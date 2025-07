Zdá se, že WhatsApp v Rusku končí

Populární aplikace WhatsApp zřejmě brzy dostane zákaz v Rusku, kvůli jeho vazbám na západ. Náhradou by měla být platforma Max pro zasílání zpráv po internetu.

WhatsApp brzy možná odejde z Ruska

Válka na Ukrajině, kterou v roce 2022 rozpoutalo Rusko, pořád přetrvává a na agresora byly za tuto dobu uvaleny všemožné sankce a zákazy. Spousta značek se z Ruska stáhla a drtivá většina západních společností zde ukončila svou činnost.

WhatsApp od Mety ale v Rusku neustále funguje, nicméně jak to tak vypadá, jeho dny jsou v této zemi pomalu sečteny. Ne snad proto, že by ho Meta přestala provozovat, ale proto, že mu zákaz vystaví přímo Moskva a tamní režim.

Populární chatovací aplikace by se dle posledních informací měla již brzy dostat na seznam softwaru podléhajícího omezením kvůli jeho vazbám na západ. Programy západních společností, které v Rusku i nadále fungují, jsou dlouhodobě trnem v oku Kremlu.

WhatsApp na telefonu | foto: Unsplash

Rusko připravuje vlastní chatovací platformu

Ruský prezident Vladimír Putin vyzval k omezení služeb západních programů již v květnu a v červnu se daly věci více do pohybu. Ruský parlament totiž v červnu schválil zákon o vytvoření vlastní platformy pro zasílání zpráv, která by nahradila západní řešení.

Tato aplikace by se měla jmenovat Max a měly by do ní být integrovány i místní vládní služby. Jedná se jen o další krok v cenzuře internetu, kterou Moskva od začátku války výrazně zpřísňuje a snaží se své obyvatele udržet od čehokoliv, co má nějakou spojitost se západem.

V Rusku je dlouhodobě blokována řada webových stránek, které by mohly přinášet informace „zvenku“ a tamní režim často blokuje také VPN aplikace, aby přístup obyvatelstva k nim znesnadnil. Ničím neobvyklým není ani cílené vypínání mobilní internetové sítě.

Zdroj: Reuters