Musk může slavit. Starship IFT-10 vylétla do vesmíru a úspěšně se vrátila

Jubilejní desátý let Starship se vydařil. SpaceX poprvé otestovala vypouštění satelitů Starlink a úspěšně provedla simulované přistání.
Starship IFT-10 nám předvedla slušnou podívanou
V dnešních brzkých ranních hodinách (27. srpna 2025 v 01:30 SELČ) proběhl na kosmodronu Starbase v Texasu jubilejní zkušební let lodi Starship IFT-10 společnosti SpaceX. Desátý start této lodi byl odložen již dvakrát a původně byl plánován na 24. srpna 2025.
Pro SpaceX se jednalo o velmi důležitý test, protože bylo vůbec poprvé otestováno vypouštění maket satelitů Starlink. V nitru lodi Starship se jich nacházelo hned osm a po červnové explozi tohoto plavidla při startu byl tento jubilejní test velkým úspěchem.
Loď Starship je největší a nejsilnější raketou na světě a spolu s nosnou raketou Super Heavy dosahuje výšky 123 metrů. Celková hmotnost při startu dosahuje až neuvěřitelných 4600 tun, takže je zároveň i nejtěžší raketou, jakou kdy lidstvo postavilo.
Do nekonečna a ještě dál
SpaceX by chtěla využívat tuto raketu k cestám na Měsíc a Mars s posádkou, nicméně testy pochopitelně prozatím probíhají bez ní. Cílem tohoto testu byl suborbitální let po transatmosférické dráze s maximální výškou okolo 230 kilometrů.
Loď se od svého nosného elementu Super Heavy oddělila zhruba po 3 minutách od startu a ten skončil ve vlnách Mexického zálivu. Samotné plavidlo Starship poté v závěru letu provedlo simulované přistání v Indickém oceánu.
Kromě vypuštění maket satelitů Starlink byly tímto letem také otestovány nové dlaždice tepelného štítu ve tvaru šestiúhelníku. V jeho průběhu bylo poškozeno jedno z křídel a drobné poškození si vyžádal i tepelný štít, ale celkově je tento test považován na úspěšný.
Jak bude na úspěšný test navázáno?
Desátý test byl tedy úspěšný a všechny jeho hlavní cíle byly splněny. Další test prozatím oficiálně ohlášen nebyl, ale spekuluje se o tom, že proběhne v průběhu září 2025. Mělo by se jednat o již poslední testovací let verze rakety Block 2.