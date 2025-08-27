Netflix si staví vlastní svět, ve kterém bude mít studia, obchody či heliport

Streamovací gigant Netflix kupuje bývalou vojenskou základnu a přetváří ji na největší filmové studio na východním pobřeží USA.
Netflix chce konkurovat Hollywoodu
Netflix je známý nejenom svou obsáhlou knihovnou, ale i vlastním obsahem. Toho tvoří čím dál víc a do originálních seriálů, filmů a dokumentů investuje každoročně obrovský kapitál. K tomuto účelu využívá Netflix síť studií po celém světě, které si většinou pronajímá.
Jedno velké studio streamovací gigant i vlastní, a to Netflix Albuquerque Studios v Novém Mexiku o ploše 108 akrů (437 060 m2). Proti nejnovější akvizici je to ale jen prcek. Netflix totiž koupil opuštěnou vojenskou základnu v New Jersey, kterou má v plánu přetvořit na obří studio.
Bude se jednat o nejmodernější a největší studio na východním pobřeží USA a silnou konkurenci tradičním hollywoodským studiím, které se nachází v Los Angeles či New Yorku. Bývalá základna Fort Monmouth má rozlohu 292 akrů (skoro 1,2 milionu m2) a nevyšla Netflix nijak zvlášť draho.
Projekt gigantických proporcí
Tento bývalý vojenský areál stál Netflix pouhých 55 milionů dolarů (1,1 miliardy korun), což je, vzhledem k jeho velikosti, opravdu pakatel. Investice do vytvoření obřího studia budou ale samozřejmě enormní a měly by se blížit 1 miliardě dolarů (21 miliard korun).
Výsledkem bude gigantické studio o rozloze více než 46 000 m², které bude disponovat například 12 nejmodernějšími zvukovými scénami. V rámci celého areálu budou vybudovány i další doplňkové objekty, jako administrativní budovy, hotely nebo obchody.
S trochou nadsázky by se dalo říct, že se Netflix snaží vybudovat nový Hollywood na východním pobřeží Spojených států. Po dobu výstavby by měl streamovací gigant vytvořit více než 3500 pracovních míst a poté bude zaměstnávat odhadem 1500 lidí.
Trump tlačí na tvorbu filmů v Americe
Jednou z hlavních priorit současného amerického prezidenta Donalda Trumpa je oživení amerického filmového průmyslu. Trump ohlásil zavedení cla ve výši 100 % na filmy natočené v zahraniční produkci, takže studio Netflixu v New Jersey přichází v pravý čas.
Netflix je v otázce investicí v rámci Ameriky více než štědrý a za poslední čtyři roky přispěl do ekonomiky 125 miliardami dolarů. Mimo to najal více než 140 tisíc herců a členů štábu, takže je i plodným zaměstnavatelem. Nové studio v New Jersey by mělo být dokončeno v roce 2028.