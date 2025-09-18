Víme, kdy Samsung představí očekávaný XR headset i trojnásobnou skládačku

Samsung chystá headset Project Moohan pro rozšířenou realitu a trojnásobnou skládačku. Obě novinky dorazí na podzim, dostupnost ale bude omezená.
Zajímavé novinky od Samsungu
Jihokorejský gigant se v poslední době angažuje v poměrně dost zajímavých projektech. Po chytrém prstenu Galaxy Ring má v plánu vstoupit do segmentu náhlavních souprav pro rozšířenou realitu, a to formou náhlavní soupravy Project Moohan, na které spolupracuje s Googlem.
Práce na této novince jsou v plném proudu a již jsme se dočkali několika odhadů toho, kdy vlastně vyjde. Poměrně spolehlivý zdroj přímo z Jižní Koreje nyní zmiňuje, že bude Project Moohan představen na samostatné konferenci a stane se tak 21. října 2025.
Původně měl prý headset dorazit již 29. září 2025, ale určité okolnosti v rámci interní marketingové strategie přinutily Samsung premiéru přesunout. Představení proběhne formou online konference a ze začátku prodeje by mělo být k dispozici k prodeji 100 000 kusů.
Jak je na tom trojnásobná skládačka?
Další očekávaná novinka od Samsungu, která by měla dorazit již brzy, je očekávaná trojnásobná skládačka. Podobný přístroj tohoto typu má na trhu prozatím jen Huawei, takže jihokorejský výrobce by byl teprve druhou značkou, která něco takového nabídne
Tento vyhlížený telefon by měl také dorazit ještě letos na podzim, a to pravděpodobně v říjnu nebo listopadu. Trojnásobná skládačka od Samsungu ale bude trochu jiná než ta od Huawei, která vsází na jeden displej sloužící jako vnitřní, a po složení zároveň i jako venkovní.
Model z dílen Samsungu nabídne více tradiční pojetí s dvojicí displejů – venkovním a vnitřním, který se bude skládat nadvakrát. To znamená, že jeden pant bude muset být o trochu větší než druhý, aby mohl „obejmout“ dvě ze tří částí telefonu.
Dostupnost bude omezená
Pro oba tyto produkty platí, že nebudou dostupné všude na světě a je pravděpodobné, že je Samsung uvede jen na několik hlavních trhů. Poslouží jako takový průzkum, a pokud uspějí a poptávka po nich bude dobrá, další generace už by se mohly dostat do více zemí.