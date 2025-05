Technologická revoluce: Prototypy iPhonů už mají Face ID schované pod displejem

Apple vyřešil problém, který mu bránil schovat Face ID pod displej. Výřez u iPhonů se tak zmenší či zcela zmizí. Dočkáme se u iPhone 18 a iPhone Fold?

iPhony 18 s pořádnými novinkami

Nadcházející iPhony 17 ještě ani nedorazily a internetovým světem už se začínají šířit zvěsti o tom, s čím přijde další generace. Fanoušky iPhonů čekají plodné roky, protože jak generace, která dorazí letos, tak ta následující s pořadovým číslem 18, přinesou pořádný nášup novinek.

Letos to bude výrazný redesign a nový model Air, příští rok nás pravděpodobně čeká zase skládací iPhone Fold. A to není všechno. Dle nejnovějších zpráv od známého informátora DCS testuje Apple prvek, o kterém se v souvislosti s iPhony mluví již nějaký ten pátek.

Tím prvkem je selfie kamerka umístěná pod displejem, respektive ne přímo selfie kamerka, ale senzory technologie Face ID. Ty jsou u současných iPhonů uloženy ve výřezu, který je všechno, jen ne malý a celkový vzhled telefonů lehce narušuje. Tomu by ale mohl být brzy konec.

iPhone Fold bez průstřelu či výřezu v displeji | foto: MacRumors

Zmizí výřez v propadlišti dějin?

Realita je taková, že iPhony mají jedny z největších výřezů, ale to má své opodstatnění v podobě biometrického zabezpečení Face ID. Tato technologie rozpoznání obličeje je nejpokročilejší na trhu, používá několik senzorů a ty samozřejmě potřebují své místo.

Uložení těchto prvků ne do displeje, ale pod něj, by znamenalo, že by mohly mít iPhony 18 namísto dlouhého výřezu jen tradiční průstřel se selfie kamerkou. Apple by nemusel obětovat velmi pokročilý systém Face ID a zároveň by jeho telefony měly stejně malý průstřel, jako konkurence.

Skutečnost, že Apple tuto technologii testuje, ještě neznamená, že ji nutně nasadí do ostrého provozu, ale rozhodně to vypadá slibně. Záležet bude samozřejmě na tom, zda se povede zachovat funkčnost celého systému a vysokou míru zabezpečení, na čemž si gigant z Cupertina zakládá.

Které iPhony by se mohly dočkat?

Uložení senzorů Face ID pod displej by se mělo týkat vlajkových iPhonů 18, tedy modelů 18 Pro a 18 Pro Max. Základní iPhone 18 a tenký iPhone 18 Air by měly zůstat věrné podlouhlému výřezu jako doposud. S touto technologií by měl každopádně dorazit i skládací iPhone Fold, který údajně dorazí v doprovodu právě iPhonů 18 Pro a Pro Max.