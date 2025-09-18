Nový operátor „platí“ zákazníkům za to, když používají svůj telefon méně

Nekonečné sjíždění sociálních sítí? Noble Mobile říká dost. Za menší spotřebu dat odměňuje uživatele virtuální měnou Noble Cash.
Sjíždění sociálních sítí je novodobý mor
Nekonečné scrollování na sociálních sítích je čím dál častější kratochvílí více a více lidí. Tito uživatelé jsou často schopni trávit hodiny touto činností, která v drtivé většině případů slouží jen jako jakási prázdná výplň volného času a vlastně nikam nevede.
V Americe vstoupil na trh nový operátor Noble Mobile, který se zaměřuje právě na tuto činnost. Svým uživatelům doslova platí za to, že používají svůj telefon méně. Při menším používání telefonu spotřebujete méně dat a právě tato nespotřebovaná data operátor proplácí.
Operátor chce své zákazníky odradit primárně od neustálého sjíždění negativních zpráv, tedy takzvaného doomscrollingu. Z toho se stal novodobý fenomén a v podstatě jde o závislost na negativních a špatných zprávách, v jejichž konzumaci je uživatel schopný utopit hodiny.
Motivace formou peněz
Motivace na omezení doomscrollingu je opravdu jednoduchá a v tomto případě jsou jí peníze za extra data, která ušetříte tím, že tuto činnost omezíte. Rozhodně se jedná o záslužný pokus o jakousi osvětu, protože nekonečné scrollování sociálních sítí je opravdu novodobý mor.
Tento nový operátor se řadí do kategorie virtuálních, takže nemá vlastní infrastrukturu a vsází na síť od T-Mobile. Základní paušál vychází na 50 dolarů měsíčně (1 250 korun) a je zcela neomezený, tedy bez omezení na datech, volání i zprávách.
Pokud ale spotřebujete za měsíc méně než 20 GB dat, dostanete nějaké své peníze zpět. Mělo by se jednat o 1 dolar za každý 1 GB pod tuto hranici. Zpět ale nedostanete klasické peníze, nýbrž měnu Noble Cash, kterou můžete měnit za různé odměny. Lze ji ale i vybrat formou tradičních peněz.
Uspěl by podobný operátor i v Česku?
On to ve finále vlastně není špatný nápad a tento formát by mohl klidně uspět i v Česku. Virtuálních operátorů máme dostatek, tak proč ne nějakého podobného? Pro uživatele, kteří používají neomezená data pro hotspot na práci, by to sice nefungovalo, ale pro tradiční uživatele ano.