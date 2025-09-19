Fotomobil vivo X200 Pro nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti

Vlajkový vivo X200 Pro přináší 200Mpx teleobjektiv ZEISS, výdrž 6000 mAh, 4K HDR video a elegantní titanový design s IP68 odolností.
Vlajkový fotomobil s odolností
Vivo X200 Pro si od svého uvedení vybudoval silnou pozici jako jeden z nejlepších fotomobilů na českém trhu. Díky spolupráci se značkou ZEISS spojuje špičkovou fotografii s výkonem i elegantním designem.
Tento model si oblíbili nejen nadšenci do focení, ale i uživatelé, kteří potřebují spolehlivý telefon do každodenního provozu. Prémiové zpracování a vysoká odolnost z něj dělají společníka pro každou příležitost.
Srdcem telefonu je procesor MediaTek Dimensity 9400, jeden z nejvýkonnějších na trhu. Spolu s 6000mAh baterií a technologií semi-solid zvládne multitasking, hry i mráz kolem −20 °C bez kompromisů.
Fotografie bez hranic
Hlavní snímač Sony LYT-818 s výbornou světelnou citlivostí zachytí i podzimní mlhavá rána či západy slunce v nečekaných detailech. Výsledkem jsou snímky s bohatým dynamickým rozsahem a realistickými barvami.
Největším tahákem je 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO, který umožňuje působivé přiblížení. Díky povrchové úpravě ZEISS T* Coating se minimalizují odlesky a reflexe i v náročných světelných podmínkách.
Fotoaparát doplňuje propracovaný software, který nabízí makro, krajinářský i kreativní režim. Novinkou je Telephoto Super Stage pro koncerty a akce, kde oceníte čisté přiblížení i při slabším světle.
Video jako z filmového plátna
Model X200 Pro posouvá hranice i v oblasti videa. Režim 4K HDR Cinematic Portrait Video umožní natáčet s profesionálním vzhledem a perfektní expozicí i v protisvětle.
Standardní video zvládá 4K při 120 snímcích za sekundu s možností filmového zpomalení. HDR Dolby Vision v rozsahu 4K/60 fps zase nabízí špičkovou kvalitu barev a kontrastu pro cinefilní nadšence.
Portrétní režimy ZEISS simulují práci s profesionálními objektivy. Nově přibyly ohniska 135 mm s působivou hloubkou a 85 mm ideální pro focení ve zlatém řezu – skvělé pro milovníky portrétů.
Elegance a výdrž
Vivo X200 Pro není jen technologický skvost, ale i estetický. Titanové provedení, mírně zakřivený displej s tenkými rámečky a certifikace IP68 dodávají luxusní vzhled i praktickou odolnost.
Navzdory velké baterii zůstává telefon štíhlý a pohodlný do ruky. Ultrazvuková čtečka otisků v displeji podtrhuje moderní charakter a zajišťuje rychlé a bezpečné odemykání.
Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že právě díky kapacitní baterii patří X200 Pro mezi vytrvalce. Na jeho výdrž na jedno nabití si uživatelé rychle zvykají a berou ji jako samozřejmost.
Cena a dostupnost
Fantasticky vybavený vivo X200 Pro pořídíte aktuálně za 27 990 Kč v elegantním titanovém provedení. Nabízí špičkovou fotografii, výkon i odolnost v jednom balení.