Za pouhou sekundu stáhnete 20 filmů. Kdy se dočkáme revoluční 6G sítě?

Technologie 5G brzy předá žezlo. Do roku 2030 má dorazit síť 6G, která slibuje vyšší rychlost, lepší výdrž baterií a inteligentní správu díky umělé inteligenci.

Nástupce 5G sítě se blíží

První komerční 5G síť byla spuštěna v roce 2019, v Jižní Koreji a do Česka se tento vysokorychlostní mobilní internet dostal o rok později. 5G síť se velmi rychle rozšířila a dnes je již zcela nezbytnou součástí našich životů. Jak to vypadá s jejím nástupcem?

Očekávání od 5G sítě byly všemožné a dalo by se říct, že je ve většině bodů splnila. Vyšší rychlost, lepší odezva i pokrytí, toho všeho se uživatelé dočkali. Je ale logické, že i když je tato síť rozšířená a úspěšná, pracuje se na jejím nástupci v podobě 6G sítě.

Minulý týden se setkalo v Praze uskupení zabývající se technickými specifikacemi sítě 6G (TSG) a její hlavní studie by měly být dokončeny do prvního čtvrtletí roku 2027. Plánované specifikace vzejdou z těchto setkání a finalizace standardu 6G by měla být dokončena v roce 2029.

Rychlost stahování bere dech

Díky rekordní rychlosti 6G až 938 Gb/s si stáhnete 20 filmů za jedinou sekundu. Tato technologie, která je více než 9000× rychlejší než průměrné 5G, přináší revoluci v bezdrátovém přenosu dat a otevírá dveře k budoucnosti, kdy už se nebude na nic čekat.

6G technologie | foto: Connected Real Estate

Kdy bude 6G síť spuštěna

Teoreticky by měla být 6G síť spuštěna v letech 2029 či 2030 a hlavními hráči v tomto byznysu jsou Nokia a Ericsson, tedy přední poskytovatelé mobilní infrastruktury. Očekává se, že do 6G sítě a jejích schopností bude ve velkém promlouvat umělá inteligence.

Vývoj AI je opravdu překotný a 6G síť se bude muset popasovat se správou složitých modelů umělé inteligence, či sběrem dat. Od této nové sítě se ale očekává třeba i to, že zvýší výdrž telefonů na baterii a 6G síť by měla sdílet s aktuální 5G sítí stávající rádiové spektrum.

Ke sdílení se bude využívat nástroj 5G-6G Multi-RAT Spectrum Sharing (MRSS) a 5G síť je obecně velmi vhodná pro sdílení spektra s 6G sítí. Dynamické sdílení spektra probíhá i mezi 4G a 5G sítí, ale není tak efektní, jako bude sdílení mezi 5G a 6G.

Síť nové generace pod záštitou AI

Umělá inteligence se strojovým učením bude nedílnou součástí nadcházející 6G sítě. Bude použita k zajištění lepšího výkonu přijímačů, měření mobility, či určování polohy. Jak moc velký nárůst rychlosti připojení přinese 6G síť oproti 5G síti, je ale prozatím ve hvězdách.

