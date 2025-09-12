iPhone 17 jde v Česku ve 14:00 do předprodeje. Připravte se, ať jste mezi prvními

Logo Mobilizujeme.cz

Luboš Srb
iPhone 17 | foto: Apple
Nové mobily od Applu jsou tu! Letošní generace iPhone 17 je obzvláště povedená, včetně iPhone Air, tak včas ukořistěte některý z prvních kusů.

Apple přináší novinky do Česka

Jak je už každoročně zvykem, Apple v den předprodeje na svém e-shopu vypnul možnost zakoupení všech iPhonů – než dosavadní nabídku doplní o zbrusu novou řadu iPhone 17.

Právě dnes odpoledne ve 14:00 totiž půjdou do předprodeje novinky – iPhone 17, Air, 17 Pro a 17 Pro Max. Prodej startuje 19. září. Nejlevnější iPhone 17 pořídíte od 22 990 Kč, naopak nejdráže vás vyjde iPhone 17 Pro Max 2 TB za 58 990 Kč.

Letošní cenová politika je vesměs velice příznivá, protože základní iPhone zlevnil o tisícovku a přitom přináší dvojnásobnou velikosti úložiště 256 GB než vloni. Pokud porovnáváme stejné kapacity, tak je zlevnění o 4 tisíce korun. U modelu Pro Max se zlevňovalo o tisícovku.

Předobjednávky nových modelů iPhone 17 startují dnes ve 14:00 | Zdroj: Apple
iPhone 17 – české ceny

  • iPhone 17, 256 GB – 22 990 Kč (o 4 tisíce levnější než vloni)
  • iPhone 17, 512 GB – 28 990 Kč (o 4 tisíce levnější než vloni)

iPhone Air – české ceny

  • iPhone Air, 256 GB – 29 990 Kč
  • iPhone Air, 512 GB – 35 990 Kč
  • iPhone Air, 512 GB – 41 990 Kč

iPhone 17 Pro – české ceny

  • iPhone 17 Pro, 256 GB – 32 990 Kč (stejné ceny jako vloni)
  • iPhone 17 Pro, 512 GB – 38 990 Kč (stejné ceny jako vloni)
  • iPhone 17 Pro, 1 TB – 44 990 Kč (stejné ceny jako vloni)

iPhone 17 Pro Max – české ceny

  • iPhone 17 Pro Max, 256GB – 34 990 Kč (o tisícovku levnější než vloni)
  • iPhone 17 Pro Max, 512 GB – 40 990 Kč (o tisícovku levnější než vloni)
  • iPhone 17 Pro Max, 1 TB – 46 990 Kč (o tisícovku levnější než vloni)
  • iPhone 17 Pro Max, 2 TB – 58 990 Kč (novinka)

Nové iPhony 17 (Pro) a iPhone Air si můžete předobjednat nebo pronajmout u Mobil Pohotovosti už od 659 Kč měsíčně. Více na mp.cz/apple-iphone-17 a mp.cz/apple-iphone-air.

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

