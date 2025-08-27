Logo Mobilizujeme.cz

Spotify přidává funkci, která může být celkem užitečná. Využili byste ji i vy?

Ondřej Koníček
Spotify | foto: Matěj Srb
Největší hudební streamovací služba Spotify spouští chat. Uživatelé mohou nově sdílet hudbu a rovnou si o ní psát přímo v aplikaci.

Spotify opět vynalézá kolo

Na trhu je obrovská spousta chatovacích platforem. Je jich tolik, že si na své přijde opravdu každý a každý si najde tu svou. V minulosti proběhlo několik pokusů o integraci posílání zpráv do platforem, kde to úplně nedávalo smysl a něco podobného nyní představuje Spotify.

Ano, největší hudební streamovací služba přichází s možností posílat přes její aplikaci zprávy, což v rámci této platformy asi nikdo nečekal. Pokud jste tedy doufali, že Spotify konečně dostane možnost přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě, bohužel. Namísto toho můžete posílat zprávy.

Na druhou stranu to ale vlastně i dává trochu smysl. Zprávy jsou totiž navázány na sdílení hudby s přáteli. A když budete s přáteli sdílet hudbu, podcasty, nebo audioknihy, které vás zajímají, je logické, že se s nimi o nich budete chtít zároveň i pobavit a vyměnit pár slov.

Spotify zavádí možnost posílání zpráv | foto: Spotify
Spotify zavádí možnost posílání zpráv | foto: Spotify

Novinka na žádost uživatelů

Spotify uvedlo, že uživatelé chtěli prostor, v jehož rámci budou moct sdílet svou oblíbenou hudbu s přáteli či rodinou a zároveň snadno sledovat další doporučení od nich. Bude se jednat o rychlý a pohodlný způsob jak sdílet a chatovat o tom, co posloucháte, s lidmi, na kterých vám záleží.

Normálně byste tak činili přes externí chatovací aplikaci, například WhatsApp, ale díky integraci zpráv do Spotify nemusíte tuto platformu k tomuto účelu vůbec opouštět. Zprávy ve Spotify ale nejsou nějak zvlášť pokročilé a neumí například skupinové chaty.

Možnost chatování se otevírá v okamžiku, kdy budete s některým ze svých přátel na Spotify něco sdílet. Jakmile bude přijata žádost o zaslání zprávy, můžete mezi sebou normálně komunikovat a chaty se zobrazí i přímo ve vašem účtu v aplikaci.

Prozatím jen na vybraných trzích

Zprávy dorazí do Spotify již tento týden a dostupné budou pro uživatele starší 16 let. Streamovací gigant ji prozatím zavádí jen na vybraných trzích, což ale nijak dál nespecifikoval. Funkce bude k dispozici jen pro mobilní aplikaci a jak pro předplatitele, tak pro bezplatné účty.

Zdroj: Spotify

