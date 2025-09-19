Logo Mobilizujeme.cz

Samsung u nového mobilu za méně než 5 tisíc slibuje 6 let aktualizací

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy A17 LTE nabízí prémiové prvky za nízkou cenu. AMOLED displej, 50Mpx fotoaparát a 5000mAh baterii pořídíte za 4 990 Kč.

Levný telefon od Samsungu

Samsung na svůj web v tichosti zalistoval nový přírůstek do populární série Galaxy A, model Galaxy A14 LTE. Ten navazuje na dříve představený 5G model, oproti kterému je tato novinka o něco levnější a dostupnější. Oba telefony se u nás již prodávají.

Design je vyvedený v poměrně minimalistickém duchu a je postavený okolo podlouhlého fotomodulu s trojicí objektivů. Konstrukce je kompletně plastová, disponuje základním krytím dle normy IP54 a za vypíchnutí stojí její příjemná tloušťka čítající jen 7,5 mm.

Na čelní straně má své místo displej typu Super AMOLED, který se může pochlubit FullHD+ rozlišením a frekvencí 90 Hz. Jeho maximální jas se může vyšplhat až na 800 nitů a v jeho horní části se nachází výřez se selfie kamerkou. Displej chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus.

Procesor, výbava a baterie

O pohon této novinky se stará procesor Helio G99 od společnosti MediaTek, který tedy nepodporuje 5G a uživatel se bude muset spokojit se 4G (LTE) připojením. Operační paměť nabízí kapacitu 4 GB RAM a k uložení dat poslouží vnitřní paměť o velikosti 128 GB.

Telefon je vybaven slotem na microSD karty, takže vnitřní úložiště je možné rozšířit, a to až do velikosti 2 TB. Trojnásobný fotoaparát má rozlišení 50 + 5 + 2 Mpx a jedná se o sestavu hlavního, ultra-širokoúhlého a makro fotoaparátu. Primární jednotka je opticky stabilizovaná.

Selfie kamerka disponuje rozlišením 13 Mpx a baterii s kapacitou 5000 mAh dělá společnost nabíjení o výkonu 25 W. Snímač otisků prstů je integrovaný v bočním tlačítku a telefon je dále vybaven USB-C konektorem, Bluetooth 5.3, WiFi a NFC čipem.

Podpora, cena a dostupnost

Obrovskou výhodou této levné novinky je dlouhá podpora. Galaxy A17 4G běží z krabice na Androidu 15 a Samsung mu dopřeje šest systémových aktualizací, což v této cenové hladině nikdo jiný nenabízí. V Česku tato novinka stojí 4 990 Kč.

Zdroj: Samsung

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

