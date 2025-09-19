Novinky Huawei z Paříže: Krásné a odolné Watch GT 6, Watch Ultimate 2 a další

Huawei v Paříži představil novinky, které se vám budou líbit. Je tu nová řada Watch GT 6, dále Watch Ultimate 2, Watch D2 a FreeBuds 7i.
Huawei Watch GT 6
Nová řada Watch GT 6 zahrnuje dva modely v podobě základního provedení Watch GT 6 a verze Watch GT 6 Pro. Hodinky jsou to vskutku krásné, s kulatým ciferníkem a patří mezi nejelegantnější chytré hodinky na trhu. Samozřejmostí je kvalitní zpracování a zvýšená odolnost.
Hlavní předností této řady je vysoká výdrž na baterii, která se může vyšplhat až na skvělých 21 dnů. Milovníci outdoorových činností pak ocení vysoce přesný GPS systém a technologie Huawei TruSense se pak zase postará o přesné monitorování zdravotních funkcí.
Původní knihovna s více než 100 tréninkovými režimy se rozrostla o 4 outdoorové aktivity. Například nový cyklistický režim nabízí virtuální měřič výkonu a tyto nové hodinky potěší i golfisty. Nabízí totiž mapy fairwayů, které se postarají o to, aby byl každý úder správně odpálen.
Huawei Watch Ultimate 2 a Watch D2
Huawei dále představil druhou generaci svých nejvýše postavených hodinek, modelu Watch Ultimate. Model Watch Ultimate 2 jsou první chytré hodinky na trhu s komunikačními funkcemi, které jsou certifikovány pro potápění do hloubky až 150 metrů.
Nabízí podvodní komunikaci založenou na technologii sonaru, která umožňuje zasílání zpráv mezi hodinkami až do hloubky 30 metrů. Do hloubky 60 metrů pak může potápěč vyslat SOS signál jediným stiskem tlačítka. Díky tomu se stává podvodní komunikace přesnější a bezpečnější.
Hodinky Huawei Watch D2 dostaly lehkou aktualizaci v podobě modré barevné varianty a také komplexnější funkce monitorování krevního tlaku. Právě schopnost měřit tlak jsou jednou z jejich hlavních předností a ta je nyní ještě o chlup lepší.
Měření tlaku je doplněno o jednorázové i opakované připomenutí, a v kombinaci s individuálním měřením i ambulantním monitorováním tlaku se jedná o velmi komplexní systém. Watch D2 nabízí, stejně jako všechny nové hodinky od Huawei, také funkci analýzy arytmie.
Huawei FreeBuds 7i
Zmínit musíme i nová sluchátka FreeBuds 7i, která kombinují dynamické potlačení hluku s vysokou kvalitou hovorů. Hlavním prvkem jejich výbavy je technologie aktivního potlačení okolního ruchu Intelligent Dynamic ANC 4.0.
Ta podporuje potlačení hluku druhé úrovně, ale samozřejmě nebyla opomenuta ani kvalita reprodukce zvuku. Kvalitní zvuk zaručí 11mm měnič a sluchátka jsou pochopitelně odolná proti prachu i tekutinám, a do dle normy IP54.
Cena a dostupnost
Výše zmíněné novinky od Huawei jsou v prodeji od 19. září, a to prostřednictvím e-shopu Huawei. Pokud se uživatelé přihlásí k odběru exkluzivních kupónů, zapojí se do soutěže o nové hodinky Huawei Watch GT 6. Ceny těchto novinek jsou následující.
Huawei Watch GT 6 – od 6 299 Kč
Huawei Watch GT 6 Pro – 9 499 Kč
Huawei Watch D2 – 9 999 Kč
Huawei Watch Ultimate 2 – 22 499 Kč
Huawei FreeBuds 7i – 2 499 Kč
Při nákupu řady hodinek Watch GT 6 na oficiálním e-shopu Huawei se zákazníci můžou těšit na slevu ve výši 10 %. Ta platí od 19. září do 2. listopadu 2025 a ve stejném období lze na oficiálním e-shopu Huawei pořídit i Huawei Watch D2 se slevou 1 000 korun.