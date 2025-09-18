Brýle, které nahradí váš mobil? Meta uvádí přelomový Ray-Ban Display

Zapomeňte na displej v ruce. Nové brýle Meta Ray-Ban Display promítají obraz přímo do očí a ovládají se náramkem.
Dokáže Meta to, co Google ne?
Místo displeje v ruce malý čtverec přímo před očima. Tam, kde Google Glass pohořely, Meta nasazuje těžší kalibr a novou ambici. Její chytré brýle s obrazovkou nejen ukazují, ale i poslouchají, reagují a propojují. Nosit techniku na obličeji už nepůsobí jako experiment, ale jako příští krok ve vývoji osobních zařízení.
Zlatým hřebem prezentace Marka Zuckerberga během keynote Meta Connect 2025, jedné z výročních konferencí společnosti Meta, bylo představení zbrusu nových chytrých brýlí Meta Ray-Ban Display. V pravém skle mají zabudovaný waveguide displej, tedy speciální typ průhledné obrazovky, která promítá digitální obraz přímo do zorného pole uživatele. Nabízí rozlišení 600×600 pixelů a jas 500 nitů. Zobrazovat se na něm mohou například užitečné informace od AI asistenta, který analyzuje zvuk i obraz z okolí, nebo může být jeho odpověď přehraná přes zabudované reproduktory.
Brýle doplňuje náramek Meta Neural Band, který sleduje pohyby rukou. Ten umožňuje ovládat rozhraní, vybírat tlačítka i psát zprávy. Baterie náramku má výdrž až 18 hodin a celé zařízení je voděodolné. Meta Ray-Ban Display budou dostupné od 30. září ve dvou barvách, černé a pískové. Cena začíná na 799 dolarech (16 400 korun).
Meta rozšiřuje ekosystém
Meta Ray-Ban Display cílí na každodenní úkoly, které dnes většina lidí řeší přes smartphone. Jde například o odpovídání na zprávy, rychlé dohledání informací nebo orientaci v notifikacích. Meta tím naznačuje, že nové formy ovládání mají reálný potenciál.
Vedle hlavní novinky Meta představila také další zařízení. Mezi nimi sportovní brýle Oakley Meta Vanguard s 12MP širokoúhlou kamerou a propojením se Stravou a Garminem. Na trh dorazí 21. října za cenu 499 dolarů (přibližně 10 300 korun). Druhá generace Ray-Ban Meta (Gen 2) s podporou 3K videa a osmihodinovou výdrží baterie je v prodeji už nyní. Zájemci za ně zaplatí 329 dolarů (asi 6800 korun).
Výhodou brýlí může být rychlost přístupu k informacím bez nutnosti sahat po jiném zařízení. Naopak problematické může být vnímání soukromí, obzvlášť u produktů značky Meta. Přesto jde o zařízení, které má šanci proměnit způsob, jak přistupujeme k informacím v pohybu.