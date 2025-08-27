Logo Mobilizujeme.cz

Cesta k uhlíkové neutralitě do roku 2030? Apple narazil už u hodinek

Ondřej Koníček
Apple Watch s novým watchOS 26 | foto: Apple, úprava: Luboš Srb
Americký gigant se prezentuje jako lídr ekologie. Německý soud ale rozhodl, že Apple Watch nejsou uhlíkově neutrální, jak firma uvádí.

Apple vyzdvihuje, jak má ekologické produkty

Apple si velmi zakládá na ekologii a stal se prvním výrobcem, který kvůli snížení zátěže životního prostředí přestal dávat do balení telefonů nabíječky. Postupně z něj byly odstraněny také plastové prvky a velmi často se v tomto směru zmiňuje uhlíková neutralita Apple Watch.

V roce 2023 byly s velkou pompou představeny hodinky Watch Series 9 a Watch Ultra 2, u kterých bylo, dle Applu, dosaženo uhlíkové neutrality. To znamená, že tyto hodinky nijak nezvyšují míru oxidu uhličitého (CO₂) v atmosféře.

Informace o uhlíkové neutralitě hodinek jsou k dispozici na webu Applu, kde je specifikováno, s jakým páskem je této neutrality dosaženo. V Německu se nicméně proti tomuto tvrzení postavili místní ekologové a rozhodovat musel až soud.

Uhlíkově neutrální Apple Watch dle webu výrobce | foto: Apple
Soud rozhodl, že Apple Watch nejsou uhlíkově neutrální

Vypadá to, že Apple bude muset formulky o uhlíkové neutralitě v rámci svého německého webu opravit, či zcela smazat. Německý soud ve Frankfurtu dal totiž místním ekologickým aktivistům za pravdu a vyřkl výrok, dle kterého nejsou hodinky Apple Watch uhlíkově neutrální.

Faktem je, že se Apple tímto úspěchem ohání nejenom na webu, ale i v rámci kamenných prodejen a ty budou muset být upraveny také. Není úplně jasné, proč německý soud toto tvrzení rozporoval, ale kalifornský gigant pravděpodobně bude muset jeho verdikt přijmout.

Apple vypočítává uhlíkovou zátěž hodinek Apple Watch na zhruba 8 kg CO2, což je ve srovnání s rokem 2015 snížení o zhruba 80 %. Poté kompenzuje uhlíkové kredity za každý prodaný produkt, aby se čistá uhlíková stopa dostala na nulu a hodinky mohly být označeny za neutrální.

Kompletně neutrální do roku 2030

Apple bere ekologii opravdu velmi vážně, a kromě hodinek Apple Watch a Watch Ultra 2 označuje za uhlíkově neutrální také počítač Mac mini. Kalifornský gigant se zavázal, že do roku 2030 vykáže nulové emise u všech svých produktů, včetně telefonů iPhone a stane se zcela uhlíkově neutrální.

Zdroj: 9to5mac

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

