Úžasný produkt, jehož odhalení přerušilo selhání techniky. Zuckerberg se divil

Premiéra nových chytrých brýlí od společnosti Meta se neobešla bez technických zádrhelů. Co se stalo na pódiu s Markem Zuckerbergem?
Meta představila nové chytré brýle
Jak jistě více, společnost Meta, za kterou stojí Mark Zuckerberg, představila novou generaci chytrých brýlích. Hlavní hvězdou premiéry se stal model Meta Ray-Ban Display, který nabízí vestavěný displej a ovládání přes speciální náramek.
Rozhodně se jedná o velmi pokročilý produkt, který se dočkal velkolepého představení na konferenci Meta Connect 2025. Jenže jak už to tak někdy bývá, prezentace funkcí těchto nových brýlí nešla zcela hladce a v jejím průběhu nastaly problémy.
Přitom začátek vyšel výborně. Mark si ve svém karavanu tyto brýle nasadil a streamoval přes ně živě svůj příchod na pódium. V jeho průběhu si pustil hudbu, obdržel několik zpráv přes WhatsApp a vše fungovalo skvěle, jako na drátkách.
Zklamala Wi-Fi, nebo Meta AI?
První problémy se ale objevily v okamžiku, kdy chtěl Zuckerberg, v doprovodu známého šéfkuchaře Jacka Mancusa, prezentovat funkci Live AI. Ta měla být schopná vytvořit recept z ingrediencí, které byly umístěny před šéfkuchařem na stole.
Mancuso požádal brýle o to, aby mu pomohly vytvořit steakovou omáčku inspirovanou korejskou kuchyní pro jeho sendvič. Meta Live AI jako první pochválila ingredience, ale na dotaz, co má šéfkuchař udělat při přípravě jako první, se zasekla.
Brýle si myslely, že šéfkuchař již práci na omáčce zahájil a zacyklila se na nesmyslné odpovědi, která nikam nevedla. Mancuso bohužel nemohl nijak pokračovat, protože brýle si jely pořád to své a předal tak slovo zpět Zuckerbergovi a uvedl, že má zřejmě problémy s Wi-Fi.
Další demonstrace také nedopadla nejlépe
Ať už byla chyba na straně Wi-Fi nebo brýlí, bohužel se to stalo. Několik dalších demonstrací, jako například zaslání textové zprávy technickému řediteli společnosti Meta Andrewovi Bosworthovi, sice vyšlo, ale chyb se při prezentaci vyskytlo více.
Nevyšel pokus o navázání videohovoru s obchodním ředitelem firmy, a to hned několikrát a Zuckerberg to jen okomentoval slovy, že neví, co se stalo. I tak se ale tyto nové brýle ukázaly v relativně dobrém světle a je vidět, že na ně bude Meta hodně vsázet.