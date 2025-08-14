Logo Mobilizujeme.cz

Za kolik se bude prodávat iPhone 17? Na internet unikly ceny, má se zdražovat

Tomáš Rajnoch
iPhone 17 Pro | foto: 9to5Mac
iPhone 17 Pro | foto: 9to5Mac

Letošní generace iPhonů se má prodávat za vyšší ceny, nicméně Apple u vyšší řady Pro navýší základní úložiště ze 128 na 256 GB. Přinášíme shrnutí.

Zdražení, ale i navýšení paměti

Apple se naplno připravuje na zářijové uvedení nové generace iPhonů. Jak se termín blíží, na povrch vyplouvají nové detaily. Tentokrát jde o ceny a paměťové varianty, které čekají letošní modely.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Podle nejnovějších úniků bude iPhone 17 Pro oproti současnému iPhonu 16 Pro dražší. Zároveň ale nabídne vyšší kapacitu úložiště už v základním provedení, což potěší náročnější uživatele.

Apple totiž plánuje začít prodej rovnou od 256GB verze. Tím naváže na iPhone 15 Pro Max, který už před dvěma lety vyřadil základní model se 128 GB. Menší úložiště tak v nabídce nenajdeme.

Základní cena iPhone 17 Pro vzroste o 50 dolarů na 1 049 dolarů (cca 22 000 korun). Po započtení daní a poplatků česká cena překročí hranici 30 tisíc korun.

iPhone 17 Pro Max | foto: Sonny Dickson
iPhone 17 Pro Max | foto: Sonny Dickson

Čtěte také: V Číně už se prodává iPhone 17 Pro. Je to ale bohapustá kopie s Androidem

Na kolik Apple ocení ostatní modely?

Navýšení tedy není nijak výrazné, avšak i přesto zákazníci nebudou jásat. A co ceny dalších modelů? O 50 dolarů by měl zdražit i iPhone 17 Pro Max a nově bude cena v USA stanovena na 1 249 dolarů (cca 26 000 korun, v Česku nejspíš přes 37 000 korun). Stejně jako u menší varianty ovšem bude základní úložiště obsahovat kapacitu 256 GB.

Zbylé dva modely poté budou startovat se základním 128GB úložištěm a iPhone 17 potěší stejnou cenou, jako u iPhonu 16. Konkrétně tedy 799 dolarů (zhruba 16 600 korun).

Zcela novou verzi, kterou je iPhone 17 Air, jenž nahrazuje modely s přídomkem „Plus“, Apple podle úniků ocení na 949 dolarů (cca 20 000 korun).

Pokud jde o ostatní verze, tak základní iPhone 17 společně s iPhone 17 Air půjde zakoupit ještě ve 256GB respektive 512GB variantě. Modely iPhone 17 Pro (Max) se mohou dostat na maximální kapacitu až 1 TB.

Cena modelů iPhone 17 v USA

Nový únik cen se samozřejmě zaměřil na ceny na domácím trhu, tedy v USA.

  • iPhone 17 – 128 GB / 799 dolarů (v přepočtu 16 600 Kč)
  • iPhone 17 Air – 128 GB / 949 dolarů (v přepočtu 20 000 Kč)
  • iPhone 17 Pro – 256 GB / 1 049 dolarů (v přepočtu 22 000 Kč)
  • iPhone 17 Pro Max – 256 GB / 1 249 dolarů (v přepočtu 26 000 Kč)

Cena modelů iPhone 17 v Česku

Na českém trhu bude výsledná cena opět o něco vyšší, vycházíme z předpokládaného zdražení o 50 dolarů / 1 000 Kč oproti současné generaci.

  • iPhone 17 – 128 GB / 23 990 Kč
  • iPhone 17 Air – 128 GB / 27 990 korun
  • iPhone 17 Pro – 256 GB / 30 990 korun
  • iPhone 17 Pro Max – 256 GB / 36 990 korun

Zdroj: Weibo

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Dodavatel displejů pro Apple iPhone dostal zákaz dovozu do USA na 14 let
Ondřej Koníček

Dodavatel displejů pro Apple iPhone dostal zákaz dovozu do USA na 14 let

Nové telefony řady Xiaomi 16 přinesou 50Mpx selfie kamerku s autofocusem
Ondřej Koníček

Nové telefony řady Xiaomi 16 přinesou 50Mpx selfie kamerku s autofocusem

Apple vrací do aplikace Kalkulačka na iOS užitečné tlačítko. Lidé si ho vyprosili
Ondřej Koníček

Apple vrací do aplikace Kalkulačka na iOS užitečné tlačítko. Lidé si ho vyprosili

Nové předplatné ChatGPT Go: Skvěle použitelná AI pod 100 Kč měsíčně
Ondřej Koníček

Nové předplatné ChatGPT Go: Skvěle použitelná AI pod 100 Kč měsíčně

O2 řeší nespokojené zákazníky. Tentokrát si připravil dárek v hodnotě 949 Kč
Luboš Srb

O2 řeší nespokojené zákazníky. Tentokrát si připravil dárek v hodnotě 949 Kč

Perplexity nabízí 34,5 mld. dolarů za odkoupení prohlížeče Google Chrome
Ondřej Koníček

Perplexity nabízí 34,5 mld. dolarů za odkoupení prohlížeče Google Chrome

Google odhalil nový skládací mobil týden před premiérou. Jak se vám líbí?
Ondřej Koníček

Google odhalil nový skládací mobil týden před premiérou. Jak se vám líbí?

YouTube začíná ověřovat věk uživatelů. Češi se nového omezení zatím nemusí bát
Ondřej Koníček

YouTube začíná ověřovat věk uživatelů. Češi se nového omezení zatím nemusí bát

Unikátní televize Samsung: Má technologii Micro RGB s dokonalou přesností barev
Ondřej Koníček

Unikátní televize Samsung: Má technologii Micro RGB s dokonalou přesností barev