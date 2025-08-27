Logo Mobilizujeme.cz

YouTube potají přepisuje videa pomocí umělé inteligence, tvůrci o tom nevědí

Tomáš Rajnoch
Rodina sledující YouTube | foto: Matěj Srb

YouTube bez vědomí autorů testuje strojové učení na úpravě videí. Funkce upscaling má zvýšit kvalitu, zatím ale spíš budí obavy.

Google testuje AI u videí

Video platforma YouTube, kterou provozuje Google, je největší službou svého druhu. Měsíčně má přes 2 miliardy uživatelů, přičemž řada z nich aktivně vytváří obsah. Ať už pro zábavu nebo obživu.

Od začátku roku se však některým tvůrcům dějí zvláštní věci. Po nahrání videa si všimli, že kvalita je jiná, než jaká by měla být. Video mohlo být občas trhané, obraz více vykreslený a občas se dokonce objevovaly zdeformované objekty.

Youtubeři, kteří si této anomálie všimli a byli jí zasáhnuti, to samozřejmě začali řešit. Dokonce proběhla hlubší analýza těchto videí, přičemž se přišlo na to, že Google na nich testuje umělou inteligenci. A to bez vědomí samotných tvůrců.

YouTube úprava videí | foto: Search Engine Journal

Nejde o AI ale o strojové učení

Testování umělé inteligence na videích tvůrců probíhá už několik měsíců, avšak až nyní se k tomu Google přiznal. Americký gigant ale zároveň uvádí důvod testování. Funkce má za úkol zpříjemnit uživatelský zážitek a poskytnou co nejkvalitnější podívanou.

Na tom samozřejmě není nic zlého a je dobře, že Google hledá cesty, jak udělat videa co nejkvalitnější. Tentokrát na to ale šel Google špatnou cestou. Toto utajené testování zkrátka není ideální a nejen u tvůrců vzbuzuje spoustu negativních emocí.

Google se dále vyjádřil i k oné umělé inteligenci. Údajně nejde o jazykový model AI, jenž Google využívá ve svých ostatních nástrojích nebo platformách. Zlepšování kvality videa prý probíhá za pomoci klasického strojového učení, což se ale ve výsledku velmi podobá AI a jen je tato technologie ukryta za jiným slovním spojením.

Budou moci tvůrci funkci vypnout?

Tuto novou funkci pro zlepšování videí Google nazývá jako „upscaling“. Jde o běžný pojem, jenž se dá jednoduše vysvětlit. Upscaling je v podstatě proces, který zvyšuje rozlišení videa. Pokud tedy například natočíte video ve FullHD kvalitě, upscaling ho může dostat na 4K.

Pokud jde o ono automatické upravování videa bez vědomí tvůrce, tak Google funkci stále testuje a tvůrcům nenabízí možnost odhlášení z tohoto programu. V budoucnu to navíc vypadá, že půjde o běžný proces a není jisté, jestli tvůrci budou moci funkci nějak zapnout nebo vypnout.

Zdroj:

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

