Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (91. díl)

Na co nového se podívat na Netflixu? Vybrali jsme ty nejzajímavější filmy a seriály, které vychází v tomto týdnu a stojí za váš čas.
Nejlepší novinky na Netflixu
Netflix je ve světě jasnou jedničkou. Svým divákům nabízí nespočet obsahu a spoustu kvalitní vlastní tvorby. Svou nabídku navíc stále rozšiřuje a divák se díky tomu zkrátka nikdy nenudí.
Zajímavé hity míří na Netflix i v nadcházejících dnech. Aktuálně si streamovací gigant připravil skvělé seriály, celovečerní filmy ale i děsivé dokumenty. Co by vám tedy rozhodně nemělo uniknout?
Je to dort? Halloween (2024)
Netflix si pro své diváky připravil speciální díl zábavné reality show Je to dort? V novém díle se opět setkáme s těmi nejlepšími cukráři, kteří tentokrát budou péct dorty ve stylu Halloweenu. Porotci pak budou muset poznat, jestli se jedná skutečně o dort, nebo je daný předmět reálný.
Datum premiéry: 8.10. 2025
Caramelo (2025)
Caramelo je novým dojemným dramatem, ve kterém je hlavním hrdinou nadějný kuchař. Osud je ale krutý a mladého muže zdrtí jeho nemilosrdná diagnóza. Má však věrného psího kamaráda Caramela. Jen díky svému parťákovi neztrácí naději, víru ani smysl pro humor.
Datum premiéry: 8.10. 2025
Byl jednou jeden zabiják (2025)
Francouzská produkce vysílá na Netflix seriál Byl jednou jeden zabiják, jenž se odehrává v roce 1504. Hlavním hrdinou je nemilosrdný zabiják, jenž se musí se svou dcerou, kterou dlouhá léta neviděl, vydat na útěk. Po krku jí totiž jdou mocní nepřátelé ale i temné síly.
Datum premiéry: 8.10. 2025
Victoria Beckham (2025)
Na Netflix míří nový dokument Victoria Beckham. V tomto dokumentu sledují tvůrci ženu, která je bývalou členkou hudební skupiny Spice Girl, manželku fotbalové superstar Davida Beckhama a úspěšnou módní návrhářku. Ta se nyní ve svém ateliéru v Paříži připravuje na módní přehlídku a s tvůrci otevřeně mluví o všem, co ji v životě potkalo.
Datum premiéry: 9.10. 2025
Zobáci (2025)
Produkce Netflixu si pro své diváky připravila nový seriál Zobáci, jenž nabídne rovnou deset epizod. V nich je hlavním hrdinou šikanovaný teenager, jenž se impulzivně rozhodně k zásadnímu životnímu kroku.
Vstoupí tak do americké námořní pěchoty, kde ho nečeká nic snadného. V různorodé partě rekrutů ovšem najde zajímavé přátelé ale i nový smysl života.
Datum premiéry: 9.10. 2025
Můj otec, vrah zvaný BTK (2025)
Netflix je známý tím, že dokáže divákům nabídnout velmi kvalitní dokumenty. Aktuálně si tak pro diváky připravil děsivý příběh s názvem Můj otec, vrah zvaný BTK. V tomto strhujícím vyprávění se objevuje žena, která je dcerou masového vraha. S filmaři otevřeně mluví o tom, jaké bylo vyrůstat s mužem, jenž vedl tak děsivý dvojí život.
Datum premiéry: 10.10. 2025
Ženy z kajuty č. 10 (2025)
Pro všechny milovníky thrillerů si Netflix připravil snímek Ženy z kajuty č. 10, ve kterém hraje hlavní roli hvězdná herečka Kiera Knightley. Ta ztvárňuje novinářku, která se ocitá na luxusní jachtě. Zde ovšem zahlédne, jak někdo spadne přes palubu. Nikdo jí to ale nevěří a proto nebezpečně zariskuje, aby celé věci přišla na kloub.
Datum premiéry: 10.10. 2025
Typhoon: Rodinná záležitost (2025)
Jihokorejská produkce mnohokrát dokázala, že dokáže vytvořit seriál, jenž bude bavit miliony diváků. Tentokrát asijský velmoc posílá na Netflix seriál Typhoon: Rodinná záležitost. Děj se odehrává v roce 1997 uprostřed finanční krize.
Hlavním hrdinou je poté bezstarostný syn, jenž zdědí otcův podnik. Ten se ale topí v problémech a dluzích. Z divokého mladíka se tedy rázem stává šéf se starostmi, který se zároveň učí být dospělým a zodpovědným mužem.
Datum premiéry: 11.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Netflix.