Našel jsem nejlepší mobil s čistým Androidem. Češi dělají chybu, že jej přehlíží

Chcete mobilní telefon, který vám dlouho vydrží? Za 9 490 Kč teď pořídíte Google Pixel 8a s čistým Androidem, 7 lety aktualizací a skvělým fotoaparátem.

Za ty peníze nejlepší mobil

Pokud sháníte nový telefon a nechcete utrácet spousty peněz za plnotučnou vlajku, proč si nepořídit nějakou tu odlehčenou? Na českém trhu je jich dostatek a my vám dáme tip na jednu, která svou konkurenci překonává hned v několika ohledech. Předně je to ale systémem v podobě čistého Androidu.

Naším tipem na koupi dostupného telefonu je Pixel 8a, tedy loňský odlehčený model spadající do řady Pixel 8. Ptáte se, proč byste si měli kupovat více než rok starý telefon? Jednak je to kvůli atraktivní ceně a jednak kvůli tomu, že na něm jeho stáří vlastně ani nepoznáte.

Pixel 8a totiž běží na čistém Androidu a Google mu přislíbil 7 aktualizací systému, což znamená, že se na něj dostane Android 16, Android 17, Android 18, Android 19, Android 20, i Android 21. Pixely díky výborné podpoře stárnou jen velmi pomalu a jejich koupě se většinou nejvíc vyplatí v době, kdy už je na trhu novější generace. A to platí i pro Pixel 8a.

Když byl před rokem nový, jednalo se v rámci této kategorie o poměrně drahý přístroj. Jenže od té doby dorazily na trh novější Pixely 9, včetně odlehčeného modelu Pixel 9a a předchozí model 8a byl tak trochu odsunut na vedlejší kolej. Nyní je tedy ideální čas k jeho koupi.

Hardware, který stárne jen velmi pomalu

Stejně jako po softwarové, tak stárne Pixel 8a relativně pomalu i po hardwarové stránce. O jeho pohon se stará procesor Tensor G3, který sice byl u plnotučných Pixelů 8 častým terčem mírné kritiky kvůli výkonu, nicméně tyto stížnosti nejsou pro odlehčený Pixel relevantní.

I dnes patří k nejvýkonnějším telefonům v rámci této cenové relace a nezklame ani svou konstrukcí. Ta vsází na hliníkový rámeček, záda oděná do plastu a samozřejmě nabízí i zvýšenou odolnost, a to dle normy IP67. S displejem o úhlopříčce 6,1 palce je to navíc poslední opravdu kompaktní Pixel.

Panel je postavený na OLED technologii, nabízí frekvenci 120 Hz a může se pochlubit velmi slušným jasem o hodnotě 2000 nitů. Mezi přednosti Pixelu 8a patří i velmi slušná výdrž, kterou obstarává baterie o kapacitě 4492 mAh. Jen to nabíjení mohlo mít vyšší výkon, než 18 W.

Duální fotoaparát s rozlišením 64 + 13 Mpx nezklame a potvrzuje, že je na Pixely v této oblasti spolehnutí. Hlavní objektiv je opticky stabilizovaný a společnost mu dělá ultra-širokoúhlá jednotka. Selfie kamerka v průstřelu displeje nabízí rozlišení 13 Mpx.

Cena a dostupnost

U prodejce Mobil Pohotovost je Pixel 8a aktuálně v akci, a to v základní variantě s pamětí 8 + 128 GB. Tento povedený telefon stojí jen 9 490 korun (místo původních 14 490 korun v době uvedení na trh) a mějte na paměti, že za tyto peníze dostanete mobil, který vám, vzhledem ke špičkové podpoře, vydrží ještě dalších 6 let.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz