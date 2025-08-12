V Číně už se prodává iPhone 17 Pro. Je to ale bohapustá kopie s Androidem

Kopie iPhone 17 Pro se objevila na čínském trhu dříve než originál. Láká na vzhled, uvnitř však skrývá levné díly a zastaralý Android.
Nový iPhone pro nedočkavce
Apple představí nové modely iPhone 17 zhruba za měsíc, a stejně jako každá generace, i tato bude napodobována pochybnými čínskými výrobci. A teď nemáme na mysli telefony, které se iPhony inspirují, ale víceméně přesnými kopiemi 1:1. Jak se ukazuje, v Číně jsou zase o kousek napřed.
Na tamním trhu už se totiž objevila kopie iPhonu 17 Pro, která evidentně vznikla na základě různých maket a úniků. Čínským napodobitelům nutno přičíst k dobru, že tento počin opravdu vypadá skoro jako ještě nepředstavený iPhone 17 Pro, respektive jako jeho poslední rendery.
Kopie to není dokonalá a například vnitřní rámeček displeje není zcela symetrický, ale fotomodul roztažený přes celá záda vypadá tak, jako na renderech. Konstrukce ale bude pravděpodobně kompletně plastová a odolnost proti vodě bude zřejmě taktéž scházet.
Kopie iPhone 17 Pro z Číny, balení | foto: Sonny Dickson
Kopie iPhone 17 Pro z Číny, zepředu | foto: Sonny Dickson
Kopie iPhone 17 Pro z Číny, zezadu | foto: Sonny Dickson
Kopie iPhonů v poměru 1:1 mají většinou jedno společného – na první pohled vypadají jako telefony od Applu, ale v jejich nitru se nachází ty nejlevnější komponenty. A to bude případ i této kopie a jeden příklad za všechny je displej. Jedná se o obyčejný LCD panel a nikoliv AMOLED.
Telefon je postaven pochopitelně na Androidu a otázkou jsou i fotoaparáty. Ty jsou sice na první pohled na zádech tři, jako u pravého iPhonu, ale je velmi pravděpodobné, že funkční bude jen jeden a dá se očekávat, že se osazení bude v tomto směru podřadné.
A to se dá čekat také u procesoru. Použitý typ není známý, ale s největší pravděpodobností se bude jednat o nějaký zastaralý čipset nevalného výkonu, zřejmě i bez podpory 5G. V segmentu kopií je vybavení co nejlevnějšími komponenty zcela běžnou praxí.
Dejte pozor na to, co kupujete
U nás samozřejmě na podobný falešný iPhone v oficiálních prodejních kanálech nenarazíme, ale v Číně je toto riziko poměrně velké. Pokud tedy plánujete výlet do této země a budete si chtít jako dárek přivézt nějaký iPhone, rozhodně ho nekupujte u pochybných prodejců.