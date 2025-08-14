Za kolik se bude prodávat iPhone 17? Na internet unikly ceny, má se zdražovat

Navýšení tedy není nijak výrazné, avšak i přesto zákazníci nebudou jásat. A co ceny dalších modelů? O 50 dolarů by měl zdražit i iPhone 17 Pro Max a nově bude cena v USA stanovena na 1 249 dolarů (cca 26 000 korun, v Česku nejspíš přes 37 000 korun). Stejně jako u menší varianty ovšem bude základní úložiště obsahovat kapacitu 256 GB.
Zbylé dva modely poté budou startovat se základním 128GB úložištěm a iPhone 17 potěší stejnou cenou, jako u iPhonu 16. Konkrétně tedy 799 dolarů (zhruba 16 600 korun).
Zcela novou verzi, kterou je iPhone 17 Air, jenž nahrazuje modely s přídomkem „Plus“, Apple podle úniků ocení na 949 dolarů (cca 20 000 korun).
Pokud jde o ostatní verze, tak základní iPhone 17 společně s iPhone 17 Air půjde zakoupit ještě ve 256GB respektive 512GB variantě. Modely iPhone 17 Pro (Max) se mohou dostat na maximální kapacitu až 1 TB.
Cena modelů iPhone 17 v USA
Nový únik cen se samozřejmě zaměřil na ceny na domácím trhu, tedy v USA.