Jenže ne vždy je toto sdílení dat opodstatněné a přesně to se nyní řeší v Kalifornii, kde byla na Google podána hromadná žaloba, pod kterou se podepsalo 14 milionů Američanů.

Ta byla podána už v roce 2019, ale až nyní se celý proces dal do pohybu, protože porota se nakonec postavila na stranu žalobců a Google tak v Kalifornii bude muset uživatelům zaplatit pokutu v celkové výši 314,6 milionu dolarů (7,3 miliardy korun). Není to však jediná žaloba kvůli této problematice – už v roce 2026 se bude projednávat další, která je ještě větší a je podána ve jménu 49 dalších států.

Dle obsahu žaloby Google bez svolení uživatelů shromažďoval uživatelská data z jejich neaktivních telefonů s operačním systémem Android, což se projevilo i na vyšší spotřebě dat. To je vlastně důvod, jak se na odesílání uživatelských dat na servery Googlu přišlo. Tato data byla odesílána za účely cílené reklamy, a to může být problematické.

Google Pixel 9a, displej | foto: Luboš Srb

Google se brání proti verdiktu

Celou situaci okomentoval i sám Google s tím, že verdikt nesprávně chápe, jak fungují telemetrické služby Googlu a jak jsou klíčové pro bezpečnost, výkon a spolehlivost zařízení s Androidem. S tímto odesíláním dat podle společnosti každý uživatel souhlasil v rámci podmínek a zásad ochrany osobních údajů, se kterými je nutné souhlasit před založením Google účtu.

Navíc tímto sběrem dat by neměl být poškozen nikdo ze 14 milionů uživatelů, kteří se pod žalobu podepsali. Bohužel v dnešní době to bez sběru dat již nelze a citlivá uživatelská data sbírá většina aplikací, operačních systémů a také Apple, který je známý tím, že je ke sběru dat uživatelů šetrný. Většina aplikací to má navíc vymezeno v podmínkách užívání.

Jenže ne každý sběr dat musí být tak nevinný, jak se může zdát. Některé čínské aplikace, jako Temu, shromažďují obrovské množství uživatelských dat a sám uživatel s tím musí souhlasit ve smluvních podmínkách. Temu shromažďuje data o přesné poloze uživatele, modelu použitého zařízení, IP adrese a dokonce může zaznamenávat i to, jaké weby navštěvujete.

