Apple oznamuje, že iPhone 17 a další novinky představí 9. září. Co vše už víme?

Apple zve na Keynote 2025. Už 9. září představí iPhone 17, iPhone 17 Air, nové Apple Watch a další novinky. V článku se dozvíte, na co se těšit.
Nejočekávanější akce Applu je tu
Jak už to bývá zvykem, poslední dny a týdny se hojně spekuluje o nové generaci iPhonů. Je to dáno především tím, že se blíží září, kdy Apple nové telefony tradičně představuje. V uplynulých dnech se navíc objevily spekulace, které se snažily odhadnout, kdy přesně novinky od Applu dorazí.
Těmto dohadům je ale konec, jelikož sám Apple nyní vyslal do světa pozvánku na nadcházející Apple Keynote 2025. Ta se odehraje už 9. září a celou akci doprovází slogan „Awe dropping.“, což by se dalo přeložit jako „Naprosto ohromující“.
Apple tímto sloganem dává jasně najevo, že nadcházející akce kalifornského giganta bude výjimečná a dočkáme se řady skvělých produktů. Co ale Apple skutečně připravuje?
Nové iPhony 17, Apple Watch a mnoho dalšího
Apple Keynote bude letošní rok opravdu velká a podle všeho můžeme očekávat spoustu novinek. Hlavní roli samozřejmě sehraje čtveřice nových telefonů. Základním modelem se stane iPhone 17, jenž bude jen evolucí loňského iPhonu 16.
Apple se dále rozhodl zaříznout řadu „Plus“, která bude nahrazena zcela novým modelem iPhone 17 Air s mírně osekanou výbavou ale zato s moderním a štíhlým designem. Fanoušci se ale dočkají i dvojice iPhone 17 Pro (Max). Ta nabídne nový design a špičkovou výbavu.
Dále se na akci zřejmě objeví hned tři modely chytrých hodinek. Konkrétně dorazí Apple Watch Series 11, kde stejně jako u iPhonu 17 platí, že půjde jen o evoluční model. Dorazí ale i odlehčená varianta Apple Watch SE 3 a prémiová verze Apple Watch Ultra 3.
Poměrně hodně se spekuluje i o nových sluchátkách Apple AirPods Pro 3 nebo nových krytech TechWoven, jež budou vyrobeny z technické tkaniny. Obaly nabídnou i praktické poutka pro připnutí popruhů. Ve spojitosti s iPhone 17 Air se mluví i o uvedení speciálního obalu Bumber ve stylu iPhonu 4.
Jak akci Apple Keynote 2025 sledovat?
Očekávaná Apple Keynote s podtitulem „Awe dropping.“ startuje zmiňovaného 9. září a konkrétně v 19:00 hodin středoevropského času. Celá akce poběží formou streamu a video bude natočeno v Apple Parku v Cupertinu.
Stream budou moci diváci samozřejmě sledovat na stránkách Apple.cz, YouTube kanále Applu nebo Apple TV+. Celou akci bude sledovat i naše redakce Mobilizujeme.cz, která vás bude informovat o všech novinkách.