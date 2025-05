Ultratenký Samsung Galaxy S25 Edge v obřím úniku: Známe design, výbavu, i cenu

Samsung Galaxy S25 Edge uniká v celé své kráse. Nabídne tenké tělo, špičkový displej a výkon, ale i pár kompromisů kvůli štíhlému designu.

Galaxy S25 v kompletním úniku

Již za pár týdnů se dočkáme jednoho z nejvyhlíženějších telefonů roku v podobě tenkého modelu Galaxy S25 Edge od Samsungu. O této novice víme již takřka vše, nicméně nyní dorazil od webu Winfuture asi největší a nejkomplexnější únik, který telefon odhaluje ve všech barvách. Model Edge bude k dispozici ve třech barvách, a sice černé, stříbrné a světle modré.

Co se týče nejvíce omílané věci, tedy tloušťky šasi, tak ta se nakonec zastaví na hodnotě 5,85 mm. To je o 0,05 mm méně než u modelu Galaxy A8 z roku 2015 a tento rozdíl postaví Galaxy S25 Edge do pozice nejtenčího telefonu Samsung všech dob. Hmotnost o hodnotě 163 gramů je také velmi příjemná a konstrukce nabídne odolnost dle krytí IP68.

Rámeček bude vyrobený z titanu, jako u vrcholné vlajky Ultra a záda pak bude krýt sklo Gorilla Glass Victus 2. Displej ochrání zase verze Gorilla Glass Ceramic 2 a u něj stojí za zmínku hlavně velmi tenký vnitřní rámeček. Fotomodul na zádech je orientovaný vertikálně a obsahuje dva objektivy v kombinaci s LED bleskem.

Samsung Galaxy S25 Edge ve všech barvách | foto: Winfuture

Jak na tom bude výbava?

Velmi dobře a pohybovat se budeme, až na pár výjimek, ve vlajkové kategorii. Na čelní straně umístěný AMOLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce obsáhne ultrasonickou čtečku otisků prstů, LTPO technologii (1 – 120 Hz) a může se těšit na vysoké rozlišení 3120 × 1440 pixelů. Očekávat můžeme také štědrou porci jasu.

Pohon obstará vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite, a to v kombinaci s operační pamětí 12 GB RAM. Vnitřní úložiště bude mít velikost 256 GB u základní a 512 GB u vrcholné verze. Jedním z kompromisů vycházejících z tenkého šasi bude duální fotoaparát bez teleobjektivu, na který už zkrátka v takto útlém šasi nezbylo místo.

Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 200 Mpx (f/1.7), PDAF ostření i optickou stabilizaci obrazu a společnost mu udělá ultra-širokoúhlá jednotka s rozlišení 12 Mpx (f/2.2, záběr 120˚). Čelní kamerka dorazí s rozlišením 12 Mpx (f/2.2). Baterie ale bude slabší a měla by mít kapacitu 3900 mAh, což je méně než nabízí základní model Galaxy S25.

Cena a dostupnost

Všechny indicie poukazují na to, že Samsung představí model Galaxy S25 Edge již za pár týdnů, konkrétně 13. května. Dostupnost je ale pořád otázkou a uvidíme, zda se tato tenká vlajka dostane i na český trh. Základní varianta by měla v Evropě stát 1 249 euro (31 120 korun) a vrcholný model s pamětí 512 GB pak 1 369 euro (34 100 korun).