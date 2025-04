Recenze Samsung Galaxy S25 – Malý telefon, velké ambice

Samsung Galaxy S25 je kompaktní, lehká a tenká vlajka. Nabízí špičkový výkon, skvělý displej a výborný systém. Jak dopadl v našem testu?

Samsung Galaxy S25 jako tradiční základ

Samsung představil novou vlajkovou řadu Galaxy S25 letos v lednu. Základním modelem se opět stal tradiční Galaxy S25 – nejmenší, nejlehčí, nejtenčí a zároveň i nejdostupnější z celé trojice. Cílí na uživatele, kteří chtějí využít přednosti řady Galaxy S, ale preferují kompaktnější rozměry a příznivější cenu. Jak si tahle “základní” verze vedla v naší recenzi?

Království za kompakt

Samsung Galaxy S25 je upečen dle podobného receptu, jako předchozí model Galaxy S24. A ten předtím, předním a vlastně i předtím. Jihokorejský gigant v tomto směru recepturu nijak zásadně nemění a není se čemu divit. Ono to totiž funguje. Jeden z posledních opravdu kompaktních telefonů na trhu je takovou zaběhlou klasikou, která je sympatická již na první pohled. Design je takřka stejný, jako vloni a vsází na do šasi samostatně vložené objektivy fotoaparátu. Ty jsou větší a výraznější než vloni, ale tam všechny rozdíly končí.

Konstrukce je výborná, kombinuje hliníkový, plochý rámeček s decentně zaoblenými rohy se zády krytými sklem Gorilla Glass Victus 2. To se nachází i na čelní straně, kde chrání displej. Samozřejmostí je pak odolnost proti vodě i prachu, a to dle krytí IP68 a Samsung Galaxy S25 je tedy v pohodě zvládne víceméně jakoukoliv běžnou nehodu. V ruce působí velmi příjemně a už si ani nepamatuji, kdy bych testoval telefon, který padne do dlaně tak jistě na první dobrou. Je to samozřejmě dáno konstrukcí, která je kompaktní, tenká, úzká a nesmírně lehká.

Tloušťka šasi čítá pouze 7,2 mm a hmotnost se zastavila na hodnotě 162 gramů, takže telefon se používá i v jedné ruce jedna radost a ta vás nebude bolet ani při delším používáním. Za zmínku určitě stojí, že je základní Galaxy S25 menší, užší, tenčí a lehčí než základní iPhone 16, a to navzdory faktu, že má o jednu desetinu palce větší displej. Ergonomie je samozřejmě zcela příkladná a pravdou je, že se na takto tenkou a lehkou konstrukci opravdu moc dobře zvyká. Kompaktní telefony mají zkrátka pořád něco do sebe.

Samsung Galaxy S25 v ruce | foto: Luboš Srb

Samsung Galaxy S25, fotoaparát | foto: Luboš Srb Focení s telefonem Samsung Galaxy S25 | foto: Luboš Srb



Displej beze změn?

Na čelní straně modelu Galaxy S25 se nachází AMOLED displej s úhlopříčkou 6,2 palce, který se oproti panelu loňského modelu Galaxy S24 vlastně nijak nezměnil. Opět nabízí LTPO technologii, tedy dynamickou obnovovací frekvenci v rozsahu 1 – 120 Hz, rozlišení 2340 × 1080 pixelů a maximální jas 2600 nitů. Neschází ani podpora standardu HDR10+. Zkrátka nachlup stejné, jako vloni. Ve finále to ale vlastně ničemu nevadí, protože známé pořekadlo praví, že se nemá měnit to, co funguje, a právě to je případ tohoto displeje.

Jas není nějak rekordní, ale je ho více než dost na výbornou čitelnost i na přímém slunci a panel nabízí velmi příjemné, syté barvy. Jejich podání lze nastavit ve dvou režimech (Živý a Přirozený), přičemž vyvážení bílé a intenzita barev jdou manuálně korigovat. Displej dále nabízí adaptivní úpravu barev a vyvážení bílé dle okolních světelných podmínek, má režim omezující modré světlo, který ulevuje očím a neschází ani nastavení obnovovací frekvence. K dispozici jsou dva režimy, a zatímco základní pustí displej maximální na frekvenci 60 Hz, režim Adaptivní umí plných 120 Hz.

Samsung Galaxy S25, displej | foto: Luboš Srb Samsung Galaxy S25, systém One UI 7 | foto: Luboš Srb



One UI v nejlepší formě

Vlajková řada Galaxy S25 je jednou z mála, na které běží nový operační systém One UI 7 postavený na Androidu 15. Nová verze představuje pro Samsung největší změny v dějinách tohoto systému a s klidným srdcem můžu prohlásit, že je One UI 7 opravdu výborný software. Z tradičních nadstaveb se jedná o suverénně nejpovedenější systém, nabízí minimum bloatwaru, obrovské možnosti personalizace a spoustu praktických prvků. V případě základního modelu Galaxy S25 pak Samsung nabízí podporu po dobu sedmi let, tedy sedm hlavních aktualizací systému.

O systému One UI 7 Ovládací centrum Domovská plocha



One UI 7 má několik nových AI funkcí, včetně aplikace Now Brief, která připravuje pro uživatele přehledy událostí a akcí na konkrétní den. Když ji ráno otevřete, ukáže vám počasí na celý den či úkoly, které máte v kalendáři naplánovány. Umí zobrazovat také aktuální dopravní informace (přes Mapy Google), různé zajímavé zprávy a obsah, který může Now Brief zobrazit, si lze upravit. Nová je i funkce Now Bar, která má své místo na zamykací obrazovce a zobrazuje různé praktické prvky, jako například zbývající čas při nastavení odpočtu.

Systém samozřejmě nabízí možnost provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, zvládá plovoucí aplikace a neschází ani chytrý boční panel pro rychlý přístup k aplikacím a funkcím. Galaxy AI je samozřejmě přítomna a obsahuje spoustu poměrně užitečných asistentů, jako je Asistent pro hovory, Poznámkový asistent, Textový asistent, Tlumočník, nebo Asistent fotografií a Asistent kreslení. Pokud se obáváte sběru dat, můžete v rámci Galaxy AI nechat zpracovávat data jen v zařízení, ale mějte na paměti, že nejlepších výsledků je dosahováno při online zpracování.

Změna pozadí Now bar Zamykací obrazovka



Systém jako takový je výborně odladěný, graficky povedený a jeho uživatelské rozhraní je příjemné, s logickým uspořádáním ovládacích prvků. Je možné ovládat ho pomocí tradiční trojice tlačítek, ale i prostřednictvím gest a neschází ani věci jako AOD displej, či populární funkce Circle to Search, kdy vyhledáváte obsah na displeji pomocí jeho zakroužkování. Z dalších praktických prvků stojí za zmínku například probuzení displeje zvednutím telefonu, uložení kopie obrazovky přejetím dlaní, nebo ztlumení vyzvánění otočením telefonu displejem dolů.

V malém těle velký duch

Galaxy S25 je jeden z nejkompaktnějších vlajkových telefonů na trhu, ale výkonu má opravdu na rozdávání. Samsung totiž letos upustil od strategie dvou procesorů a ve všech telefonech v rámci této řady tepe procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tedy i v tomto základním provedení. To znamená, že si zahrajete naprosto všechny mobilní hry, i ty nejnáročnější, na nejvyšší možné nastavení a procesor v oblasti výkonu nemáte šanci nachytat na švestkách. Neexistuje hra ani aplikace, na které by byl tento čipset krátký, nebo které by jej zadýchaly.





Vysoký výkon podporuje štědrá operační paměť 12 GB RAM typu LPDDR5X. Co se benchmarků týče, tak v populárním AnTuTu dosáhl tento kompaktní sympaťák na skóre přes 2,2 milionu bodů a slušně si vedl také v zátěžovém testu. Stabilita samozřejmě nedosahuje úrovně méně výkonných procesorů v rámci nižších kategorií, ale telefon test zvládl a vypnutí vlivem vysokého tepla nebylo na pořadu dne. Produkce tepla je tedy solidní a je vidět, že chlazení odvádí svou práci velmi dobře. Ano, telefon se ve vysoké zátěži umí zahřát, ale nikdy ne tak, by to bylo nepříjemné.

Výdrž je slušná, nabíjení ale zamrzlo v čase

Samsung se v oblasti baterie zrovna dvakrát nepředal a osadil svou základní vlajku akumulátorem s kapacitou 4000 mAh. Jihokorejský výrobce jako jeden z mála ještě nepřešel na nový typ baterie, a co se kapacity týče je tedy notně pozadu. Výdrž ale není nijak tragická a dala by se označit za obstojnou. Jeden den zvládne telefon v pohodě, i při vyšším vytížení, a když se výrazněji omezíte, dostanete se na takřka den a půl. Já jsem často nabíjel přes noc, protože večer mi zbývalo většinou nějakých 20 % a to není ideální start do nového dne.

Baterie Bezdrátové sdílení napájení Aktivita baterie



Jestli je kapacita baterie na dnešní dobu spíše horší, tak nabíjení pak rovnou naprosto zamrzlo v čase. Výkon 25 W je u telefonu této ceny výsměch zákazníkům a pro bezdrátové nabíjení s výkonem 15 W to platí také. A je úplně jedno, že se jedná o nový standard Qi 2.1 s podporou magnetického nabíjení. Nabití na 100 % zabralo nějakých 75 minut, což je, pokud nesrovnáváte s iPhony, Pixely nebo Xperiemi od Sony, zcela tristní. Bezdrátové nabíjení také není žádný velký rychlík a konkurenční vlajky v tomto směru opět nabízí výrazně lepší výkony.

Telefonování s mobilem Samsung Galaxy S25 | foto: Luboš Srb

Fotoaparát je povedený, ale změny už by to chtělo

V oblasti displeje se nový Galaxy S25 od svého předchůdce nijak nezměnil a platí to i pro fotoaparát s rozlišením 50 + 10 + 12 Mpx. Ten je nachlup stejný, jako vloni a vlastně i předtím. Samsung neudělal u svého základního modelu v tomto směru žádné změny od generace Galaxy S22 z roku 2022, což je samozřejmě na pováženou. Na druhou stranu, fotoaparát špatný určitě není a naopak je vidět, že s ním má jihokorejský výrobce dlouholeté zkušenosti a moc dobře ví, jak ho naladit pro optimální výsledky.

Na hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx je spolehnutí a produkuje detailní, celkově velmi líbivé snímky s minimem šumu. Barvy jsou velmi věrné tomu, co se odehrává před objektivem a ostrost je dobrá, a to i díky optické stabilizaci obrazu. Tou je osazen také 10Mpx teleobjektiv schopný 3násobného optického přiblížení, který taktéž produkuje solidní snímky. Na ty nejlepší v této kategorii nemají a třeba vyšší míra šumu je jasně patrná, stejně jako méně detailů, ale barvy jsou opět věrné a celkově se snímky dají označit jako povedené.

Samsung Galaxy S25, detail fotoaparátu | foto: Luboš Srb

Ultra-širokoúhlý objektiv s rozlišením 12 Mpx je pak nejslabší a ani letos není vybaven automatickým ostřením, takže na makro snímky můžete zapomenout. O ty se postará teleobjektiv, ale ten nedovolí zaostřit úplně zblízka, takže na tento typ snímků sestava Samsungu Galaxy S25 úplně ideální není. Ultra-širokoúhlý fotoaparát je z celé trojice nejslabší, jím pořízené snímky nabízí nejméně detailů a osobně jsem ho skoro vůbec nepoužíval. Hlavní fotoaparát a teleobjektiv zkrátka nabízí lepší kvalitu na všech frontách.

Focení s telefonem Samsung Galaxy S25 | foto: Luboš Srb

Maximální hodnota přiblížení je 30×, nicméně použitelné je nanejvýš 10× zoom a poté jde kvalita již velmi strmě dole. Co se týče nočních snímků, tak ty spadají do takového lepšího průměru. Noční režim, který vám telefon nabídne při horším osvětlení automaticky, umí scénu vcelku solidně prosvítit a chválím nižší saturaci do žluté barvy. Míra šumu je ale spíše vyšší. Selfie kamerka s ostřením PDAF je pak výborná a produkuje líbivé fotografie s reálným odstínem kůže, vysokou mírou detailů a dobrou ostrostí.

Jak fotí Samsung Galaxy S25?













Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)













Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 3×





Zoom 10×





Makro snímky





Závěr recenze Samsung Galaxy S25

Základní Galaxy S25 je jedinou opravdu kompaktní vlajkou na trhu. Všichni ostatní konkurenti, ať už iPhone 16, Pixel 9, Xiaomi 15, nebo ostatní vlajkové kompakty z Číny, jsou o chlup větší, tlustší a těžší. Pokud vám jde primárně o tento aspekt, budete z Galaxy S25 nadšeni, jako já. Drží se jedna báseň, dá se používat dlouho v jedné ruce bez toho, aby vás bolela a celkově jsou fyzické proporce tohoto telefonu neuvěřitelně příjemné. Mimo to nabízí skvělý displej s vysokým jasem a naprosto nekompromisní výkon v režii procesoru Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25, zadní strana | foto: Luboš Srb

Fotoaparát je prověřený a odvádí velmi dobrou práci, ale v tomto ohledu už by to chtělo po všech těch letech nějakou tu změnu. Nebylo by špatné zapracovat na ultra-širokoúhlém objektivu i teleobjektivu. Mezi hlavní nevýhody modelu Galaxy S25 patří pomalé nabíjení, které bylo pomalé už v roce 2020, kdy ho Samsung do svých vlajek poprvé zahrnul. To ostatně platí pro bezdrátové nabíjení a baterii s kapacitou 4000 mAh. Konkurence umí v tomto směru mnohem víc a absence zajímavějších novinek oproti předchůdci je obecně asi největší slabinou nové generace.

Hodnocení

Design a zpracování Balení bez nabíječky Kompaktní rozměry + nízká hmotnost Nízká kapacita baterie Displej s vysokým jasem Pomalé nabíjení Nekompromisní výkon Ultra-širokoúhlý fotoaparát Solidní fotoaparát Celkově málo novinek oproti loňsku One UI 7 se špičkovou podporou

Samsung Galaxy S25: specifikace