Dáme vám tip na skvělý víkendový film. Tahle novinka se bude líbit celé rodině

Nevíte, na co o víkendu kouknout? Vybrali jsme atraktivní novinku na Disney+, která má vysoké hodnocení od českých diváků.
Animovaný snímek pro malé i dospělé
Disney+ je jednou z největších streamovacích platforem na trhu. Svým divákům nabízí spoustu kvalitního obsahu a čas od času do nabídky zařadí světový megahit. To se děje i nyní, jelikož od 19. září je v nabídne Disney+ animovaný snímek Mufasa: Lví král.
Jde o rodinný snímek s prvky muzikálu, jenž je mezi diváky velmi oblíbený. Například český hodnotící portál ČSFD přiřkl snímku skvělých 74 % a podobná kladná hodnocení film sbírá po celém světě.
Jde o ideální snímek na víkendový večer pro celou rodinu. Film Mufasa: Lví král má 2 hodiny a 4 minuty. Na Disney+ je snímek dostupný v originálním znění a připraven je i český dabing.
Příběh o mladém lvím králi
Film Mufasa: Lví král je prequelem celosvětového hitu Lví král, jenž spatřil světlo světa již v roce 1994. Tentokrát je příběh podán jako vyprávění, o které se stará opičí šaman Rafiki.
Rafiki ve filmu divákům a Kiaře, která je dcerou Simby a Naly, vypráví, jak se z malého lvíčka Mufasy stal král Lví říše. Mufasa byl mladým lvem bez královské krve, jenž se ale stal velmi oblíbeným vůdcem.
V příběhu se ukazuje jak se tehdy osiřelý lvíček spřátelí se lvem Takem, jenž byl dědicem trůnu. Společně se vydávají na velkolepou pouť, na které oba lvy doprovází velmi netradiční skupinka různých zvířat.
Animovaný hit, který vydělal miliardy
Mufasa: Lví král je jedním z nejnákladnějších animovaných snímků poslední let. Filmové studio Walta Disneyho však snímku věřilo a režisérovi Barrymu Jenkinsovi poskytlo štědrý rozpočet 200 milionů dolarů (cca 4,1 miliardy korun).
Ambiciózní snímek ale naštěstí v kinech nepropadl a nakonec si z nich odnesl tržby v hodnotě 722,6 milionů dolarů (cca 14,9 miliard korun). Po této stránce šlo tedy v roce 2024 o jeden z nejvýdělečnějších snímků vůbec.
Kompletní CGI a pocta slavnému herci
Animovaný film Mufasa: Lví král samozřejmě těží z úspěchu původního filmu. V něm Mufasu nadaboval legendární herec James Earl Jones (mimo jiné hlas Dartha Vadera ze Star Wars). Ten bohužel čtyři měsíce před premiérou filmu zemřel a filmaři se tedy rozhodl snímek věnovat právě této herecké legendě.
Zajímavostí je i technologie natáčení. Mufasa: Lví král je vytvořen pomocí pokročilé fotorealistické CGI technologie a jediný záběr natočený na skutečnou kameru se objeví hned na začátku filmu. Jde o záběr vycházejícího slunce. Zbylé scény již kompletně vytvořil počítač.
