Logo Mobilizujeme.cz

Musk může slavit. Starship IFT-10 vylétla do vesmíru a úspěšně se vrátila

Ondřej Koníček
Starship | foto: SpaceX
Starship | foto: SpaceX

Jubilejní desátý let Starship se vydařil. SpaceX poprvé otestovala vypouštění satelitů Starlink a úspěšně provedla simulované přistání.

Starship IFT-10 nám předvedla slušnou podívanou

V dnešních brzkých ranních hodinách (27. srpna 2025 v 01:30 SELČ) proběhl na kosmodronu Starbase v Texasu jubilejní zkušební let lodi Starship IFT-10 společnosti SpaceX. Desátý start této lodi byl odložen již dvakrát a původně byl plánován na 24. srpna 2025.

Pro SpaceX se jednalo o velmi důležitý test, protože bylo vůbec poprvé otestováno vypouštění maket satelitů Starlink. V nitru lodi Starship se jich nacházelo hned osm a po červnové explozi tohoto plavidla při startu byl tento jubilejní test velkým úspěchem.

Loď Starship je největší a nejsilnější raketou na světě a spolu s nosnou raketou Super Heavy dosahuje výšky 123 metrů. Celková hmotnost při startu dosahuje až neuvěřitelných 4600 tun, takže je zároveň i nejtěžší raketou, jakou kdy lidstvo postavilo.

Do nekonečna a ještě dál

SpaceX by chtěla využívat tuto raketu k cestám na Měsíc a Mars s posádkou, nicméně testy pochopitelně prozatím probíhají bez ní. Cílem tohoto testu byl suborbitální let po transatmosférické dráze s maximální výškou okolo 230 kilometrů.

Loď se od svého nosného elementu Super Heavy oddělila zhruba po 3 minutách od startu a ten skončil ve vlnách Mexického zálivu. Samotné plavidlo Starship poté v závěru letu provedlo simulované přistání v Indickém oceánu.

Kromě vypuštění maket satelitů Starlink byly tímto letem také otestovány nové dlaždice tepelného štítu ve tvaru šestiúhelníku. V jeho průběhu bylo poškozeno jedno z křídel a drobné poškození si vyžádal i tepelný štít, ale celkově je tento test považován na úspěšný.

Jak bude na úspěšný test navázáno?

Desátý test byl tedy úspěšný a všechny jeho hlavní cíle byly splněny. Další test prozatím oficiálně ohlášen nebyl, ale spekuluje se o tom, že proběhne v průběhu září 2025. Mělo by se jednat o již poslední testovací let verze rakety Block 2.

Zdroj: SpaceX

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Google ukázal AI, která dokáže během pár sekund změnit fotku k nepoznání
Pavel Škopek

Google ukázal AI, která dokáže během pár sekund změnit fotku k nepoznání

Spotify přidává funkci, která může být celkem užitečná. Využili byste ji i vy?
Ondřej Koníček

Spotify přidává funkci, která může být celkem užitečná. Využili byste ji i vy?

YouTube potají přepisuje videa pomocí umělé inteligence, tvůrci o tom nevědí
Tomáš Rajnoch

YouTube potají přepisuje videa pomocí umělé inteligence, tvůrci o tom nevědí

Cesta k uhlíkové neutralitě do roku 2030? Apple narazil už u hodinek
Ondřej Koníček

Cesta k uhlíkové neutralitě do roku 2030? Apple narazil už u hodinek

Netflix si staví vlastní svět, ve kterém bude mít studia, obchody či heliport
Ondřej Koníček

Netflix si staví vlastní svět, ve kterém bude mít studia, obchody či heliport

Apple oznamuje, že iPhone 17 a další novinky představí 9. září. Co vše už víme?
Tomáš Rajnoch

Apple oznamuje, že iPhone 17 a další novinky představí 9. září. Co vše už víme?

Chytré brýle za 6 tisíc? RayNeo ukazuje, že konkurence Applu a Mety existuje
Ondřej Koníček

Chytré brýle za 6 tisíc? RayNeo ukazuje, že konkurence Applu a Mety existuje

Umělá inteligence láká na smyšlená jídla. Podnik musí vysvětlovat, že neexistují
Luboš Srb

Umělá inteligence láká na smyšlená jídla. Podnik musí vysvětlovat, že neexistují

Google vymyslel způsob, jak výrazně zvýšit bezpečnost aplikací pro Android
Ondřej Koníček

Google vymyslel způsob, jak výrazně zvýšit bezpečnost aplikací pro Android