Tohle je nejlepší mobil na fotky do 10 000 korun. Češi kupují horší za víc peněz

Nejlepší mobil na fotky do 10 000 Kč? Mám pro vás tip, který nezklame. Xiaomi 14T zaujme trojitým fotoaparátem s optickou stabilizací a 2x bezztrátovým zoomem.

Nejlepší fotomobil do 10 tisíc

Sháníte telefon, který má opravdu povedený fotoaparát a kvalitní fotografie, ale nechcete za něj dát víc peněz, než je nezbytně nutné? Kvalitní fotomobily se dají samozřejmě najít i ve střední třídě, ale někdy je lepší volbou zamířit do kategorie starších vlajkových modelů.

Můj tip na skvělý mobil zaměřený na fotografování za rozumnou cenu je Xiaomi 14T z roku 2024. Ten patří mezi dostupné vlajky a aktuálně se jeho cena pohybuje na hranici střední třídy, takže se jedná o výbornou koupi, kterou určitě neprohloupíte.

Co se týče prvků mimo fotoaparát, ani zde není Xiaomi 14T moc co vyčítat. Telefon nabízí špičkový AMOLED displej s frekvencí 144 Hz a jasem 4000 nitů, odolnost dle normy IP68 a díky procesoru Dimensity 8300 Ultra také pořádnou porci výkonu stačící i na moderní hry.

Operační paměť nabízí kapacitu 12 GB RAM, k dispozici je vnitřní úložiště o velikosti 256 nebo 512 GB a telefon potěší i rychlým nabíjením. To disponuje výkonem 67 W a zvládne nabít akumulátor o kapacitě 5000 mAh na 100 % za zhruba 45 minut.

Leica za pár korun

Stejně jako u ostatních vlajkových telefonů Xiaomi, i u tohoto dostupného modelu najdete na zádech všeříkající označení Leica. Známá fotografická společnost se podepsala pod dvojicí fotografických režimů (Authentic a Vibrant) a dodala i několik filtrů.

Sestava na zádech Xiaomi 14T má rozlišení 50 + 50 + 12 Mpx, a zatímco prví dva objektivy ukrývají hlavní a zoomovací fotoaparát, poslední je ultra-širokoúhlý objektiv. Teleobjektiv nabízí 2× optické přiblížení a primární fotoaparát je navíc také opticky stabilizovaný.

To bohužel teleobjektiv není, takže to bude chtít o trochu pevnější ruku, ale při dobrém osvětlení podává tento fotoaparát výborné výsledky. To ostatně platí i pro hlavní fotoaparát a Xiaomi 14T se vyznačuje také velmi povedenými portrétními a nočními snímky, které patří k nadprůměru.

Hodit se pak určitě může i schopnost hlavního fotoaparátu pořizovat 4K videa při 60 snímcích za vteřinu (fps) a toto rozlišení si pak lze dopřát i u selfie kamerky. Ta nabízí nadstandardní rozlišení 32 Mpx a zvládá 4K záznamy při 30 fps.

Cena a dostupnost

Xiaomi 14T patřilo v době vydání na trh mezi nejvýhodnější vlajky a to se nemění ani s přibývajícími roky. Nyní se cenově pohybuje okolo střední třídy a u populárního online prodejce Mobil Pohotovost se dá aktuálně pořídit se 6% slevou již za 8 990 korun, což je vskutku skvělá nabídka.

K telefonu se pak váže pořádná várka bonusů – je například možné využít bonus k výkupní ceně vašeho starého mobilu (až 2 000 korun) a dostanete půlroční záruku na displej. Za 300 korun je možné prodloužit záruku na 3 roky a držitelé ISIC průkazu můžou využít další slevu ve výši 7 %.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz