Umělá inteligence láká na smyšlená jídla. Podnik musí vysvětlovat, že neexistují

Americká pizzerie se potýká s neexistujícími nabídkami, které lidem zobrazuje Google AI. Zákazníci pak chtějí jídla, která restaurace nikdy nenabízela.
Google AI vymýšlí falešné menu
Rodinná pizzerie Stefanina’s Wentzville v americkém státě Missouri čelí nečekanému problému. Google AI totiž začala u jejího podniku zobrazovat denní menu, které ve skutečnosti vůbec neexistuje.
Výsledkem jsou zmatení zákazníci, kteří volají nebo přicházejí přímo do restaurace a chtějí akční pizzy či speciály, které podnik nikdy nepřipravil. Obsluha pak musí vše složitě vysvětlovat.
Majitelka Eva Gannon v příspěvku na Facebooku uvedla, že AI zákazníkům slibovala například „velkou pizzu za cenu malé“. Podnik tak nejen že ztrácí čas, ale často také musí čelit nepříjemným reakcím hostů.
Problém je o to vážnější, že restaurace nemá možnost falešné informace sama opravit. Obsah generovaný AI ve vyhledávači není pod kontrolou podniků a Google zatím řešení nenabízí.
AI Overview (česky Přehled od AI), nová funkce Googlu, čerpá informace z různých zdrojů a kombinuje je do rychlých odpovědí. Jenže v tomto případě si data jednoduše „vymyslela“ a poškodila tím pověst reálného podniku.
Pro malé restaurace může mít podobná situace nepříjemné následky. Zákazníci se mohou začít spoléhat na nesprávné informace a podnik pak přichází o důvěru i potenciální tržby.
Pohled redakce Mobilizujeme.cz
Nejnovější příběh ukazuje, že i dobře míněná technologie může napáchat škody. Google chtěl lidem pomoct rychle najít informace, ale místo toho způsobil malé rodinné restauraci pořádný zmatek a nervy navíc.
Největší problém je, že podniky nemají šanci nepravdivé informace opravit. Když si AI něco vymyslí, odnese to obsluha i zákazníci. Google by měl dát lidem kontrolu, jinak budou podobné situace přibývat.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
