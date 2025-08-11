Logo Mobilizujeme.cz

Youtuber žalovaný Applem vyzradil další tajné informace o iPhonech 17

Ondřej Koníček
iPhone 17 Pro | foto: 9to5Mac
iPhone 17 Pro | foto: 9to5Mac

Jon Prosser vyzradil podobu iOS 26, za což ho Apple poslal k soudu. Jenže youtuber si s tím hlavu nedělá a nově vyzradil informace o řadě iPhone 17.

Známý informátor hnán k soudu Applem

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že Apple zažaloval informátora Jona Prossera z kanálu Front Page Tech (FPT). Ten totiž zveřejnil spoustu informací týkajících se systému iOS 26, a to kvůli údajnému podvodu, jehož následkem získal přístup k vývojářskému iPhonu s tímto systémem.

Žaloba mířila i na jeho spolupracovníka, a jak známo, Apple má obrovskou flotilu právníků a dlouhodobě proti únikům tohoto typu bojuje. Jeden by si tedy řekl, že se Prosser třeba trochu stáhne do ústraní a počká, jak se situace vyvine. Nebo až se vody trochu uklidní. Jenže opak je pravdou.

YouTube kanál FPT totiž zveřejnil nové video, které je zaměřeno na iPhone 17 Pro a obsahuje také nové rendery. Ve videu pochopitelně vystupuje přímo Prosser a odhaluje tuto nadcházející vlajku až do morku kostí. Ze žaloby ze strany Applu si tedy evidentně nic moc nedělá.

Čtěte také: Apple tak na 99 % představí nový iPhone 17 a další novinky v úterý 9. září

Spekulace, která dává smysl

Prosser ve videu prohlásí několik zajímavých poznatků, včetně spekulace toho, proč vlastně Apple u modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max roztáhl modul fotoaparátu přes celá záda. Mohlo by to být kvůli tomu, aby bylo v útrobách konstrukce více místa na prodloužení dosahu periskopického teleobjektivu.

To by znamenalo posun za aktuální hranici 5× optického zoomu a vlastně se jedná o spekulaci, která dává smysl. Tento fotoaparát by měl přinést jedny z největších změn, a kromě většího dosahu se očekává také navýšení rozlišení z 12 Mpx na 48 Mpx.

Známý informátor také uvádí, že render vyobrazený ve videu je prakticky finální a že již brzy začne sériová výroba. V pase by měl mít iPhone 17 Pro 8,73 mm, což je na dnešní dobu poměrně dost a výrazně víc než kolik má aktuální iPhone 16 Pro s tloušťkou 8,3 mm.

Nové modely iPhone 17 se již blíží

Apple představí nové iPhony 17 pravděpodobně 9. září a dočkáme se čtyř telefonů. Základní iPhone 17 doplní vlajková dvojice iPhone 17 Pro a Pro Max, které ve velké premiéře doplní zcela nový iPhone 17 Air. Ten se stane nejtenčím iPhonem všech dob a asi i nejtenčím telefonem roku.

Zdroj: FPT

