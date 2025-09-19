Logo Mobilizujeme.cz

Novinky Huawei z Paříže: Krásné a odolné Watch GT 6, Watch Ultimate 2 a další

Ondřej Koníček
Huawei Watch GT 6 | Zdroj: Huawei
Huawei Watch GT 6 | Zdroj: Huawei

Huawei v Paříži představil novinky, které se vám budou líbit. Je tu nová řada Watch GT 6, dále Watch Ultimate 2, Watch D2 a FreeBuds 7i.

Huawei Watch GT 6

Nová řada Watch GT 6 zahrnuje dva modely v podobě základního provedení Watch GT 6 a verze Watch GT 6 Pro. Hodinky jsou to vskutku krásné, s kulatým ciferníkem a patří mezi nejelegantnější chytré hodinky na trhu. Samozřejmostí je kvalitní zpracování a zvýšená odolnost.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Hlavní předností této řady je vysoká výdrž na baterii, která se může vyšplhat až na skvělých 21 dnů. Milovníci outdoorových činností pak ocení vysoce přesný GPS systém a technologie Huawei TruSense se pak zase postará o přesné monitorování zdravotních funkcí.

Původní knihovna s více než 100 tréninkovými režimy se rozrostla o 4 outdoorové aktivity. Například nový cyklistický režim nabízí virtuální měřič výkonu a tyto nové hodinky potěší i golfisty. Nabízí totiž mapy fairwayů, které se postarají o to, aby byl každý úder správně odpálen.

Huawei Watch GT 6 | Zdroj: Huawei
Huawei Watch GT 6 | Zdroj: Huawei

Huawei Watch Ultimate 2 a Watch D2

Huawei dále představil druhou generaci svých nejvýše postavených hodinek, modelu Watch Ultimate. Model Watch Ultimate 2 jsou první chytré hodinky na trhu s komunikačními funkcemi, které jsou certifikovány pro potápění do hloubky až 150 metrů.

Nabízí podvodní komunikaci založenou na technologii sonaru, která umožňuje zasílání zpráv mezi hodinkami až do hloubky 30 metrů. Do hloubky 60 metrů pak může potápěč vyslat SOS signál jediným stiskem tlačítka. Díky tomu se stává podvodní komunikace přesnější a bezpečnější.

Hodinky Huawei Watch D2 dostaly lehkou aktualizaci v podobě modré barevné varianty a také komplexnější funkce monitorování krevního tlaku. Právě schopnost měřit tlak jsou jednou z jejich hlavních předností a ta je nyní ještě o chlup lepší.

Měření tlaku je doplněno o jednorázové i opakované připomenutí, a v kombinaci s individuálním měřením i ambulantním monitorováním tlaku se jedná o velmi komplexní systém. Watch D2 nabízí, stejně jako všechny nové hodinky od Huawei, také funkci analýzy arytmie.

Huawei Watch D2 | Zdroj: Huawei
Huawei Watch D2 | Zdroj: Huawei

Huawei FreeBuds 7i

Zmínit musíme i nová sluchátka FreeBuds 7i, která kombinují dynamické potlačení hluku s vysokou kvalitou hovorů. Hlavním prvkem jejich výbavy je technologie aktivního potlačení okolního ruchu Intelligent Dynamic ANC 4.0.

Ta podporuje potlačení hluku druhé úrovně, ale samozřejmě nebyla opomenuta ani kvalita reprodukce zvuku. Kvalitní zvuk zaručí 11mm měnič a sluchátka jsou pochopitelně odolná proti prachu i tekutinám, a do dle normy IP54.

Huawei Freebuds 7i | Zdroj: Huawei
Huawei Freebuds 7i | Zdroj: Huawei

Cena a dostupnost

Výše zmíněné novinky od Huawei jsou v prodeji od 19. září, a to prostřednictvím e-shopu Huawei. Pokud se uživatelé přihlásí k odběru exkluzivních kupónů, zapojí se do soutěže o nové hodinky Huawei Watch GT 6. Ceny těchto novinek jsou následující.

  • Huawei Watch GT 6 – od 6 299 Kč
  • Huawei Watch GT 6 Pro – 9 499 Kč
  • Huawei Watch D2 – 9 999 Kč
  • Huawei Watch Ultimate 2 – 22 499 Kč
  • Huawei FreeBuds 7i – 2 499 Kč

Při nákupu řady hodinek Watch GT 6 na oficiálním e-shopu Huawei se zákazníci můžou těšit na slevu ve výši 10 %. Ta platí od 19. září do 2. listopadu 2025 a ve stejném období lze na oficiálním e-shopu Huawei pořídit i Huawei Watch D2 se slevou 1 000 korun.

Zdroj: Huawei

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Úžasný produkt, jehož odhalení přerušilo selhání techniky. Zuckerberg se divil
Ondřej Koníček

Úžasný produkt, jehož odhalení přerušilo selhání techniky. Zuckerberg se divil

Samsung u nového mobilu za méně než 5 tisíc slibuje 6 let aktualizací
Ondřej Koníček

Samsung u nového mobilu za méně než 5 tisíc slibuje 6 let aktualizací

WhatsApp přináší novou funkci, se kterou už nezapomenete odpovědět na zprávy
Ondřej Koníček

WhatsApp přináší novou funkci, se kterou už nezapomenete odpovědět na zprávy

Dáme vám tip na skvělý víkendový film. Tahle novinka se bude líbit celé rodině
Tomáš Rajnoch

Dáme vám tip na skvělý víkendový film. Tahle novinka se bude líbit celé rodině

Fotomobil vivo X200 Pro nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti
PR článek

Fotomobil vivo X200 Pro nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti

Pozor, co si stahujete na mobil! Google objevil přes 200 škodlivých aplikací
Richard Šimáček

Pozor, co si stahujete na mobil! Google objevil přes 200 škodlivých aplikací

Prémiová ochrana pro iPhone 17. Kupte PanzerGlass za tu nejlepší cenu
PR článek

Prémiová ochrana pro iPhone 17. Kupte PanzerGlass za tu nejlepší cenu

Víme, kdy Samsung představí očekávaný XR headset i trojnásobnou skládačku
Ondřej Koníček

Víme, kdy Samsung představí očekávaný XR headset i trojnásobnou skládačku

Nový operátor „platí“ zákazníkům za to, když používají svůj telefon méně
Ondřej Koníček

Nový operátor „platí“ zákazníkům za to, když používají svůj telefon méně