WhatsApp přináší novou funkci, se kterou už nezapomenete odpovědět na zprávy

WhatsApp spouští funkci připomínek zpráv. „Remind me“ umožní nastavit upozornění na odpověď v libovolný čas, a to i ve skupinových chatech.
Nová funkce míří do WhatsAppu
WhatsApp je nejpopulárnější chatovací aplikace a její služby využívají na 3 miliardy uživatelů. Meta, která ho provozuje, do něj poměrně často dodává nové funkce a jedna z těch nejzajímavějších míří do ostrého provozu právě teď. Uvítají ji hlavně notoričtí „zapomínači“.
Když obdržíte novou zprávu, tak je samozřejmě ideální na ni odpovědět hned. Někdy ale nemůžete, nebo nechcete a každý má jiný způsob, jak na tuto nevyřízenou zprávu nezapomenout. Ideální je nechat zprávu nepřečtenou do okamžiku, dokud na ni nechcete zareagovat.
I tak se ale může stát, že na zprávy zapomenete a některé důležité chaty vám tak můžou uniknout. Právě proto do WhatsAppu nyní míří nová funkce, která vám tyto nepřečtené zprávy připomene a dá vám vědět, abyste na ně zareagovali.
Minutové i hodinové
Tato nová funkce se jmenuje podle toho, co dělá – Remind me, tedy Připomeň mi. Umožňuje uživatelům nastavit připomenutí oznámení jednotlivým zprávám dle přednastavených časů, nebo přesně podle sebe, klidně v rámci minut.
Přednastavené možnosti zahrnují nastavení připomenutí na zprávu po 2, 8 nebo 24 hodinách, nicméně je možné si toto připomenutí nastavit zcela dle vlastních preferencí. Jakmile je časovač nastaven, lze ho kdykoliv zrušit a funguje jak ve standardních, tak skupinových chatech.
Jakmile vyprší nastavený čas, uživatel obdrží opětovnou notifikaci stejně, jako kdyby zpráva přišla poprvé. Toto oznámení je ale doplněno štítkem Reminder (Připomínka), aby uživatel věděl, že se jedná o zprávu, o jejíž připomenutí sám žádal.
Kdy tato nová funkce dorazí?
Meta začíná funkci připomenutí oznámení zpráv uvolňovat do ostrého provozu právě teď, takže je pravděpodobné, že dorazí do WhatsAppu v jedné z nadcházejících aktualizací. Tato připomenutí jsou soukromá a nikdo samozřejmě neuvidí, že jste si je nastavili.