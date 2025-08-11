Youtuber žalovaný Applem vyzradil další tajné informace o iPhonech 17

Jon Prosser vyzradil podobu iOS 26, za což ho Apple poslal k soudu. Jenže youtuber si s tím hlavu nedělá a nově vyzradil informace o řadě iPhone 17.
Známý informátor hnán k soudu Applem
Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že Apple zažaloval informátora Jona Prossera z kanálu Front Page Tech (FPT). Ten totiž zveřejnil spoustu informací týkajících se systému iOS 26, a to kvůli údajnému podvodu, jehož následkem získal přístup k vývojářskému iPhonu s tímto systémem.
Žaloba mířila i na jeho spolupracovníka, a jak známo, Apple má obrovskou flotilu právníků a dlouhodobě proti únikům tohoto typu bojuje. Jeden by si tedy řekl, že se Prosser třeba trochu stáhne do ústraní a počká, jak se situace vyvine. Nebo až se vody trochu uklidní. Jenže opak je pravdou.
YouTube kanál FPT totiž zveřejnil nové video, které je zaměřeno na iPhone 17 Pro a obsahuje také nové rendery. Ve videu pochopitelně vystupuje přímo Prosser a odhaluje tuto nadcházející vlajku až do morku kostí. Ze žaloby ze strany Applu si tedy evidentně nic moc nedělá.
Prosser ve videu prohlásí několik zajímavých poznatků, včetně spekulace toho, proč vlastně Apple u modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max roztáhl modul fotoaparátu přes celá záda. Mohlo by to být kvůli tomu, aby bylo v útrobách konstrukce více místa na prodloužení dosahu periskopického teleobjektivu.
To by znamenalo posun za aktuální hranici 5× optického zoomu a vlastně se jedná o spekulaci, která dává smysl. Tento fotoaparát by měl přinést jedny z největších změn, a kromě většího dosahu se očekává také navýšení rozlišení z 12 Mpx na 48 Mpx.
Známý informátor také uvádí, že render vyobrazený ve videu je prakticky finální a že již brzy začne sériová výroba. V pase by měl mít iPhone 17 Pro 8,73 mm, což je na dnešní dobu poměrně dost a výrazně víc než kolik má aktuální iPhone 16 Pro s tloušťkou 8,3 mm.
Nové modely iPhone 17 se již blíží
Apple představí nové iPhony 17 pravděpodobně 9. září a dočkáme se čtyř telefonů. Základní iPhone 17 doplní vlajková dvojice iPhone 17 Pro a Pro Max, které ve velké premiéře doplní zcela nový iPhone 17 Air. Ten se stane nejtenčím iPhonem všech dob a asi i nejtenčím telefonem roku.