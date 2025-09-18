Prémiová ochrana pro iPhone 17. Kupte PanzerGlass za tu nejlepší cenu

Sáhli jste po novém iPhonu 17, 17 Pro nebo 17 Pro Max? Pak přichází čas myslet na tu nejlepší možnou ochranou, kterou své nové vlajkovce můžete zajistit. Rýhy či dokonce prasklý displej na úplně novém iPhonu dokážou totiž pořádně zamrzet. S tím si bezproblémově poradí PanzerGlass, který neustále dokazuje, že je špičkou v ochraně. A pokud svůj telefon vybavíte ochranným sklem, krytem a například sklíčky na čočky, pak můžete na celém nákupu ušetřit i několik stovek.
Prémiová ochrana pro váš iPhone
PanzerGlass svoje technologie neustále vylepšuje, a díky tomu máte možnost sáhnout například po nové hvězdné ochraně Ceramic II. Tohle ochranné sklo nastavuje laťku odolnosti opravdu vysoko, a pokud si stále nejste jistí, představte si to takhle – na telefon s ochranným sklem Ceramic II můžete svrhnout ocelovou kouli o hmotnosti až 320 gramů, a to z výšky 2,5 metrů, aniž byste zařízení rozbili.
PanzerGlass nabízí i řešení, které zajistí absolutní soukromí, a to díky privacy ochrannému sklu. Díky němu se nemusíte starat o nevyžádané nahlížení do vašeho telefonu a stres ze zadávání hesel v tramvaji opadá už úplně. Navíc je sklo opatřeno povrchovou úpravou, čímž zabrání nechtěným otiskům či prachu na displeji.
Často opomíjené zůstávají čočky, které jsou přitom pro mnohé hlavním důvodem pro nový telefon. Kvalitní snímky nové iPhony 17 rozhodně umí, avšak se škrábanci na fotoaparátech daleko nepochodíte. Neviditelný design, zaručená ochrana a nenarušená kvalita jsou tři důvody, proč sáhnout po ochranných sklech HOOPS.
Ušetřete až 15 %
Právě teď navíc v Mobil Pohotovosti získáte 15% slevu na celý nákup. Stačí zakoupit tři a více produktů, což je ideální pro kompletní ochranu vaší nové vlajkovky, a sleva se vám v košíku automaticky odečte. Celkově tak můžete ušetřit až 457 Kč. Všechny produkty od PanzerGlass pro nové iPhony 17 najdete také skladem na prodejnách.