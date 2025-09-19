Logo Mobilizujeme.cz

Úžasný produkt, jehož odhalení přerušilo selhání techniky. Zuckerberg se divil

Ondřej Koníček
Mark Zuckerberg | foto: CNBC
Mark Zuckerberg | foto: CNBC

Premiéra nových chytrých brýlí od společnosti Meta se neobešla bez technických zádrhelů. Co se stalo na pódiu s Markem Zuckerbergem?

Meta představila nové chytré brýle

Jak jistě více, společnost Meta, za kterou stojí Mark Zuckerberg, představila novou generaci chytrých brýlích. Hlavní hvězdou premiéry se stal model Meta Ray-Ban Display, který nabízí vestavěný displej a ovládání přes speciální náramek.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Rozhodně se jedná o velmi pokročilý produkt, který se dočkal velkolepého představení na konferenci Meta Connect 2025. Jenže jak už to tak někdy bývá, prezentace funkcí těchto nových brýlí nešla zcela hladce a v jejím průběhu nastaly problémy.

Přitom začátek vyšel výborně. Mark si ve svém karavanu tyto brýle nasadil a streamoval přes ně živě svůj příchod na pódium. V jeho průběhu si pustil hudbu, obdržel několik zpráv přes WhatsApp a vše fungovalo skvěle, jako na drátkách.

Meta Ray Ban Display | foto: Meta
Meta Ray Ban Display | foto: Meta

Zklamala Wi-Fi, nebo Meta AI?

První problémy se ale objevily v okamžiku, kdy chtěl Zuckerberg, v doprovodu známého šéfkuchaře Jacka Mancusa, prezentovat funkci Live AI. Ta měla být schopná vytvořit recept z ingrediencí, které byly umístěny před šéfkuchařem na stole.

Mancuso požádal brýle o to, aby mu pomohly vytvořit steakovou omáčku inspirovanou korejskou kuchyní pro jeho sendvič. Meta Live AI jako první pochválila ingredience, ale na dotaz, co má šéfkuchař udělat při přípravě jako první, se zasekla.

Brýle si myslely, že šéfkuchař již práci na omáčce zahájil a zacyklila se na nesmyslné odpovědi, která nikam nevedla. Mancuso bohužel nemohl nijak pokračovat, protože brýle si jely pořád to své a předal tak slovo zpět Zuckerbergovi a uvedl, že má zřejmě problémy s Wi-Fi.

Další demonstrace také nedopadla nejlépe

Ať už byla chyba na straně Wi-Fi nebo brýlí, bohužel se to stalo. Několik dalších demonstrací, jako například zaslání textové zprávy technickému řediteli společnosti Meta Andrewovi Bosworthovi, sice vyšlo, ale chyb se při prezentaci vyskytlo více.

Nevyšel pokus o navázání videohovoru s obchodním ředitelem firmy, a to hned několikrát a Zuckerberg to jen okomentoval slovy, že neví, co se stalo. I tak se ale tyto nové brýle ukázaly v relativně dobrém světle a je vidět, že na ně bude Meta hodně vsázet.

Zdroj: YouTube

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Novinky Huawei z Paříže: Krásné a odolné Watch GT 6, Watch Ultimate 2 a další
Ondřej Koníček

Novinky Huawei z Paříže: Krásné a odolné Watch GT 6, Watch Ultimate 2 a další

Samsung u nového mobilu za méně než 5 tisíc slibuje 6 let aktualizací
Ondřej Koníček

Samsung u nového mobilu za méně než 5 tisíc slibuje 6 let aktualizací

WhatsApp přináší novou funkci, se kterou už nezapomenete odpovědět na zprávy
Ondřej Koníček

WhatsApp přináší novou funkci, se kterou už nezapomenete odpovědět na zprávy

Dáme vám tip na skvělý víkendový film. Tahle novinka se bude líbit celé rodině
Tomáš Rajnoch

Dáme vám tip na skvělý víkendový film. Tahle novinka se bude líbit celé rodině

Fotomobil vivo X200 Pro nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti
PR článek

Fotomobil vivo X200 Pro nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti

Pozor, co si stahujete na mobil! Google objevil přes 200 škodlivých aplikací
Richard Šimáček

Pozor, co si stahujete na mobil! Google objevil přes 200 škodlivých aplikací

Prémiová ochrana pro iPhone 17. Kupte PanzerGlass za tu nejlepší cenu
PR článek

Prémiová ochrana pro iPhone 17. Kupte PanzerGlass za tu nejlepší cenu

Víme, kdy Samsung představí očekávaný XR headset i trojnásobnou skládačku
Ondřej Koníček

Víme, kdy Samsung představí očekávaný XR headset i trojnásobnou skládačku

Nový operátor „platí“ zákazníkům za to, když používají svůj telefon méně
Ondřej Koníček

Nový operátor „platí“ zákazníkům za to, když používají svůj telefon méně